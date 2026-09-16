ΗΠΑ: 5χρονος πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο από τη ζέστη ενώ οι γονείς του έκαναν... πάρτι

Οι γονείς του 5χρονου κατηγόρησαν τον έφηβο γιο τους ότι ξέχασε το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: 5χρονος πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο από τη ζέστη ενώ οι γονείς του έκαναν... πάρτι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα 5χρονο αγόρι πέθανε από θερμοπξία αφού οι γονείς το άφησαν κλειδωμένο σε αυτοκίνητο με θερμοκρασία 40 βαθμών στην Αριζόνα.
  • Οι γονείς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και κακοποίηση ανηλίκου, ενώ την ώρα του συμβάντος έκαναν πάρτι στο σπίτι τους.
  • Ο πατέρας ζήτησε από τον 14χρονο γιο να βγάλει το παιδί από το αυτοκίνητο, αλλά ο έφηβος δήλωσε ότι δεν θυμάται να του ζητήθηκε κάτι τέτοιο.
  • Η δικηγόρος των γονέων υποστήριξε ότι πρόκειται για τραγικό λάθος και ότι οι κατηγορίες δεν είναι κατάλληλες, επισημαίνοντας ότι κάλεσαν το 911 και προσπάθησαν να σώσουν το παιδί.
  • Η μητέρα του παιδιού ζήτησε στο δικαστήριο να της επιτραπεί να δει τα υπόλοιπα παιδιά της.
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Συγκλονίζει τις ΗΠΑ ο θάνατος ενός 5χρονου αγοριού από τη ζέστη αφού η οικογένειά του το άφησε κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο. Εκείνες τις ώρες οι γονείς του παιδιού έκαναν ένα πάρτι στο σπίτι τους.

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του την Κυριακή σε αυτοκίνητο έξω από την πολυτελή έπαυλη της οικογένειάς του στην Αριζόνα. Οι γονείς του, η 45χρονη Άνκα Σάμπο και ο 50χρονος Μιχαήλ Σάμπο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και κακοποίηση ανηλίκου, επειδή άφησαν το παιδί μέσα σε αυτοκίνητο, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox 10.

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Η οικογένεια επέστρεψε στο σπίτι από τη βάπτιση ενός άλλου παιδιού γύρω στις 13:00 και, σύμφωνα με την αστυνομία. Συνειδητοποίησε ότι ο μικρός έλειπε στις 15:45. Οι γονείς έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στον 5χρονο έξω από το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο πατέρας δήλωσε στην αστυνομία ότι ζήτησε από τον 14χρονο γιο του να βγάλει τον 5χρονο, Θίο από το αυτοκίνητο όταν επέστρεψαν από την εκκλησία, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Ο έφηβος δήλωσε στην αστυνομία ότι δεν θυμάται να του ζητήθηκε να βγάλει τον αδελφό του από το αυτοκίνητο.

«Φαίνεται ότι υπήρξε είτε κακή επικοινωνία σχετικά με το ποιος ή ποιο μέλος της οικογένειας έπρεπε να βγάλει το παιδί από το αυτοκίνητο», δήλωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της αστυνομίας, Γουίλιαμ Κένεντι.

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Στο δικαστήριο τη Δευτέρα, η δικηγόρος των γονιών, Λία Ντοντ, χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγωδία». «Η μαμά διοργανώνει ένα πάρτι στο σπίτι τους και υποθέτει ότι ο μπαμπάς θα πάει να πάρει [σ.σ. το αγόρι]. Ο μπαμπάς ζητάει από τον 14χρονο να το κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ζητάει από ένα μικρό παιδί να βγάλει ένα άλλο παιδί από το αυτοκίνητο», δήλωσε η Ντοντ.

Η δικηγόρος υποστήριξε επίσης ότι οι κατηγορίες για κακοποίηση και ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά των γονιών δεν ήταν κατάλληλες. «Κάλεσαν το 911, προσπάθησε να του σώσει τη ζωή, απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις των ντετέκτιβ. Δεν πρόκειται για κάποιους που προσπαθούν να ξεφύγουν», εξήγησε η δικηγόρος.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η μητέρα ικέτεψε τον δικαστή να της επιτρέψει να δει τα άλλα παιδιά της. «Θέλω να δω τα παιδιά μου. Σας παρακαλώ, αφήστε με να δω τα παιδιά μου», είπε η 45χρονη με δάκρυα στα μάτια.

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