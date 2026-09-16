Φον Ντερ Λάιεν: «Πέθαναν ως ήρωες» είπε για τον Έλληνα και τον Δανό πιλότο του ελικοπτέρου

Snapshot Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε ήρωες τον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ελλάδα.

Ο Δανός πιλότος Ρούνι Κίνταλ επέστρεψε από τον Καναδά για να βοηθήσει στις πυρκαγιές και παρέμεινε ενεργός παρά το προγραμματισμένο διάλειμμα λόγω της κρίσιμης κατάστασης.

Ο Ρούνι Κίνταλ και ο Έλληνας πιλότος σκοτώθηκαν σε τραγικό δυστύχημα ενώ πραγματοποιούσαν αποστολές κατάσβεσης στην Ελλάδα.

Η μητέρα και οι αδελφοί του Ρούνι Κίνταλ παρευρέθηκαν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ως ειδικοί προσκεκλημένοι, όπου αποδόθηκε φόρος τιμής στους δύο πιλότους με όρθια χειροκρότημα. Snapshot powered by AI

Στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα όταν το ελικόπτερο τους συνετρίβη στη Ψάθα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης.

«Και οι δύο, ο Ρούνι και ο αξιωματικός, σκοτώθηκαν. Πέθαναν ως ήρωες», είπε η φον Ντερ Λάιεν, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα στην Ολομέλεια.

Την ώρα που μιλούσε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν προβλήθηκαν φωτογραφίες του Δανού πιλότου

Η φον Ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ειδικότερα στον Δανό πιλότο Ρούνι Κίνταλ, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ευρώπη από τον Καναδά για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όπως ανέφερε, τον Ιούλιο πραγματοποίησε πολλές επιτυχημένες αποστολές στην Ελλάδα και, ενώ επρόκειτο να κάνει ένα διάλειμμα, αποφάσισε να παραμείνει, καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόταν στην κορύφωσή της. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ρούνι Κίνταλ έχασε τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα μαζί με τον Έλληνα πιλότο.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία στην αίθουσα της μητέρας του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε στα χέρια της φωτογραφία του γιου της. Η φον Ντερ Λάιεν είχε προσκαλέσει τη μητέρα και τους δύο αδελφούς του στην Ολομέλεια ως ειδικούς προσκεκλημένους.

Μετά την αναφορά της προέδρου της Κομισιόν, οι ευρωβουλευτές, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν παρατεταμένα ως φόρο τιμής στους δύο πιλότους.