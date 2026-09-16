Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες στο Παραδείσι - Μήνυμα του 112

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Παραδείσι της Εύβοιας και καίει βλάστηση.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα.

Δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Παραδείσι της Εύβοιας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Η πυρκαγιά καίει περιοχή με βλάστηση, ενώ για το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμός στις πυροσβεστικές αρχές. Μάλιστα, μέσω του 112 εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Παράλληλα, σημαντική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.

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