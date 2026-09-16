Φωτιά σε χωματερή στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε χωματερή στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης το πρωί της Τετάρτης.

Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα με 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική λόγω της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρεί και σκαπτικό μηχάνημα για την κατάσβεση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Τετάρτης για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Η πυροσβεστική κλήθηκε στις 06:10 για τη φωτιά και στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική, ενώ επί τόπου επιχειρεί και σκαπτικό μηχάνημα προκειμένου να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο.

Από τη φωτιά δεν απειλούνται επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στη χωματερή.

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