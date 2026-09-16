Κρυβόταν σε κοινή θέα στη Μαδαγασκάρη: Βρήκαν νέο είδος σε ένα από τα πιο παράξενα δέντρα του κόσμου
Επιστήμονες διαπίστωσαν μέσω γενετικών αναλύσεων ότι δύο δέντρα που έμοιαζαν σχεδόν ίδια ανήκουν στην πραγματικότητα σε διαφορετικά είδη
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Τα μπαομπάμπ μοιάζουν σαν να έχουν βγει από έναν άλλο κόσμο, οι τεράστιοι κορμοί τους, που μπορούν να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες νερού, και τα κλαδιά τους που θυμίζουν ρίζες τούς έχουν χαρίσει τον χαρακτηρισμό «ανάποδα δέντρα». Τώρα, η «οικογένεια» των παράξενων αυτών δέντρων έγινε λίγο μεγαλύτερη, καθώς επιστήμονες εντόπισαν ένα νέο είδος στη Μαδαγασκάρη.
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