Γιώργος Μαζωνάκης: Σε υπνωτιστή φέρεται να έστειλε η Γάκα τη φωτογραφία του τραγουδιστή

Snapshot Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη σε γιατρό-υπνωτιστή που συνδέεται με την υπόθεση πλασμαφαίρεσης στο Κολωνάκι.

Οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Σε δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι, που φέρεται να συνδέεται με το ζευγάρι, αφαιρέθηκαν πινακίδες και αντικείμενα κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας.

Το δεύτερο ιατρείο σχετίζεται με την εταιρία «Miracell», που εμπορεύεται ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμό για θεραπείες κυτταρικής αναγέννησης.

Ιδρυτής της «Miracell» εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο των γιατρών, που απέκτησε πρόσφατα πτυχίο, ενώ η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της αναγεννητικής ιατρικής. Snapshot powered by AI

Σε γιατρό-υπνωτιστή φέρεται να έστειλε η Ιωάννα Γάκα τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης από την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι, όπως έδειξε η άρση απορρήτου που πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία.

Πλέον στο κάδρο μπαίνει και ο εν λόγω «γιατρός» αλλά και ο ρόλος που διαδραμάτισε σε προγενέστερο χρόνο, δηλαδή αν ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον τραγουδιστή και το δίδυμο Γάκα-Θεοδωρόπουλου.

Τι δείχνουν οι διαγραμμένες φωτογραφίες από το κινητό της Γάκα με τον τραγουδιστή

Νέα στοιχεία από την έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, με δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο που καταγράφηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, στις 14:45 η κατηγορούμενη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, τράβηξε δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. Στις εικόνες ο τραγουδιστής εμφανίζεται με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά και τα μάτια κλειστά, ενώ είναι συνδεδεμένος με το μηχάνημα και από τα δύο χέρια.

Στη δεύτερη φωτογραφία, όπως την περιγράφουν, φαίνεται να υπάρχει ροή αίματος στη δεξιά γραμμή, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης φορά σκουρόχρωμο παντελόνι και είναι σκεπασμένος μέχρι περίπου τη μέση με μια λαδί κουβέρτα. Το δεξί του πόδι φαίνεται να κρέμεται από την καρέκλα.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει η κατηγορούμενη γιατρός στις Αρχές. Η ίδια είχε αναφέρει ότι είχε τοποθετήσει φλεβοκαθετήρα μόνο στο ένα χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι δεν επιχείρησε να τοποθετήσει δεύτερο, ενώ αρνήθηκε ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Πηγή: Mega

Ωστόσο, η φωτογραφία που εξετάζουν οι Αρχές δείχνει τον τραγουδιστή συνδεδεμένο και από τα δύο χέρια, ενώ το μηχάνημα καταγράφει ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει. Το καταγραφικό φέρεται να δείχνει έναρξη της θεραπείας στις 14:14 και λειτουργία του μηχανήματος για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Τα κλειστά μάτια και το ερώτημα για την κατάστασή του

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η κατάσταση στην οποία φαίνεται να βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης στη φωτογραφία. Το κεφάλι του είναι στραμμένο προς τα δεξιά και τα μάτια του κλειστά, με την εικόνα να δημιουργεί το ερώτημα εάν είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του εκείνη τη στιγμή.

Πηγή: Mega

Το αν πράγματι ήταν αναίσθητος, καθώς και ποια ήταν ακριβώς η ιατρική του κατάσταση τη στιγμή της φωτογράφισης, δεν μπορεί να προκύψει μόνο από την εικόνα και αποτελεί αντικείμενο της έρευνας των Αρχών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τη φωτογραφία και τα ψηφιακά δεδομένα προκειμένου να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο.

Το παντελόνι, η λαδί κουβέρτα και τα ρούχα

Ένα ακόμη σημείο που εξετάζεται αφορά την εικόνα του τραγουδιστή στη φωτογραφία και όσα περιγράφονται για την κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Στη φωτογραφία που παρουσιάζει το MEGA διακρίνεται το σκουρόχρωμο παντελόνι του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ πάνω του υπάρχει λαδί κουβέρτα που καλύπτει το σώμα του μέχρι περίπου τη μέση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται στην υπόθεση, όταν έφτασαν οι διασώστες ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο του ιατρείου, ενώ τα ρούχα του φέρεται να εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα. Το τι ακριβώς συνέβη με την κουβέρτα που φαίνεται στη φωτογραφία και αν μεταφέρθηκε μαζί με τον Μαζωνάκη ή παρέμεινε στον χώρο αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που χρήζει διερεύνησης.

Στην ίδια έρευνα εξετάζονται και ευρήματα στον χώρο του ιατρείου, μεταξύ άλλων ίχνη αίματος, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής συνδέθηκε με το μηχάνημα έως την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η φωτογραφία στον σύζυγο και το βίντεο που ερευνάται

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η διαδρομή του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού.

Σύμφωνα με το MEGA, από το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού ανακτήθηκαν δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο που καταγράφηκαν την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. Η μία φωτογραφία φέρεται να είχε σταλεί στον σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο, ενώ εξετάζεται και η αποστολή του υπόλοιπου υλικού σε άλλο παραλήπτη.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τα ψηφιακά ίχνη των συσκευών και τις επικοινωνίες, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον στάλθηκε το υλικό, πότε και για ποιο λόγο.

Οι συγκεκριμένες εικόνες βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς αποτυπώνουν μια κρίσιμη χρονική στιγμή και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, δημιουργούν ερωτήματα σε σχέση με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων για το αν και πότε είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, πόσοι φλεβοκαθετήρες είχαν τοποθετηθεί και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εκείνη τη στιγμή.

Άδειασαν το δεύτερο ιατρείο την ώρα της έρευνας στην Καρνεάδου

Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί και ιδιοκτήτες του ιατρείου Stem Cell στο Κολωνάκι, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έρευνα των αρχών, ωστόσο, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς αρκετά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, γύρω από την υπόθεση.

Ένα από αυτά, αφορά το δεύτερο ιατρείο το οποίο φέρεται να διατηρούσε το ζευγάρι των γιατρών, και πάλι στο Κολωνάκι, λίγα μέτρα από την οδό Καρνεάδου που βρίσκεται το Stem Cell και συγκεκριμένα στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Η ύπαρξη του δεύτερου ιατρείου είχε γίνει γνωστή ήδη από τις πρώτες ώρες που άρχισε να «ξετυλίγεται» το κουβάρι, ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση, είναι ότι σε αυτό το ιατρείο, σύμφωνα με τα «Νέα», την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ενώ ήταν σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και στο σπίτι του τραγουδιστή, εμφανίστηκε κάποιος και αφαίρεσε ό,τι δήλωνε την ύπαρξη ιατρείου στην Πατριάρχου Ιωακείμ.

Ειδικότερα, αφαιρέθηκαν η πινακίδα στην είσοδο, το όνομα από το κουδούνι και η πινακίδα έξω από την πόρτα του επαγγελματικού χώρου στον 1ο όροφο. Έγιναν, επίσης και εκτεταμένες μεταφορές από τον χώρο και απομακρύνθηκαν αντικείμενα, σε βαθμό που θύμιζε μετακόμιση.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών αναμένεται να μπει και αυτό το ιατρείο, καθώς και οι εν λόγω μεταφορές και απομακρύνσεις αντικειμένων, ώστε να διευκρινιστεί σε ποιο βαθμό σχετίζεται με τη γενικότερη δράση των δύο γιατρών.

Σε τι δραστηριοποιούταν το ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακείμ

Αφού απομακρύνθηκαν σχεδόν όλα όσα «μαρτυρούσαν» την ύπαρξη ιατρείου στην Πατριάρχου Ιωακείμ 6, έμεινε μόνο μία ταμπέλα, μίας εταιρίας με τη μορφή ΙΚΕ που ιδρύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2025, με το όνομα «Miracell», επωνυμία παρεμφερή με το ιατρείο στην Καρνεάδου που είχε την επωνυμία Stem Cell.

Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της Miracell, πρόκειται για εταιρία εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού που αφορά αιμοληψίες, αιμοκαθάρσεις, φυγόκεντρους αίματος κλπ.

Αυτό που προκαλεί επίσης εντύπωση, είναι ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ των «Νέων», ιδρυτής της εταιρίας και αναπληρώτρια διευθύντρια εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο των γιατρών, μία κοπέλα που είχε πάρει το πτυχίο της μόλις πριν από λίγους μήνες.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, εκτός των πολλών άλλων δευτερευόντων ΚΑΔ, σκοπός της είναι: «Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση, πώληση, διανομή, καθώς και η επανασυσκευασία ή συναρμολόγηση ιατροτεχνολογικών, φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά προϊόντων και τεχνολογιών κυτταρικών θεραπειών και αναγεννητικής ιατρικής, τα οποία δύνανται να βασίζονται, μεταξύ άλλων, στη χρήση:

α) κιτ συλλογής αίματος (αιμοληπτικά κιτ), κιτ συλλογής μυελού των οστών (μυελοληπτικά κιτ), β) ιατροτεχνολογικών συσκευών τύπου SMART M-CELL ή παρόμοιας τεχνολογίας.

Η αποκλειστική ή μη εμπορική διάθεση, προώθηση, πώληση και υποστήριξη προϊόντων και θεραπευτικών εφαρμογών της εταιρίας MIRACELL Co., Ltd. (Κορέα) στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες αυτόλογης κυτταρικής θεραπείας με χρήση CD34+ κυττάρων, κ.α.».

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