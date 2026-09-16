Μητσοτάκης live από τη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και την αντιπολίτευση για αδιέξοδη στάση και μικροπολιτικά παιχνίδια στη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Τόνισε ότι η άρνηση ή η αποχή από την ψηφοφορία στερεί από τη χώρα την ευκαιρία προόδου και εκσυγχρονισμού του Συντάγματος.

Καταδίκασε την έλλειψη συμφωνίας σε κρίσιμα θέματα όπως η επιστολική ψήφος και η αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων.

Υπογράμμισε την ανάγκη για σταθερότητα και θεσμική κανονικότητα στην Ελλάδα, ειδικά εν μέσω διεθνών προκλήσεων και οικονομικής αβεβαιότητας.

Διέψευσε τα σενάρια πρόωρων εκλογών και τόνισε ότι το εθνικό συμφέρον υπερβαίνει το κομματικό. Snapshot powered by AI

Επίθεση στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη στάση του στη Συνταγματική Αναθεώρηση κι έσπευσε να φέρει τα κόμματα προ των ευθυνών τους, ζητώντας τους να παραμερίσουν τα μικροπολιτικά παιχνίδια και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

«Όποιος ψηφίσει "όχι" ή "παρών", στην πράξη θα στερήσει απ’ τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.

«Στόχος μας, είναι η χώρα να αποκτήσει Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή. Η πρώτη ψηφοφορία αποκάλυψε την αδιέξοδη τακτική της αντιπολίτευσης. Δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα σοβαρές ή υπεύθυνες, υποτάχθηκαν στο τυφλό "όχι" ή στο αμήχανο "ναι μεν αλλά" - ιδίως το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη.

Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη έφτασε στο σημείο να μην ψηφίζει τομές με τις οποίες συμφωνούσε μόνο και μόνο επειδή της έφερε η Νέα Δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Δεν γίνεται να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε για την επιστολική ψήφο. Να μην συμφωνούμε στον συνδυασμό του μισθού και της θέσης των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση.

Και το πιο σημαντικό, όταν στο παρελθόν αυτά τα δύο κόμματα συνεργάστηκαν για να αποφύγουν την χρεοκοπία {...} Αυτή η χώρα που έφτασε στο παρελθόν στα όρια της πτώχευσης, να μην μπορεί να δημιουργήσει αντίβαρα για να μην φτάσει στο μέλλον σε ανάλογες καταστάσεις. Όλα αυτά τα καταψηφίζετε».

Ο κ. Μητσοτάκης έφερε τα κόμματα της αντιπολίτευσης προ των ευθυνών τους λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όποιος ψηφίσει "όχι" ή "παρών", στην πράξη θα στερήσει απ’ τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο - μία επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία της ΔΕΘ.

ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ όψεις του ίδιου νομίσματος

Από τη μια, ένα κυβερνητικό σχέδιο για το 2027, που οδηγεί στο 2030 - μέτρα ενταγμένα σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα, κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ - από την άλλη, μία ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις: τη λογική Ανδρουλάκη του «πάρε κόσμε» και την όψη Τσίπρα που παλιά λεγόταν «αυταπάτη» και, σήμερα, επιστρέφει ως απάτη, ο οποίος μιλώντας πότε με όρους έτους και πότε τετραετίας, έχει μπερδέψει ακόμη και τα στελέχη του.

ΠΑΣΟΚ κι ΕΛΑΣ είστε όψεις του ίδιου νομίσματος, έχετε υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Μικρή σημασία έχει αν οι πολέμιοι της ΝΔ θέλουν ή σχεδιάζουν να συνεργαστούν, μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας. Να συμπλεύσουν, πιθανώς, με τα άκρα του λαϊκισμού.

Σήμερα, η Ελλάδα έχει ανάγκη όσο ποτέ από σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια αλλά και θεσμική κανονικότητα: την ειλικρίνεια του "λέω και το εννοώ", αντί του "λέω και ξελέω" των άλλων.

«Σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια» το μήνυμα Μητσοτάκη εν μέσω διεθνών προκλήσεων

Γι’ αυτό και διαψεύδονται πλέον, όσοι προέβλεπαν πρόωρες κάλπες - σκεφτείτε τώρα να ήμασταν σε εκλογές με το πετρέλαιο να είχε πάρει την ανιούσα και με μια πρωτοφανή κρίση στην παγκόσμια αγορά ομολόγων - όπου η Ελλάδα είναι ένας φάρος σταθερότητας δικαιώνει την επιλογή μας να ξεπληρώσουμε πιο γρήγορα το δημόσιο χρέος - ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος.

Στο όνομα αυτής της συγκυρίας, όμως, η επιλογή μου δεν θα είναι ποτέ να βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας μου».

Το δίλημμα στις εκλογές δεν είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν

Στη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης, απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντάς του: «Εάν ήσασταν τόσο σίγουρος για αυτοδυναμία, σήμερα θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το άρθρο 86 για να το αλλάξετε όπως επιθυμείτε όταν εκλεγείτε.

Υπενθυμίζω ότι το 1999 ως αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τα 83 από το 86 άρθρα που ήρθαν προς Αναθεώρηση».

Πρόσθεσε δε ότι το εκλογικό δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου... Επικίνδυνη η θεώρηση ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για εκλογικά οφέλη.

Μια υπεύθυνη κυβέρνηση δεν θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα γιατί έρχονται εκλογές, αν αυτό πιστεύετε να το πείτε ξεκάθαρα – η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια και να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας.

Μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση δείχνει βαθιά ανευθυνότητα σας ζητώ να ανακαλέσετε».

Τέλος για την επίθεση Ανδρουλάκη στον Γιώργο Φλωρίδη είπε ότι «θα σας στείλει μια ανθοδέσμη για την τζάμπα διαφήμιση».

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