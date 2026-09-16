Φον Ντερ Λάιεν: Πρόταση για δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή Καναδά

Η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε και ένα ευρωπαϊκό Άρθρο 4, όπως το αντίστοιχο άρθρο του ΝΑΤΟ, για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης σε έδαφος της Ευρώπης

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Φον Ντερ Λάιεν: Πρόταση για δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή Καναδά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή Καναδά, Νορβηγίας, Ουκρανίας και Ηνωμένου Βασιλείου για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών.
  • Προβλέπεται η εισαγωγή ευρωπαϊκού Άρθρου 4, που θα επιτρέπει τον συντονισμό κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης σε υβριδικές απειλές με πρωτόκολλο έκτακτης ασφάλειας.
  • Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας θα στοχεύει στην προσαρμογή των θεσμών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων στη νέα πραγματικότητα των απειλών, όπως κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές.
  • Ανακοινώθηκε το Ευρωπαϊκό Μέσο για την ενίσχυση στρατηγικών αμυντικών δυνατοτήτων, ευθυγραμμισμένο με το ΝΑΤΟ, για κρίσιμες ικανότητες όπως αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, διάστημα και κυβερνοάμυνα.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ετοιμότητας απέναντι σε αυξανόμενους κινδύνους ασφαλείας.
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Την πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, καθώς και την προώθηση της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας (European Security Council), ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, κατά την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης.

Όπως ανέφερε, η νέα στρατηγική θα παρουσιαστεί από κοινού με την Ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, με στόχο την προσαρμογή των ευρωπαϊκών θεσμών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στη νέα πραγματικότητα των απειλών ασφαλείας.

Η Φον Ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις, οι δολιοφθορές, οι εμπρησμοί και οι παραβιάσεις με drones αυξάνονται και ότι, όσο αυξάνεται το επίπεδο της απειλής, πρέπει να ενισχύεται και η ευρωπαϊκή ετοιμότητα.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα καταθέσει προτάσεις για να γίνει πραγματικότητα ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, με τη συμμετοχή εταίρων όπως ο Καναδάς, η Νορβηγία, η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Αγαπητέ Μαρκ Κάρνεϊ επιθυμούμε να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας με τον Καναδά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας προκειμένου να ανοίξουμε τον δρόμο για τον Καναδά, ώστε να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ. Και να δημιουργήσουμε έναν κοινό χώρο ευημερίας και οικονομικής ασφάλειας», ανέφερε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αντίδρασης σε υβριδικές απειλές, αντίστοιχου με το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο χαρακτήρισε «ευρωπαϊκό Άρθρο 4» ή «Πρωτόκολλο Έκτακτης Ασφάλειας». Όπως εξήγησε, με την ενεργοποίησή του από ένα κράτος-μέλος, όλα τα κράτη-μέλη θα συγκαλούνται για τον συντονισμό κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να περιορίσουν τις επιπτώσεις μιας επίθεσης.

Αναφερόμενη, τέλος, στην ευρωπαϊκή άμυνα, ανακοίνωσε ένα νέο Ευρωπαϊκό Μέσο για την ενίσχυση των στρατηγικών αμυντικών δυνατοτήτων (European Instrument for Strategic Enablers), πλήρως ευθυγραμμισμένο με το ΝΑΤΟ, για την ενίσχυση κρίσιμων δυνατοτήτων, όπως η αντιαεροπορική και η αντιπυραυλική άμυνα, οι στρατηγικές μεταφορές, ο ανεφοδιασμός αεροσκαφών, το διάστημα και η κυβερνοάμυνα. «Η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό μέτρο της επικράτειάς της», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

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