Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται διπλή καταβολή ενοικίου τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται διπλή καταβολή ενοικίου τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Εφαρμόζεται μέτρο διπλής επιστροφής ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.
  • Η πρώτη καταβολή αφορά αναδρομική ενίσχυση για τα ενοίκια του 2024 και θα πραγματοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου.
  • Νέα εφάπαξ καταβολή θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025, χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους.
  • Η επιστροφή υπολογίζεται ως ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια (2/12 του ετήσιου μισθώματος) και μπορεί να φτάσει έως 1.600 ευρώ με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Η καταβολή γίνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό με ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ και σε περίπτωση προβλήματος ενημερώνεται ο δικαιούχος για διόρθωση στοιχείων.
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Σε εφαρμογή τίθεται το μέτρο της διπλής επιστροφής ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για τα ενοίκια του 2024.

Θα ακολουθήσει νέα εφάπαξ καταβολή έως το τέλος του Νοεμβρίου για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025. Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το πραγματικά καταβληθέν ετήσιο μίσθωμα, χορηγείται χωρίς αίτηση και μπορεί να φθάσει συνολικά έως τα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή

Η ενίσχυση συνδέεται άμεσα με το ύψος του ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος και, κατά κανόνα, αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Ήτοι, επιστρέφεται ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της μίσθωσης και οι πληρωμές έχουν δηλωθεί ορθά.

Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος του Νοεμβρίου κάθε έτους, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει δηλωμένο και ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ. Εάν μια πληρωμή αποτύχει, π.χ. λόγω κλειστού ή λανθασμένου IBAN, η ΔΙΑΣ ενημερώνει την ΑΑΔΕ.

Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο δικαιούχος, προκειμένου, μετά τη διόρθωση των στοιχείων, να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.

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