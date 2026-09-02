«Είστε τραμπούκος» - «Χυδαιότητα»: Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου και Κουκουλόπουλου στη Βουλή

Snapshot Πριν την επίσημη έναρξη της συνεδρίασης της Βουλής, προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Πάρι Κουκουλόπουλου.

Ο Κουκουλόπουλος πρότεινε τη διακοπή της συνεδρίασης για να ξεκινήσει η ψηφοφορία εκλογής Αντιπροέδρου, προκαλώντας την αντίδραση της Κωνσταντοπούλου.

Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε να υπάρξει συζήτηση για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα, ενώ ο Κουκουλόπουλος της αφαίρεσε τον λόγο λόγω χυδαίας συμπεριφοράς.

Η Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τον Κουκουλόπουλο «τραμπούκο» εκτός μικροφώνου κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης.

Η ψηφοφορία για τη θέση της Ε' Αντιπροέδρου ξεκίνησε μετά τη διακοπή της συνεδρίασης και αναμένεται η θέση να παραμείνει κενή λόγω μη υπερψήφισης από τη ΝΔ. Snapshot powered by AI

Πριν ακόμη ξεκινήσει επισήμως η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την εκλογή ή μη της Έλενας Ακρίτα ως Ε' Αντιπροέδρου, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα, ιδιαίτερα ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του προεδρεύοντος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πάρι Κουκουλόπουλου.

Καθώς επισήμως η διαδικασία εκλογής αντιπροέδρων της Βουλής δεν προβλέπει συζήτηση, οι εκπρόσωποι των κομμάτων σχολίασαν τις εξελίξεις με την εκλογή της κ. Ακρίτα κατά την προηγούμενη συνεδρίαση για το ν/σ του υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση του κ. Κουκουλόπουλου όμως να προτείνει τη διακοπή της συνεδρίασης προκειμένου να ξεκινήσει η ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρου στις 12:30 όπως είχε προγραμματιστεί, προκάλεσε μεταξύ άλλων την έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έλαβε τον λόγο και χαρακτήρισε τον Πάρι Κουκουλόπουλο «άξιο αντιπρόεδρο της ΝΔ».

Στην επιμονή της Ζωής Κωνσταντοπούλου να υπάρξει συζήτηση για το θέμα της εκλογής της Έλενας Ακρίτα, υπήρξε έντονη αντιπαράθεση με τον Πάρι Κουκουλόπουλο, ο οποίος της αφαίρεσε τον λόγο τονίζοντας ότι «η χυδαιότητα απέναντί μου δεν είναι ανεκτή».

«Είστε τραμπούκος!», ανταπάντησε εκτός μικροφώνου η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Λίγο αργότερα, και μετά τις παρεμβάσεις των Γιαννούλη και Μηταράκη, η συνεδρίαση λύθηκε και στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας, κατά την οποία αναμένεται η θέση της Ε' Αντιπροέδρου να παραμείνει κενή, καθώς η ΝΔ δεν θα την υπερψηφίσει.

Σημειώνεται ότι στην τελευταία του παρέμβαση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης κατέθεσε έγγραφο από την εκλογή αντιπροέδρων του 2023, κατά την οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου φαίνεται πως είχε καταψηφίσει την «μοναδική υποψήφια γυναίκα», όπως είπε ο κ. Μηταράκης, την κ. Όλγα Γεροβασίλη. Ο εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγόρησε με αυτόν τον τρόπο για «υποκρισία» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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