Φωτιά σε χωματερή στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Από τη φωτιά δεν απειλούνται επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στη χωματερή
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- Φωτιά ξέσπασε σε χωματερή στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης το πρωί της Τετάρτης.
- Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα με 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα.
- Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική λόγω της φωτιάς.
- Στο σημείο επιχειρεί και σκαπτικό μηχάνημα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Τετάρτης για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.
Η πυροσβεστική κλήθηκε στις 06:10 για τη φωτιά και στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική, ενώ επί τόπου επιχειρεί και σκαπτικό μηχάνημα προκειμένου να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο.
Από τη φωτιά δεν απειλούνται επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στη χωματερή.
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