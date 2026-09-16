Φον Ντερ Λάιεν: «Πέθαναν ως ήρωες» είπε για τον Έλληνα και τον Δανό πιλότο του ελικοπτέρου

Παρόντες στο ευρωκοινοβούλιο τα μέλη της οικογένειας του Δανού πιλότου

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Φον Ντερ Λάιεν: «Πέθαναν ως ήρωες» είπε για τον Έλληνα και τον Δανό πιλότο του ελικοπτέρου
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε ήρωες τον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ελλάδα.
  • Ο Δανός πιλότος Ρούνι Κίνταλ επέστρεψε από τον Καναδά για να βοηθήσει στις πυρκαγιές και παρέμεινε ενεργός παρά το προγραμματισμένο διάλειμμα λόγω της κρίσιμης κατάστασης.
  • Ο Ρούνι Κίνταλ και ο Έλληνας πιλότος σκοτώθηκαν σε τραγικό δυστύχημα ενώ πραγματοποιούσαν αποστολές κατάσβεσης στην Ελλάδα.
  • Η μητέρα και οι αδελφοί του Ρούνι Κίνταλ παρευρέθηκαν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ως ειδικοί προσκεκλημένοι, όπου αποδόθηκε φόρος τιμής στους δύο πιλότους με όρθια χειροκρότημα.
Snapshot powered by AI

Στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα όταν το ελικόπτερο τους συνετρίβη στη Ψάθα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης.

«Και οι δύο, ο Ρούνι και ο αξιωματικός, σκοτώθηκαν. Πέθαναν ως ήρωες», είπε η φον Ντερ Λάιεν, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα στην Ολομέλεια.

1.jpg

Την ώρα που μιλούσε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν προβλήθηκαν φωτογραφίες του Δανού πιλότου

Η φον Ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ειδικότερα στον Δανό πιλότο Ρούνι Κίνταλ, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ευρώπη από τον Καναδά για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όπως ανέφερε, τον Ιούλιο πραγματοποίησε πολλές επιτυχημένες αποστολές στην Ελλάδα και, ενώ επρόκειτο να κάνει ένα διάλειμμα, αποφάσισε να παραμείνει, καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόταν στην κορύφωσή της. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ρούνι Κίνταλ έχασε τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα μαζί με τον Έλληνα πιλότο.

2.jpg

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία στην αίθουσα της μητέρας του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε στα χέρια της φωτογραφία του γιου της. Η φον Ντερ Λάιεν είχε προσκαλέσει τη μητέρα και τους δύο αδελφούς του στην Ολομέλεια ως ειδικούς προσκεκλημένους.

4.jpg

Μετά την αναφορά της προέδρου της Κομισιόν, οι ευρωβουλευτές, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν παρατεταμένα ως φόρο τιμής στους δύο πιλότους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:48ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Έκανε πάντα αυτό που ένιωθε, δεν κυνηγούσε τα λεφτά» αποκαλύπτει στενός συνεργάτης του - «Είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών» του έλεγε

11:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε υπνωτιστή φέρεται να έστειλε η Γάκα τη φωτογραφία του τραγουδιστή

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δουδωνής: Δες πώς κατάντησες Φλωρίδη!

11:36MEETING POINT

Ο Κυριάκος, ο Αλέξης και στο βάθος ο Αντώνης

11:36ANNOUNCEMENTS

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: €131,7 εκατ. κύκλος εργασιών με σταθερή αναπτυξιακή κατεύθυνση

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Στρασβούργο ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου 

11:32LIFESTYLE

«Δωσ’ το στον Γιώργο» - Η Ιουλία Καλλιμάνη άφησε ένα λευκό περιστέρι να πετάξει για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συναυλία της

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ανασκευάζει η Αφροδίτη Μάνου μετά τον σάλο: «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, καλό κατευόδιο» - Τι είπε για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ατυχής ανάρτησή της

11:21WHAT THE FACT

Επιστήμονες δημιούργησαν νερό σε μια νέα μορφή ύλης που δεν υπάρχει στη Γη

11:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Χαρούλης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είδα ένα βίντεό του και πήρα ένα μάθημα, τίποτα δεν είναι δεδομένο»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μυστήριο με το δεύτερο ιατρείο Θεοδωρόπουλου και Γάκα - Το άδειασαν την ώρα της έρευνας στην Καρνεάδου

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν: «Πέθαναν ως ήρωες» είπε για τον Έλληνα και τον Δανό πιλότο του ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Ψάθα

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Φαραντούρης: Ζήτησε επίσημη τοποθέτηση της Κάγια Κάλας για τη Συμφωνία της Μέκκας

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Live η συζήτηση στη Βουλή - Στις 13:00 η ομιλία του πρωθυπουργού

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανοίγει ξανά στο κοινό ο Κεραμεικός - Από τη σαρκοφάγο στα γλυπτά και τα αρχαία κατάλοιπα: Τι θα δουν οι επισκέπτες

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υγειονομική ασφάλεια της Σαντορίνης»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το VW Mission Efficiency είναι εντυπωσιακά οικονομικό

10:45ANNOUNCEMENTS

Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορά* για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 5 νεκροί και 7 τραυματίες σε επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το μοιραίο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο οποίο υπέστη ανακοπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

07:38ΕΥ ΖΗΝ

Τι πεντανόστιμο να προσθέσετε στο γιαούρτι για καλή λειτουργία στο έντερο και τα αιμοφόρα αγγεία

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεοδωρόπουλος προς ανακριτή: «Αν με βάλεις φυλακή θα κάνω απεργία πείνας»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ανασκευάζει η Αφροδίτη Μάνου μετά τον σάλο: «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, καλό κατευόδιο» - Τι είπε για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ατυχής ανάρτησή της

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από σήμερα - Υποχρεωτική η κτηματολογική διαμεσολάβηση

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας των Αζορών φέρνει ανατροπή – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» έγραψε ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Προφυλακίστηκαν οι δυο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή

09:45LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Μέσα στο σπίτι του στη Βούλα - Οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει από το καταφύγιό του

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μυστήριο με το δεύτερο ιατρείο Θεοδωρόπουλου και Γάκα - Το άδειασαν την ώρα της έρευνας στην Καρνεάδου

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η αλήθεια για τον Μεσογειακό Κυκλώνα που απειλεί την Ελλάδα - Σε ποιο σημείο βρίσκεται

07:12WHAT THE FACT

Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη τις επόμενες 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πώς

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ρωτούσε αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο η Γάκα - Ήθελε να κάνει βόλτα

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το μοιραίο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο οποίο υπέστη ανακοπή

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Η 78χρονη μητέρα του, Μέι, κοιμάται στο... γκαράζ όταν τον επισκέπτεται στο Τέξας - «Δεν με πειράζει»

07:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Καύσιμα: Με €200 εκατ. σχεδιάζει να μειώσει τις τιμές σε βενζίνη και diesel η κυβέρνηση

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Σε λίγες ημέρες το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» - Πότε θα το δούμε

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (15/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 8.500.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ