Βορίδης κατά Κωνσταντοπούλου: Δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σας, έχετε 13 εκκρεμείς υποθέσεις

Snapshot Ο Μάκης Βορίδης κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι έχει 13 εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και δήλωσε ότι δεν θα ασχοληθεί ξανά μαζί της.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ο Βορίδης δέχτηκε παρεμβάσεις από την Κωνσταντοπούλου και απάντησε με αιχμηρό τρόπο.

Ο Βορίδης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι θυσιάζει τη συνταγματική αναθεώρηση για να προσεγγίσει την Αριστερά.

Υποστήριξε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι αντισυνταγματική, καθώς αποφεύγει τη συζήτηση για τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν.

Η αντιπολίτευση επιρρίπτεται ευθύνη για τη μη συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση του Συντάγματος. Snapshot powered by AI

Αντιπαράθεση μεταξύ του Μάκη Βορίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου ξέσπασε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του βουλευτή της ΝΔ, καθώς δέχτηκε παρεμβάσεις από την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κ. Βορίδης απάντησε σε όσα είπε εκτός μικροφώνου η κ. Κωνσταντοπούλου ότι «της περίπτωσής σας πλέον επιλαμβάνεται η Δικαιοσύνη, έχετε 13 εκκρεμείς υποθέσεις» και ξεκαθάρισε ότι «έχω άποψη για εσάς, αλλά δε θα ξαναασχοληθώ μαζί σας, καλή επιτυχία στον δρόμο που έχετε επιλέξει».

Ο κ. Βορίδης επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του κατά τη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας το ότι θυσιάζει μπροστά στην προσπάθεια να «διεμβολήσει τα ρημάδια της Αριστεράς», τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Υποστήριξε μάλιστα ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι αντισυνταγματική καθώς δεν μπαίνει στην ουσία της συζήτησης για την απόφαση των άρθρων που θα αναθεωρηθούν στην επόμενη, αναθεωρητική, Βουλή.

Ο κ. Βορίδης κατέληξε ότι η αντιπολίτευση βαρύνεται από την επιλογή της να μην συμβάλλει ώστε να υπάρξει μια ποιοτική αναβάθμιση του Συντάγματος.

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