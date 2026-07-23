Επιστροφή ενοικίου: Τα 6 SOS για να μην την χάσετε - Πόσα χρήματα δικαιούστε

Snapshot Χιλιάδες ενοικιαστές κινδυνεύουν να χάσουν ή να λάβουν μειωμένη επιστροφή ενοικίου του 2025 λόγω λαθών στη συμπλήρωση των κωδικών του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Οι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου αυξήθηκαν σε 1.000.000 φέτος λόγω διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά πολλοί πρέπει να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η ορθή δήλωση απαιτεί την καταγραφή της ετήσιας δαπάνης ενοικίων σε συγκεκριμένους κωδικούς και τη σωστή αναγραφή μεριδίων σε περιπτώσεις πολλών ιδιοκτητών ή ενοικιαστών.

Σε περιπτώσεις πολλαπλών κατοικιών πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά τα ενοίκια κάθε ακινήτου και να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις αν έχουν γίνει παραλείψεις.

Για την καταβολή της επιστροφής απαιτείται επίσης η δήλωση του αριθμού της υποβληθείσας δήλωσης μίσθωσης στην ΑΑΔΕ και η καταχώριση αριθμού IBAN τραπεζικού λογαριασμού από κάθε δικαιούχο. Snapshot powered by AI

Τον κίνδυνο να χάσουν το δικαίωμα είσπραξης της επιστροφής ενός ενοικίου του έτους 2025 ή να εισπράξουν ποσό επιστροφής ενοικίου μικρότερο από αυτό που πραγματικά δικαιούνται αντιμετωπίζουν χιλιάδες ενοικιαστές κατοικιών.

Αιτία αυτού του κινδύνου είναι η μη ορθή συμπλήρωση των κωδικών του εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης, στους οποίους δηλώνονται τα στοιχεία για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Οι δικαιούχοι της επιστροφής ενός ενοικίου του 2025 ανέρχονται φέτος σε 1.000.000. Ο αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 70.000 σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Ωστόσο πολλοί από τους παλαιούς και τους νέους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου ενδέχεται είτε να μην εισπράξουν την παροχή αυτή είτε να την εισπράξουν λειψή τον προσεχή Νοέμβριο, όταν θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της, λόγω παραλείψεων ή λαθών στη συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης, στους οποίους δηλώνονται τα στοιχεία για τις πληρωμές ενοικίων που πραγματοποιήθηκαν το 2025.

Οι περισσότεροι εκ των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου έχουν ήδη υποβάλει τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2025, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει αύριο. Απομένουν πλέον ελάχιστοι δικαιούχοι να υποβάλουν τις δηλώσεις.

Ο «Ε.Τ.» λοιπόν δημοσιεύει σήμερα οδηγίες για τον ορθό τρόπο συμπλήρωσης των κωδικών του πίνακα 6 που αφορούν στα καταβληθέντα ενοίκια κύριας και φοιτητικής κατοικίας του 2025, καθώς και άλλες συμβουλές, ώστε οι μεν δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου που ήδη υπέβαλαν τις δηλώσεις τους να ελέγξουν ξανά τι δήλωσαν στους συγκεκριμένους κωδικούς και αν διαπιστώσουν τα λάθη ή τις παραλείψεις που τους υποδεικνύουμε να τα διορθώσουν εγκαίρως υποβάλλοντας το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου είτε εμπρόθεσμες είτε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες δεν επιβαρύνονται με πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, οι δε ελάχιστοι δικαιούχοι που ακόμη δεν συμπλήρωσαν και δεν υπέβαλαν τις δηλώσεις τους να προσέξουν και να αναγράψουν με ορθό τρόπο τα στοιχεία για τις δαπάνες ενοικίων κύριας και φοιτητικής κατοικίας που πραγματοποίησαν το 2025. Σε κάθε περίπτωση, η ορθή συμπλήρωση των επίμαχων κωδικών από όλους τους δυνητικά δικαιούχους θα διασφαλίσει ότι όλοι τους θα εισπράξουν στο ακέραιο τα ποσά επιστροφής ενοικίου που δικαιούνται.

Επιστροφή ενοικίου: Τα 6 SOS

Αναλυτικά, για τον ορθό υπολογισμό των ποσών επιστροφής ενοικίων που δικαιούνται 1.000.000 ενοικιαστές και προκειμένου να εισπράξουν το 100% των ποσών που δικαιούνται τον προσεχή Νοέμβριο, θα πρέπει να προσέξουν τα εξής 6 σημεία:

1 Ορθή αναγραφή της ετήσιας δαπάνης για ενοίκια κύριας κατοικίας στους κωδικούς 811-816 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και της ετήσιας δαπάνης για την πληρωμή ενοικίων φοιτητικής στέγης παιδιών στους κωδικούς 817-822 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1.

Οσοι ενοικιαστές ανέγραψαν σε έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω κωδικούς, εκ παραδρομής, τα μηνιαία ποσά ενοικίου αντί των ετήσιων ποσών δαπάνης ενοικίων θα πρέπει να διορθώσουν τα λάθη αυτά άμεσα, υποβάλλοντας μέχρι αύριο εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή το συντομότερο δυνατό μετά την 24η Ιουλίου εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις. Με τις δηλώσεις αυτές, μπορούν να διορθώσουν τα σχετικά ποσά στους αντίστοιχους κωδικούς. Οι διορθώσεις γίνονται με διαγραφή όλων των στοιχείων που είχαν καταχωρισθεί αρχικά στον πίνακα 6 (ΑΦΜ ιδιοκτήτη, εμβαδόν ακινήτου, μήνες ενοικίασης μέσα στο 2025, αριθμός παροχής ρεύματος, αριθμός μισθωτηρίου και ποσό ενοικίου) και με επαναδήλωσή τους με διορθωμένα πλέον μόνο τα ποσά των ενοικίων, ώστε να εμφανίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 τα χρήματα που πληρώθηκαν συνολικά το 2025, σε ετήσια βάση, για την εξόφληση ενοικίων κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, κατά περίπτωση.

2 Ορθή αναγραφή της δαπάνης ενοικίων σε περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί μισθωτήρια με αντισυμβαλλόμενους είτε έναν ιδιοκτήτη και δύο ή περισσότερους ενοικιαστές είτε δύο ή περισσότερους ιδιοκτήτες και έναν ενοικιαστή είτε δύο ή περισσότερους ιδιοκτήτες και δύο ή περισσότερους ενοικιαστές.

Στις περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά υποβληθέντα μισθωτήρια ως αντισυμβαλλόμενοι π.χ. ενοικιαστές και οι δύο σύζυγοι, με διαμοιρασμό του ενοικίου σε ποσοστά π.χ. 50% – 50%, θα πρέπει και στον πίνακα 6 της δήλωσης Ε1 το συνολικό ετήσιο ποσό δαπάνης ενοικίων να αναγραφεί κατά το ήμισυ στον κωδικό του συζύγου και κατά το έτερο ήμισυ στον κωδικό της συζύγου, ώστε ο καθένας να λάβει ως επιστροφή ενοικίου το 1/12 του δικού του μεριδίου στη συνολική ετήσια δαπάνη.

Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ιδιοκτήτες και ένας ενοικιαστής απαιτείται να δηλώνεται από τον ενοικιαστή στον πίνακα 6 του δικού του Ε1 ξεχωριστά το μερίδιο επί του ετήσιου ποσού ενοικίων που αναλογεί σε κάθε έναν εκ των ιδιοκτητών, ενώ εάν και οι ενοικιαστές είναι δύο ή περισσότεροι θα πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά τα μερίδια ενοικίων που αναλογούν σε κάθε ιδιοκτήτη και κάθε ενοικιαστή.

Σε περιπτώσεις που οι δηλώσεις υποβλήθηκαν με λάθη, θα πρέπει άμεσα να υποβληθούν τροποποιητικές με διαγραφή των δηλωθέντων στοιχείων και επαναδήλωσή τους σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

3 Ορθός τρόπος υπολογισμού της επιστροφής ενοικίου, ώστε να μην υπάρξουν λάθη στη δήλωση και εν συνεχεία δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η ετήσια δαπάνη ενοικίου εξευρίσκεται από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν εντός του έτους και το ποσό της επιστροφής ενοικίου υπολογίζεται στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Εάν, για παράδειγμα, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025 το μηνιαίο μίσθωμα της κύριας κατοικίας ήταν 400 ευρώ (συνολικά 2.400 ευρώ) και από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο έγινε μετακόμιση σε νέα κύρια κατοικία, με μηνιαίο μίσθωμα 450 ευρώ (συνολικά 2.700 ευρώ), το συνολικό ετήσιο μίσθωμα για κύρια κατοικία ανέρχεται 5.100 ευρώ και η επιστροφή ενοικίου θα ανέλθει σε 425 ευρώ (5.100 ευρώ /12 = 425 ευρώ). Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως ήδη προαναφέρθηκε, ο ενοικιαστής πρέπει να δηλώσει στη δήλωση Ε1 ξεχωριστά τα ενοίκια που κατέβαλε για κάθε ακίνητο, για να πάρει το σύνολο της επιστροφής που δικαιούται.

4 Ορθή δήλωση ενοικίων για περισσότερες της μίας κύριες κατοικίες.

Σε περίπτωση, που, μέσα στο 2025, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια που κατέβαλε για κάθε ακίνητο. Αν οι δηλώσεις υποβλήθηκαν ήδη με παραλείψεις στην αναγραφή του συνόλου των κατοικιών και των αντίστοιχων καταβληθέντων ενοικίων, θα πρέπει άμεσα να υποβληθούν τροποποιητικές με προσθήκη των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί.

5 Απαραίτητη για κάθε μίσθωση και η δήλωση του αριθμού της υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στον αντίστοιχο κωδικό του πίνακα 6 του Ε1.

Για κάθε μίσθωση κύριας κατοικίας μέσα στο 2025 πρέπει να δηλωθεί αντίστοιχα σε κάθε έναν από τους κωδικούς 081, 082 ή και 083 του πίνακα 6 ο αριθμός της σχετικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που υποβλήθηκε στην ΑΑΔΕ. Επίσης για κάθε μίσθωση φοιτητικής κατοικίας μέσα στο 2025 πρέπει να δηλωθεί αντίστοιχα σε κάθε έναν από τους κωδικούς 084, 085 ή και 086 του πίνακα 6 ο αριθμός της σχετικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που υποβλήθηκε στην ΑΑΔΕ.

6 Απαραίτητη η δήλωση στην ΑΑΔΕ ενός αριθμού ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού από κάθε δικαιούχο.

Οσοι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει αριθμό IBAN τραπεζικού λογαριασμού, στην ΑΑΔΕ πρέπει να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»