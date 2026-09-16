Ρέθυμνο: 16χρονος καταπλακώθηκε από τη μοτοσικλέτα του και τραυματίστηκε σε τροχαίο

Snapshot Στο Ρέθυμνο, 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε χαράδρα.

Ο ανήλικος καταπλακώθηκε από το όχημά του και απεγκλωβίστηκε από περαστικούς.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις δύο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο δρόμο από Πλακιά προς Σελλιά.

Ο 16χρονος νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Η διακομιδή του έγινε με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Σπηλίου. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανήλικου οδηγού μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με το zarpanews, 16χρονος που οδηγούσε μοτοσικλέτα στον δρόμο από Πλακιά προς Σελλιά για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε μικρή χαράδρα.

Από την πτώση, ο ανήλικος είχε καταπλακωθεί από το όχημά του με περαστικούς να σπεύδουν να τον απεγκλωβίσουν.

Ο 16χρονος νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ η διακομιδή του έγινε έγινε από ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Σπηλίου.

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