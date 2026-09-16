Tripadvisor: Τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2026 – Στη 12η θέση η Σαντορίνη

Snapshot Το Five Senses Restaurant στη Σαντορίνη κατατάσσεται 12ο στα 25 καλύτερα fine dining εστιατόρια παγκοσμίως για το 2026 σύμφωνα με την Tripadvisor.

Η κατάταξη βασίζεται σε κριτικές και αξιολογήσεις ταξιδιωτών της πλατφόρμας, με το εστιατόριο να έχει βαθμολογία 4,9/5 από πάνω από 1.000 κριτικές.

Το Five Senses συνδυάζει σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα με τοπικά ελληνικά προϊόντα και προσφέρει πανοραμική θέα στην καλντέρα της Σαντορίνης.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Fogón Asado στο Μπουένος Άιρες, ενώ η λίστα περιλαμβάνει εστιατόρια από διάφορες χώρες παγκοσμίως.

Το εστιατόριο λειτουργεί στο χώρο του Astra Suites στο Ημεροβίγλι και προσφέρει δείπνο με έμφαση στην ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Snapshot powered by AI

Η ελληνική γαστρονομία έχει και φέτος τη δική της θέση στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη, με ένα εστιατόριο από τη Σαντορίνη να βρίσκεται ανάμεσα στα 25 καλύτερα fine dining εστιατόρια του κόσμου, σύμφωνα με τα Travelers’ Choice Best of the Best Awards 2026 της Tripadvisor.

Πρόκειται για το Five Senses Restaurant, στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης, το οποίο καταλαμβάνει τη 12η θέση της παγκόσμιας λίστας. Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κατάταξη της Tripadvisor βασίζεται στις αξιολογήσεις και τις κριτικές των ταξιδιωτών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, με το βραβείο Best of the Best να αφορά το κορυφαίο τμήμα των καταχωρίσεων.

Στη 12η θέση το Five Senses της Σαντορίνης

Σκαρφαλωμένο στο Ημεροβίγλι, με ανοιχτή θέα στην καλντέρα, το Five Senses Restaurant συνδυάζει τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα με το ιδιαίτερο τοπίο της Σαντορίνης.

Η Tripadvisor το περιγράφει ως μια εμπειρία που επιχειρεί να αξιοποιήσει και τις πέντε αισθήσεις, από την παρουσίαση των πιάτων και τα αρώματα των υλικών μέχρι τη θέα προς την καλντέρα και το ηλιοβασίλεμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται ελληνικά και μεσογειακά προϊόντα, μεταξύ άλλων η φάβα, η ντομάτα της Σαντορίνης, τα θαλασσινά και τα τοπικά κρασιά.

Η σημερινή καταχώριση του εστιατορίου στην Tripadvisor το εμφανίζει με 4,9/5 από περισσότερες από 1.000 κριτικές, ενώ παράλληλα φέρει την ένδειξη Travelers’ Choice Best of the Best 2026.

Η θέση του στη φετινή παγκόσμια κατάταξη έρχεται να προστεθεί στις διακρίσεις που έχει συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα, η Tripadvisor το είχε ήδη τοποθετήσει στην κορυφή της κατηγορίας Fine Dining στην αντίστοιχη εθνική λίστα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της Σαντορίνης στις επιλογές των ταξιδιωτών.

Το εστιατόριο βρίσκεται στον χώρο του Astra Suites στο Ημεροβίγλι και λειτουργεί για το δείπνο, με το μενού να κινείται στη μεσογειακή και ελληνική κουζίνα. Η εμπειρία συμπληρώνεται από την πανοραμική θέα προς το Αιγαίο και την καλντέρα, ένα από τα χαρακτηριστικά που επανέρχονται συχνά στις κριτικές των επισκεπτών.

Η παγκόσμια 25άδα

Στην κορυφή της λίστας της Tripadvisor βρίσκεται το Fogón Asado στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, ένα εστιατόριο που έχει κάνει το παραδοσιακό asado επίκεντρο μιας σύγχρονης γαστρονομικής εμπειρίας. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το KOMA Singapore, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το The Rhythms Restaurant στο Ανόι του Βιετνάμ.

Ακολουθούν το The Witchery Restaurant στο Εδιμβούργο, το Meat Market στη Βαλένθια, το Abrasado στην Αργεντινή, το Catherine Gramado στη Βραζιλία, το Careyes Restaurant στο Κανκούν, το Acre στο Μεξικό και το El Mercado στο Μπουένος Άιρες.

Στη 11η θέση βρίσκεται το Flavors στη Σεούλ και αμέσως μετά το ελληνικό Five Senses Restaurant της Σαντορίνης.

Τη συνέχεια της λίστας συμπληρώνουν το Osteria Di Lucca στη Βραζιλία, το Restaurante Casa San Isidro στην Κολομβία, το Kroya by Chef Chanrith στην Καμπότζη, το Ristorante Paoletti στη Βόρεια Καρολίνα, το Etereo by Pedro Nel στην Τενερίφη, το Paati Veedu στην Ινδία και το Saigon Restaurant στο Κάιρο.

Στις τελευταίες θέσεις της 25άδας βρίσκονται το Boy'N'Cow στο Μπαλί, το Ocean Z Restaurant στην Αρούμπα, το Dava Steak & Seafood Restaurant στην Ινδονησία, το Michael Anthony's Cucina Italiana στη Νότια Καρολίνα, το γαλλικό Anne-Sophie Pic στη Βαλένς και το Z'asya στο Μπέλεκ της Τουρκίας.

Διαβάστε επίσης