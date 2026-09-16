Ίδρυμα Vodafone: Η νικήτρια ομάδα του Skills Upload Jr Challenge 2026 σε μια μοναδική εμπειρία

Η ομάδα από τα Χανιά που κέρδισε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό του Ιδρύματος Vodafone ταξίδεψε στην Αθήνα και το Λονδίνο, γνωρίζοντας από κοντά τον κόσμο της τεχνολογίας και της καινοτομίας

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Ίδρυμα Vodafone: Η νικήτρια ομάδα του Skills Upload Jr Challenge 2026 σε μια μοναδική εμπειρία
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  • Η ομάδα από τα Χανιά κέρδισε τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Skills Upload Jr Challenge 2026 με το καινοτόμο project CALMify AI, μια συσκευή που χρησιμοποιεί AI για τη βελτίωση της συγκέντρωσης και της συναισθηματικής ισορροπίας των μαθητών.
  • Τα μέλη της νικήτριας ομάδας επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της Vodafone στην Αθήνα και το Λονδίνο, όπου συναντήθηκαν με ανώτατα στελέχη και γνώρισαν από κοντά τον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
  • Στο Λονδίνο, η ομάδα συμμετείχε σε vidcast με τον Joakim Reiter, όπου μίλησαν για την εμπειρία τους και τις προοπτικές της τεχνολογίας στο μέλλον.
  • Το ταξίδι περιλάμβανε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε μουσεία και παρακολούθηση θεατρικής παράστασης.
  • Το Ίδρυμα Vodafone μέσω του προγράμματος Generation Next προωθεί την ψηφιακή ευημερία των νέων και την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας για μάθηση και ανάπτυξη.
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Η νικήτρια ομάδα του Skills Upload Jr Challenge 2026 που συμμετείχε στον διαγωνισμό Generation Next του Ιδρύματος Vodafone, ταξίδεψε από τα Χανιά στο Λονδίνο και έζησε μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία γεμάτη τεχνολογία, επιστήμη, και καινοτομία.

Οι μαθήτριες Eva Golikova, Ελευθερία Τζαγκαράκη, Αλεξάνδρα Παπαδογιωργάκη και Ζουλιέν Χαραλαμπάκη, από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου στα Χανιά Κρήτης, μαζί με τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό τους, κ. Άλκη Μπακαρό, κατέκτησαν την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με το καινοτόμο project CALMify AI. Πρόκειται για μια «έξυπνη» συσκευή που αξιοποιεί AI για να υποστηρίξει τη συγκέντρωση και τη συναισθηματική ισορροπία των μαθητών κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ως έπαθλο για τη σημαντική τους διάκριση, ταξίδεψαν στην Αθήνα και το Λονδίνο, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Vodafone.

Το ταξίδι της νικήτριας ομάδας ξεκίνησε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου με πρώτο σταθμό την Αθήνα και τα κεντρικά γραφεία της Vodafone Ελλάδας. Εκεί γνώρισαν διοικητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Αχιλλέας Κανάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, η Μαρίνα Καταροπούλου, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων, η Σέβη Πόντη, Επικεφαλής Brand, Marketing Communications και Media, καθώς και η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα. Μέσα από αυτή την επίσκεψη, τα μέλη της ομάδας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πως λειτουργεί μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, αλλά και να μοιραστούν τη δική τους εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο Generation Next.

Την δεύτερη ημέρα, η ομάδα ταξίδεψε στο Λονδίνο, όπου επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Vodafone, όπου συνάντησε τον Joakim Reiter, Chief External and Corporate Affairs Officer of Vodafone Group, τον Gary Adey, CEO of Vodafone Intelligent Solutions, καθώς και τη Lisa Felton, Vodafone Foundation Managing Director.

Ξεχωριστή στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε η συμμετοχή σε vidcast με τον Joakim Reiter, στο πλαίσιο του οποίου μίλησαν για την εμπειρία τους στο Generation Next, και μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις προσδοκίες τους για το μέλλον της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Το τριήμερο ταξίδι στο Λονδίνο συνδύασε επιστήμη, εκπαίδευση, πολιτισμό και ψυχαγωγία. Οι μαθήτριες επισκέφθηκαν το Natural History Museum και το Science Museum, εξερεύνησαν εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης και παρακολούθησαν δημοφιλή θεατρική παράσταση.

Μέσα από το Generation Next, το Ίδρυμα Vodafone συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες που ενισχύουν την ψηφιακή ευημερία των νέων και τους ενθαρρύνουν να αξιοποιούν την τεχνολογία δημιουργικά και υπεύθυνα, με στόχο έναν κόσμο όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως δύναμη για τη μάθηση και ανάπτυξη.

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