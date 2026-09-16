Συναγερμός στα Χανιά: Εντοπίστηκε ενεργή βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - Εκκενώθηκε η περιοχή

Άμεσα και συντονισμένα εκκενώθηκαν σχολεία αλλά και η ευρύτερη περιοχή

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Συναγερμός στα Χανιά: Εντοπίστηκε ενεργή βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - Εκκενώθηκε η περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εντοπίστηκε ενεργή βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο κέντρο των Χανίων, στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Κριτοβουλίδου.
  • Εκκενώθηκαν άμεσα σχολεία και η ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 300 μέτρων για την ασφαλή εξουδετέρωση της βόμβας.
  • Η περιοχή αποκλείστηκε και φυλάσσεται από την Ελληνική Αστυνομία, με διακοπή κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στις γειτονικές οδούς.
  • Ειδικό συνεργείο, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία, ολοκληρώνει τη διαδικασία εξουδετέρωσης της βόμβας.
  • Οι κάτοικοι και εργαζόμενοι καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και να μην επιστρέψουν πριν ανακοινωθεί η άρση των μέτρων.
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό ενεργής βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Κριτοβουλίδου, στο κέντρο της πόλης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν, σύμφωνα με το cretalive.gr, η ΕΛ.ΑΣ., οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Πολιτική Προστασία και ο Δήμος Χανίων, ενώ εκκενώθηκαν συντονισμένα σχολεία αλλά και η ευρύτερη περιοχή ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η εξουδετέρωση της βόμβας από το σημείο.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Χανίων αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα εντοπίστηκε βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Κριτοβουλίδου. Το σημείο έχει ήδη αποκλειστεί και φυλάσσεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Για την εξουδετέρωση του μηχανισμού έχει ήδη καταφθάσει ειδικό συνεργείο , το οποίο εργάζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία του Δήμου Χανίων. Πρόκειται για συνηθισμένη διαδικασία ασφαλείας, η οποία ακολουθείται σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις στη χώρα μας, και η κατάσταση είναι πλήρως ελεγχόμενη.

Κατόπιν συνεννόησης με την Ελληνική Αστυνομία, και αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, θα πραγματοποιηθεί εκκένωση όλων των χώρων που βρίσκονται σε ακτίνα 300 μέτρων από το σημείο, δηλαδή κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων και δημόσιων υπηρεσιών.

Στην περίμετρο περιλαμβάνονται οι οδοί Κριτοβουλίδου, Γιαμπουδάκη, Ψυλλάκη, Νεάρχου, Παπαρρηγοπούλου, Ξανθουδίδου, Κροκιδά και Αντωνίου Γιάνναρη, καθώς και τα τμήματα των οδών Αποκορώνου και Ηρακλείου που γειτνιάζουν με το σημείο. Η ακριβής οριοθέτηση γίνεται επί τόπου από την Ελληνική Αστυνομία, της οποίας οι υποδείξεις υπερισχύουν. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στις παραπάνω οδούς θα διακοπεί.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της περιοχής να απομακρυνθούν έγκαιρα και με ηρεμία, ακολουθώντας τις οδηγίες της Αστυνομίας, να πάρουν μαζί τους τα απολύτως απαραίτητα (φάρμακα, έγγραφα, κλειδιά, κινητό τηλέφωνο), να ασφαλίσουν τους χώρους τους και να μην επιστρέψουν πριν ανακοινωθεί η άρση των μέτρων. Οχήματα σταθμευμένα εντός της περιμέτρου παρακαλούμε να απομακρυνθούν, εφόσον αυτό υποδειχθεί από την Αστυνομία.

Η άρση των μέτρων και η επαναλειτουργία της περιοχής θα ανακοινωθούν από τον Δήμο Χανίων και την Ελληνική Αστυνομία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής για την κατανόηση και τη συνεργασία τους».

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