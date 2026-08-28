Κόντρα Τουρνά-Κωνσταντοπούλου: «Υφίσταμαι συστηματικό bullying» - «Αυτά σας έμαθαν στον στρατό;»

Σφοδρή αντιπαράθεση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με επίκεντρο την Πολιτική Προστασία, τις καμένες εκτάσεις και τους νεκρούς από τις φετινές πυρκαγιές

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κόντρα Τουρνά-Κωνσταντοπούλου: «Υφίσταμαι συστηματικό bullying» - «Αυτά σας έμαθαν στον στρατό;»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Στη Βουλή διεξήχθη έντονη αντιπαράθεση για τη διαχείριση των πυρκαγιών, με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν σκληρές επικρίσεις.
  • Ο Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 3.150 πυρκαγιές φέτος, με περίπου 900 μόνο τον Αύγουστο, και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει καεί περίπου 300.000 στρέμματα, λιγότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον υπουργό για ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων, και ισχυρίστηκε ότι οι πυρκαγιές ξεκίνησαν από ανεμογεννήτριες, κάτι που απέρριψε ο Τουρνάς, επιρρίπτοντας το πρόβλημα στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.
  • Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας κατήγγειλε ότι υφίσταται «συστηματικό bullying» από την Κωνσταντοπούλου, η οποία ανταπάντησε με την ερώτηση «αυτά σας έμαθαν στον στρατό;», εντείνοντας την ένταση στη συζήτηση.
  • Ο Τουρνάς τόνισε ότι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας πρέπει να βασίζεται στις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν και τις εκτάσεις που διασώθηκαν, ενώ επέρριψε ευθύνες στους εμπρηστές για την καταστροφή.
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Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τα μέτρα στήριξης των πολιτών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τη διαχείριση των πυρκαγιών.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς επισήμανε ότι από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 3.150 πυρκαγιές, εκ των οποίων περίπου 900 μόνο μέσα στον Αύγουστο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε μια ανάλογη κατάσταση με εκείνη στο Μάτι το 2018. Όπως εξήγησε, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή, ανάμεσα σε δύο βουνά, με περιορισμένη δυνατότητα οδικής πρόσβασης. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 09:04 και στις 09:37 ενεργοποιήθηκε το 112 για την προληπτική απομάκρυνση πολιτών.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην έκταση των καμένων περιοχών, κάνοντας σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στην Ελλάδα έχουν καεί περίπου 300.000 στρέμματα, ενώ στην Ισπανία οι καμένες εκτάσεις φτάνουν τα 3 εκατομμύρια στρέμματα και στη Γαλλία το 1 εκατομμύριο.

Ο κ. Τουρνάς υποστήριξε παράλληλα ότι τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένας διαφορετικός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος, όπως είπε, δεν υπήρχε το 2019.

Η επίθεση της Κωνσταντοπούλου και η απάντηση Τουρνά

Η συζήτηση, ωστόσο, μετατράπηκε σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον υπουργό για τις ανθρώπινες απώλειες και τις καμένες εκτάσεις.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα για την προέλευση των πυρκαγιών κάνοντας αναφορά στις ανεμογεννήτριες. Ειδικότερα, έκανε λόγο για ρεκόρ νεκρών και καμμένων εκτάσεων, υποστηρίζοντας ότι η φωτιά ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς απάντησε ότι η φωτιά δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες, εντοπίζοντας το πρόβλημα στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.

Απαντώντας στις έντονες επικρίσεις της κ. Κωνσταντοπούλου, κ. Τουρνάς είπε ότι υφίσταται «συστηματικό bullying».

Η φράση αυτή προκάλεσε νέα παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία τον ρώτησε εάν «αυτά σας έμαθαν στον στρατό».

Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στις ανεμογεννήτριες και στον ρόλο τους σε σχέση με τις πυρκαγιές.

Ο διάλογος έχει ως εξής:

- Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορούμε άλλα ψέματα. Έλεος. Έλεος. Έλεος, πού τα λέει αυτα; Είναι ικανοποιημένος με 9 νεκρούς; Ρεκόρ νεκρών και καμμένων εκτάσεων έχετε και χαίρεστε; Και δεν ντρέπεστε; Η φωτιά ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες.

- Τουρνάς: Κύριε πρόεδρε, υφίσταμαι συστηματικό bullying

- Κωνσταντοπούλου: Αυτά σας έμαθαν στον στρατό;

- Τουρνάς: Δεν ξεκίνησαν από τις ανεμογεννήτριες που προσφέρουν φθηνή πράσινη ενέργεια και μας βοηθάνε γιατί ανοίγουν δρόμους. Το πρόβλημα είναι τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.

- Κωνσταντοπούλου: Τις έχουνε "φυτέψει" τις ανεμογεννήτριες

- Τουρνάς: Ο άνεμος βοηθά και μας δροσίζει το καλοκαίρι, από την άλλη πλευρά όμως δημιουργεί προβλήματα. Δεν είπαμε ότι είμαστε μάγοι και ως διά μαγείας σταματά η φωτιά. Η φωτιά είναι καταστροφή.

- Κωνσταντοπούλου: Έχετε ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων

- Τουρνάς: Η αποτελεσματικότητα κρίνεται και από πόσα εκατομμύρια στρεμμάτων σώθηκαν. Κρίνεται από το πόσες ανθρώπινες ζωές σώθηκαν χάρη στον μηχανισμό. Αν για κάποιον έπρεπε να μιλάμε, θα έπρεπε να είναι για τον εμπρηστή και εμπρήστρια που βάζει φωτιές είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Η καταστροφή είναι ίδια. Θα περίμενα καταδίκη του εμπρηστή. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που στοχοποιούμε εκείνους που πάνε να σώσουν ό,τι σώζεται.

-Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά που λέτε; Ο εμπρησμός είναι ποινικό αδίκημα και εμείς το έχουμε ψηφίσει.

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