Τουρνάς για πυρκαγιές: «Αναδιάταξη και ενίσχυση των δυνάμεων λόγω των ισχυρών ανέμων»

Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει ξηράνει την καύσιμη ύλη σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των ανέμων.

Όπως ανέφερε, με βάση την εκτίμηση κινδύνου για αύριο, έχει ήδη γίνει αναδιάταξη και ενίσχυση των δυνάμεων στις περιοχές όπου απαιτείται, με στόχο την έγκαιρη επέμβαση σε κάθε νέο συμβάν. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι και ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να βρίσκονται σε μέγιστη ετοιμότητα και οι δυνάμεις να είναι αναπτυγμένες στο πεδίο, ώστε να υπάρχει έγκαιρος εντοπισμός και άμεση αντιμετώπιση τυχόν νέων πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Θεσπρωτίας, ΠΕ Πρέβεζας)Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω)Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για αύριο:

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου ΑιγαίουΗ Περιφέρεια Νότιου ΑιγαίουΗ Περιφέρεια ΚρήτηςΗ Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΟι Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 4 & κατηγορία κινδύνου 5).

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ αυξημένοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται για την πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και λοιπές ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

Στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα βρίσκονται με φυσική παρουσία εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων προκειμένου να διασφαλιστεί ο άμεσος συντονισμός και η ταχεία λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, ενισχύεται η ανάπτυξη των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) και οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ περιπολίες θα πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβαση όπου απαιτηθεί. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται οι ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ), καθώς και τα κινητά κέντρα drone, ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες, ενώ εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ θα βρίσκεται στο ΕΘΚΕΠΙΧ. Σε ετοιμότητα και διασπορά σε όλες τις περιοχές θα βρίσκονται τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα, εφόσον χρειαστεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται επίσης η ΕΛ.ΑΣ., το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

Στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) συμμετείχαν ακόμα: ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Α’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο Γενικός ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (Δ.Ι.Κ.Α.Φ.Κ.Α), Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο Διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο Διευθυντής Κλάδου Α’ του Αρχηγείου του Λιμενικού Σωματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Επιχειρήσεων και Αστυνόμευσης), Υποναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Χριστιανός, οι Αντιπεριφερειάρχες, Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Χρήστος Ευστρατίου, Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων Α.Δ.Μ.Η.Ε. Ιωάννης Μανιάτης, καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Περιφερειών, του EKAB, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ.