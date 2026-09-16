Θάνατος Μαζωνάκη: Αντιδράσεις στον Κορυδαλλό για την επικείμενη προφυλάκιση της Ιωάννας Γάκα

Snapshot Η Ιωάννα Γάκα, γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προφυλακίζεται, προκαλώντας αντιδράσεις στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού λόγω της αγάπης των κρατουμένων προς τον τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού τον Φεβρουάριο του 2023, όπου τραγούδησε και πέρασε χρόνο με τις κρατούμενες, αφήνοντας έντονη θετική εντύπωση.

Οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αρνούνται τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και υποστηρίζουν ότι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την ανακοπή του τραγουδιστή.

Κατά την απολογία της η Ιωάννα Γάκα ανέφερε ότι η ανακοπή συνέβη στις 16:15 και η κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21, ενώ αμφισβήτησε τη σύνδεση των alarm του μηχανήματος με την ανακοπή.

Η απολογία της Ιωάννας Γάκα διήρκεσε πάνω από οκτώ ώρες και μετά την ολοκλήρωσή της αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ ο σύζυγός της συνεχίζει την απολογία του ενόψει της απόφασης για προφυλάκιση. Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις φέρεται να έχουν εκδηλωθεί στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού ενόψει της επικείμενης προφυλάκισης της Ιωάννας Γάκα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε επισκεφθεί τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού τον Φεβρουάριο του 2023, όπου τραγούδησε για τις κρατούμενες και πέρασε χρόνο μαζί τους. Η επίσκεψή του είχε πραγματοποιηθεί ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και είχε αποτελέσει μια ξεχωριστή στιγμή για τις γυναίκες που βρίσκονταν τότε στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τραγουδήσει στον προαύλιο χώρο, ενώ είχε συνομιλήσει με τις κρατούμενες και είχε επισκεφθεί χώρους του καταστήματος. Εκείνες, μάλιστα, είχαν ετοιμάσει πανό και μηνύματα υποδοχής για τον τραγουδιστή, εκφράζοντας τη χαρά τους για την παρουσία του.

Η επίσκεψη εκείνη φαίνεται πως έχει μείνει στη μνήμη των γυναικών που είχαν την ευκαιρία να τον συναντήσουν από κοντά. Σήμερα, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή και την προφυλάκιση της Ιωάννας Γάκα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχόμενη παρουσία της στη γυναικεία πτέρυγα έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η στάση αυτή αποδίδεται στην αγάπη και την εκτίμηση που είχαν οι κρατούμενες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε επιλέξει να βρεθεί κοντά τους και να τους προσφέρει μια διαφορετική ημέρα μέσα στη φυλακή.

Όταν τραγούδησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Μια ιδιαίτερη πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται ξανά στο φως, μέσα από την εμφάνισή του στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, στις 14 Φεβρουαρίου 2023.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε βρεθεί τότε κοντά στις κρατούμενες, χαρίζοντάς τους μια ξεχωριστή μουσική ημέρα. Ο ίδιος είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, στα οποία τραγουδούσε πολλά από τα γνωστά τραγούδια του, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και γίνομαι το πρόσωπο μέσα από τα κάγκελα», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τις φυλακές για τη φιλοξενία, ενώ έστειλε στις γυναίκες που βρίσκονταν εκεί ένα μήνυμα πίστης και ελπίδας. «Εύχομαι ελευθερία και πίστη στον Θεό», είχε αναφέρει, θέλοντας να τους δώσει δύναμη και αισιοδοξία.

Η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι κρατούμενες ήταν ιδιαίτερα θερμή. Ανάμεσα στα μηνύματα που είχαν γράψει σε πανό ήταν το «Μαζώ, για εσένα ζω», ενώ ένα ακόμη έγραφε «Μαζώ-χτείτε» και «Γιώργο, σε ευχαριστούμε».

Η επίσκεψή του, μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Οι κρατούμενες είχαν ετοιμάσει και γλυκό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια κίνηση που έδειχνε τη χαρά τους για την παρουσία του.

Ο ίδιος είχε κρατήσει εκείνη την ημέρα ως μια ιδιαίτερη στιγμή, μοιραζόμενος αργότερα βίντεο από την εμφάνισή του και όσα έζησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Μια παρουσία που σήμερα, μετά τον θάνατό του, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη μακριά από τις μεγάλες πίστες, να τραγουδά για ανθρώπους που ήθελαν, έστω για λίγες ώρες, να νιώσουν ελεύθεροι.

Προφυλακίστηκαν οι δυο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους, οι δύο ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί, πάντως, στις απολογίες τους αρνήθηκαν την κατηγορία. Πρώτη απολογήθηκε η γιατρός, η οποία παρέμεινε για περισσότερες από οκτώ ώρες στο ανακριτικό γραφείο. Ακολούθησε η τετράωρη απολογία του συζύγου της, ενώ μέσω των συνηγόρων τους είχαν προηγουμένως καταθέσει υπομνήματα με τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.

Στο ζήτημα του χρόνου της ανακοπής αλλά και των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η προσπάθεια ανάνηψης επέμεινε, σύμφωνα με πληροφορίες, η 55χρονη γιατρός κατά την απολογία της. Όπως φέρεται να υποστήριξε, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή στις 16.15, ενώ η κλήση προς το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε στις 16.21.

Κατά την ίδια εκδοχή, όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο ιατρείο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε φορείο. Έτσι, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε προς το ασθενοφόρο με καρέκλα, με αποτέλεσμα η προσπάθεια ΚΑΡΠΑ να μην μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπή. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται ως προς το εάν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η προβλεπόμενη για έναν ασθενή που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή.

Στην απολογία της η γιατρός φέρεται να αναφέρθηκε και στον εξοπλισμό του ιατρείου, υποστηρίζοντας ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Για τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει τον τραγουδιστή, φέρεται να έδωσε την εξήγηση ότι φωτογραφίζει συστηματικά τους ασθενείς της στο πλαίσιο της πρακτικής που ακολουθεί. Σε ό,τι αφορά τις τρεις ειδοποιήσεις alarm που καταγράφηκαν στο μηχάνημα, η γιατρός φέρεται να αμφισβήτησε ότι συνδέονται με την ανακοπή.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ένα alarm μπορεί να ενεργοποιηθεί για διαφορετικούς λόγους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων εάν προκύψει πρόβλημα με τη φλέβα ή εάν μετακινηθεί ο φλεβοκαθετήρας.

Από την πλευρά του, ο σύζυγός της επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη δική του παρουσία στο ιατρείο την ώρα του περιστατικού. Κατά την απολογία του, που διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε επιστρέψει από το μεσημεριανό διάλειμμα και είχε αρχίσει να εξετάζει ασθενείς.

Μάλιστα, ως στοιχείο που τοποθετεί την παρουσία του στο ιατρείο πριν από το περιστατικό, φέρεται να επικαλέστηκε συνταγογράφηση που πραγματοποίησε στις 16.06. Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε ότι βρισκόταν με ασθενή όταν πληροφορήθηκε πως στο διπλανό δωμάτιο είχε προκύψει επείγον περιστατικό και αμέσως διέκοψε την εξέταση για να προσφέρει βοήθεια.

Την εκδοχή αυτή φέρεται να ενίσχυσε με την κατάθεσή του και ο ασθενής που εκείνη την ώρα εξεταζόταν, ο οποίος προσήλθε ως μάρτυρας υπεράσπισης και επιβεβαίωσε ότι ο γιατρός αποχώρησε από το δωμάτιο μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ιωάννα Γάκα μετά την απολογία της

Αδιαθεσία αισθάνθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός, Ιωάννα Γάκα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας της ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κατηγορούμενη, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, φέρεται να μην αισθάνθηκε καλά και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο τη βοήθησαν να ξαπλώσει. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της, ο οποίος εξακολουθούσε να απολογείται, διέκοψε για λίγο τη διαδικασία προκειμένου να βρεθεί κοντά της.

Στα δικαστήρια έσπευσε στη συνέχεια ασθενοφόρο, ώστε να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογικά και αρχικά αρνήθηκε τη βοήθεια του ΕΚΑΒ.

Μαραθώνια η απολογία της

Μαραθώνια ήταν η απολογία της γιατρού, Ιωάννας Γάκα, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς παρέμεινε για περίπου οκτώ ώρες στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή.

Η κατηγορούμενη πέρασε την πόρτα του ανακριτικού γραφείου στις 2 το μεσημέρι και για ώρες απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας της αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και ότι είχε προβλέψει μια τέτοια εξέλιξη. Φέρεται, αντίθετα, να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή.

Με την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας της, τη σκυτάλη παίρνει πλέον ο σύζυγός της, επίσης γιατρός, ο οποίος αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία και αυτή την ώρα απολογείται ενώπιον του 32ου ανακριτή.

Όταν ολοκληρωθούν και οι δύο απολογίες αναμένεται η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να ληφθεί η απόφαση αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ρωτούσε αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο η Γάκα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ενώ παρέμενε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας μέχρι να απολογηθεί, έμοιαζε να μην έχει συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης, ούτε για το ότι κατηγορείται για τον άδικο θάνατο ενός ανθρώπου.

Φέρεται να αναρωτιόταν αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο, έλεγε ότι ήθελε λίγο αέρα και να κάνει μία βόλτα ενώ ήταν υπό κράτηση. Ρωτούσε αν αυτό θα ήταν το κελί της, σαν να πρόκειται για ξενοδοχείο και ζητούσε να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Σε αντίθεση ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήταν μόνιμα με σκυμμένο κεφάλι και αμίλητος.

«Ήταν όλα νόμιμα», υποστηρίζει η γιατρός

Η κατηγορούμενη βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή περισσότερες από έξι ώρες.

Σύμφωνα με το Star, ισχυρίζεται ότι είναι όλα νόμιμα, παρόλο που τα στοιχεία κυρίως του Ιατρικού Συλλόγου τη διαψεύδουν.

Ο 58χρονος γιατρός, από την πλευρά του, θα επιμείνει στη γραμμή ότι δεν είχε ιδέα για ότι γινόταν πριν από τις τέσσερις το απόγευμα στο γραφείο της συζύγου του. Εδώ και μέρες έχει προτείνει τρεις μάρτυρες, αυτόπτες όπως τους χαρακτηρίζει, προκειμένου να αποδείξει όπως λέει ότι έλειπε από το ιατρείο και όταν επέστρεψε εξέταζε ασθενή και τον διέκοψαν για να επέμβει όπως λέει για να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο από τους τρεις μάρτυρες έχουν καταθέσει ήδη στον ανακριτή το πρωί της Δευτέρας, ενώ υπάλληλος του γραφείου,στην πρώτη της κατάθεση, αναφέρθηκε σε μία σημαντική λεπτομέρεια για τις κινήσεις των γιατρών το επίμαχο χρονικό διάστημα: «Ο γιατρός έμπαινε και έβγαινε από το γραφείο της γιατρού, όμως πάντα έκλειναν την πόρτα», υποστήριξε.

Οι κατηγορούμενοι γιατροί γνωρίζουν ότι σήμερα μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή. Είναι βαρύ το αδίκημα που αντιμετωπίζουν - ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο - που έχει ποινή ακόμα και ισόβια.