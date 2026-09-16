Τραγωδία στη Νάξο: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

Snapshot Τραγωδία σημειώθηκε στη Νάξο με θύμα έναν 72χρονο σε τροχαίο δυστύχημα τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Όχημα που οδηγούσε 19χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με το όχημα του 72χρονου.

Ο 72χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ οι επιβαίνοντες του πρώτου οχήματος τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο 19χρονος οδηγός συνελήφθη και η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στη Νάξο μέσα σε λίγα 24ωρα. Snapshot powered by AI

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Νάξο τα μεσάνυχτα της Τρίτης, με έναν 72χρονο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος με συνεπιβάτη έναν 23χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 72χρονος.

Η σύγκρουση έγινε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 72χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό των επιβαινόντων του πρώτου οχήματος. Ο 19χρονος οδηγός συνελήφθη για να ακολουθήσει η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

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