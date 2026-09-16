Γιγάντια μέδουσα με «πλοκάμια 12 μέτρων» καταγράφηκε σε βίντεο

Σύμφωνα με θαλάσσια βιολόγο, το τσίμπημά της μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνο, ωστόσο δεν θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο

Δημήτρης Δρίζος

Γιγάντια μέδουσα με «πλοκάμια 12 μέτρων» καταγράφηκε σε βίντεο
WHAT THE FACT
4'
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  • Ο δύτης Iestyn Morgan εντόπισε μια γιγάντια μέδουσα-λιονταρόχαιτη μήκους 10 έως 15 μέτρων στα ανοικτά των ακτών της Ουαλίας, κάτι που ήταν πρωτόγνωρο για την περιοχή.
  • Η μέδουσα-λιονταρόχαιτη έχει πλοκάμια που μπορεί να φτάσουν έως και τα 36,5 μέτρα και προκαλεί επώδυνο αλλά μη επικίνδυνο τσίμπημα στον άνθρωπο.
  • Οι μέδουσες αυτές εμφανίζονται περιστασιακά στις ουαλικές ακτές κυρίως στα τέλη καλοκαιριού και φθινόπωρο, ενώ ο κύριος βιότοπός τους είναι τα νερά της Σκωτίας.
  • Ο Morgan παρατηρεί αυξανόμενη παρουσία μεδουσών και άλλων θαλάσσιων ειδών που προτιμούν θερμότερα νερά στα ουαλικά νερά, υποδηλώνοντας αλλαγές στα τοπικά οικοσυστήματα.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση του κοινού αποτελεί στόχο του Morgan, ο οποίος καταγράφει υποβρύχια πλάνα χωρίς να βλάπτει τα ζώα.
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Ένας δύτης εντόπισε μια γιγάντια μέδουσα στα ανοικτά των ακτών της Ουαλίας και δήλωσε ότι «δεν μπορούσε να πιστέψει την τύχη του».

Ο Iestyn Morgan, από το Pembrokeshire, περιέγραψε τη μέδουσα ως «όσο ένα λεωφορείο», εκτιμώντας ότι το συνολικό της μήκος έφτανε περίπου τα 10 έως 15 μέτρα.

Ο 21χρονος, ο οποίος ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος και καταγράφει υποβρύχια πλάνα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για «τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι θάλασσές μας», δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε μια τέτοια μέδουσα στην Ουαλία.

Η μέδουσα-λιονταρόχαιτη, όπως αποκαλείται, συναντάται συχνότερα στα ψυχρότερα νερά γύρω από τη Σκωτία. Σύμφωνα με θαλάσσια βιολόγο, το τσίμπημά της μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνο, ωστόσο δεν θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο.

Ο Morgan κολυμπούσε κοντά στην παραλία Trefin, στο Pembrokeshire, όταν είδε τα πλοκάμια της μέσα στο νερό.

https://www.instagram.com/p/DdU8shgDfiE/

«Ήταν τρία. έγιναν 10 και μετά 20. Συνέχιζαν να εμφανίζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μέδουσα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τα πλοκάμια της έφταναν «πέρα από το οπτικό πεδίο».

Αρχικά, ο 21χρονος πίστεψε ότι είχε μπροστά του μια μέδουσα-πυξίδα, ένα είδος που συναντάται στα νερά της Βρετανίας. Σύντομα, όμως, κατάλαβε ότι το μέγεθος του ζώου ήταν πολύ μεγαλύτερο.

«Πρέπει να είχε το μήκος ενός λεωφορείου ή ενός μικρού τρένου. Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο μεγάλη ήταν», είπε.

Η Wildlife Trusts αναφέρει ότι η μέδουσα-λιονταρόχαιτη πήρε το όνομά της από τα μακριά πλοκάμια της, τα οποία της δίνουν την εμφάνιση χαίτης λιονταριού.

Το σώμα της μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 3 μέτρα, ενώ τα πλοκάμια της, τα οποία χρησιμοποιεί για να παγιδεύει τη λεία της, μπορούν να ξεπεράσουν τα 30 μέτρα και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάσουν περίπου τα 36,5 μέτρα. Αυτό την καθιστά ένα από τα μακρύτερα ζώα στον πλανήτη.

Η θαλάσσια βιολόγος Dr Cathy Lucas, από το Πανεπιστήμιο του Southampton, δήλωσε ότι το βίντεο του Morgan αποτυπώνει το εντυπωσιακό μήκος της μέδουσας.

«Τα πλοκάμια είναι τόσο μακριά και τόσο λεπτά που μπορεί να μην τα βλέπεις καν», ανέφερε, θυμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια ερευνητικών αποστολών στη Σκωτία, δύτες έβρισκαν κομμάτια από πλοκάμια πάνω τους ακόμη και όταν δεν υπήρχαν μέδουσες ορατές στην περιοχή.

«Εξακολουθούν να προκαλούν τσίμπημα ακόμη και αφού αποκοπούν», πρόσθεσε.

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Η ίδια χαρακτήρισε το τσίμπημα «επώδυνο» και «το χειρότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι επικίνδυνο.

Η συμβουλή της είναι να μην αγγίζουμε τις μέδουσες. Σε περίπτωση που ένα κομμάτι πλοκαμιού έρθει σε επαφή με το δέρμα, θα πρέπει να απομακρύνεται με ένα ξυλαράκι και η περιοχή να πλένεται με ζεστό νερό.

Η Lucas ανέφερε ότι μέδουσες-λιονταρόχαιτες εμφανίζονται «περιστασιακά» στις ουαλικές ακτές στα τέλη του καλοκαιριού ή το φθινόπωρο, σύμφωνα με τις καταγραφές πολιτών. Ωστόσο, ο κύριος βιότοπός τους στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στα νερά της Σκωτίας.

Ο Morgan θεωρεί ότι θα πρέπει να είμαστε «ευγνώμονες» που οι συγκεκριμένες μέδουσες εμφανίζονται στα νερά της Ουαλίας, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για «μεγάλα τρομακτικά τέρατα», όπως ενδεχομένως πιστεύουν κάποιοι.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να κολυμπήσεις πάνω τους. Δεν θέλεις να σε τσιμπήσει μια μέδουσα-λιονταρόχαιτη», είπε.

Ο 21χρονος ανέφερε επίσης ότι, καθώς καταγράφει πλάνα κάτω από το νερό, βλέπει «όλο και περισσότερες» μέδουσες να εμφανίζονται στα ουαλικά νερά.

Όπως εξήγησε, αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που έχει παρατηρήσει, καθώς είδη που προτιμούν τα θερμότερα νερά φαίνεται να γίνονται «όλο και πιο άφθονα».

«Δεν έχω αρκετά καλοκαίρια για να μπορώ να κάνω σύγκριση, αλλά πριν από λίγες εβδομάδες έβαλα μια κάμερα στο νερό και κατέγραψα ένα triggerfish, ένα ψάρι που είναι χαρακτηριστικό της Μεσογείου», ανέφερε.

Ο Morgan είπε ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου περιεχομένου είναι «πολύ ανταποδοτική», καθώς θέλει να κάνει τα υδάτινα οικοσυστήματα «πιο προσιτά» στο κοινό.

Παράλληλα, τονίζει ότι προσέχει ιδιαίτερα ώστε η δραστηριότητά του να μην προκαλεί βλάβη στα ζώα.

«Δεν θέλω να το μετατρέψω σε κάτι όπου θα βγαίνω για να κυνηγάω τα ζώα ή κάτι τέτοιο. Απλώς μπαίνω στο νερό, τραβάω βίντεο και κολυμπάω», είπε.

*Με πληροφορίες από το BBC

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