Γιώργος Μαζωνάκης: «Έκανε πάντα αυτό που ένιωθε, δεν κυνηγούσε τα λεφτά» λέει στενός συνεργάτης του

Snapshot Η συνεργασία του Θανάση Βασιλά με τον Γιώργο Μαζωνάκη διήρκεσε περίπου 19 χρόνια και βασιζόταν στην κοινή αγάπη για το μπουζούκι και το λαϊκό ρεπερτόριο.

Ο Μαζωνάκης ξεχώριζε για την αυθεντικότητά του, καθώς δεν προσπαθούσε να δημιουργήσει ψεύτικη εικόνα και εκφραζόταν ειλικρινά στη σκηνή και στην καθημερινότητα.

Ο καλλιτέχνης δεν επαναλάμβανε μηχανικά το ίδιο πρόγραμμα και ζητούσε συχνά αλλαγές, προτιμώντας παλιά λαϊκά τραγούδια που αγαπούσε, όπως αυτά του Στράτου Διονυσίου.

Η σχέση του με τη δουλειά δεν ήταν καθαρά οικονομική, καθώς έδινε προτεραιότητα στην επαφή με το κοινό και στη χαρά της σκηνής, χωρίς να κυνηγά τα χρήματα.

Οι στιγμές πριν από τις εμφανίσεις, με ζέσταμα και ανταλλαγή παλιών τραγουδιών στο καμαρίνι, ήταν σημαντικές και αναδεικνύουν το πάθος του για τη μουσική και την καινοτομία. Snapshot powered by AI

Άγνωστες πτυχές από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη αποκάλυψε ο μουσικός Θανάσης Βασιλάς

Ο σολίστ, που για περίπου δύο δεκαετίες συνόδευε με το μπουζούκι του τον Γιώργο Μαζωνάκη στις εμφανίσεις του, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και μίλησε για τη σχέση τους, τις στιγμές που έζησαν μαζί, αλλά και την προσωπικότητα του καλλιτέχνη.

Όπως ανέφερε, η επαγγελματική τους συνεργασία κράτησε περίπου 19 χρόνια, ενώ η φιλία τους είχε ξεκινήσει έναν χρόνο νωρίτερα. Για τον ίδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένας από τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε, αλλά ένας άνθρωπος με τον οποίο μοιράστηκε ένα μεγάλο κομμάτι της επαγγελματικής του ζωής.

«Ο Γιώργος αγαπούσε πάρα πολύ το μπουζούκι. Γι’ αυτό και ήμουν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ είχα την τύχη από μικρό παιδί, 19 χρονών, να βρεθώ δίπλα στη Μαίρη Λίντα και έκατσα για πολλά χρόνια, 6-7 χρόνια. Μετά ήρθε η συνεργασία με τον Γιώργο. Το όργανο είναι βασικό. Είναι το ρεπερτόριό τους τέτοιο…», ανέφερε ο Θανάσης Βασιλάς.

«Ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ αληθινός»

Μιλώντας για τον χαρακτήρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο μουσικός στάθηκε ιδιαίτερα στην αυθεντικότητά του, την οποία θεωρεί ένα από τα βασικά στοιχεία που τον έκαναν τόσο αγαπητό στο κοινό.

«Έχω φύγει από την ορχήστρα περίπου δύο χρόνια. Έχω συνεργαστεί με όλα τα ονόματα, μπορώ να πω, αλλά με τον Γιώργο ήταν τα περισσότερα χρόνια της πορείας μου. Δηλαδή, αν τραγούδαγε 30 χρόνια, τα 20 ήμασταν μαζί», είπε.

Και πρόσθεσε: «Ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ αληθινός. Όλοι είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ο Γιώργος, αυτό που τον κάνει τόσο ξεχωριστό και αγαπητό στον κόσμο είναι η αλήθεια του».

Όπως περιέγραψε, ο Μαζωνάκης δεν προσπαθούσε να δημιουργήσει μια διαφορετική εικόνα προς τα έξω. Αντίθετα, άφηνε το συναίσθημά του να φαίνεται τόσο στη σκηνή όσο και στην καθημερινότητά του.

«Ήταν απόλυτα αληθινός και στις εμφανίσεις του και σε αυτά που επέλεγε να κάνει. Έκανε πάντα αυτό που ένιωθε. Ποτέ δεν θα έκανε κάτι για να προκαλέσει κάτι. Ήταν καλά; Θα έβλεπες ότι είναι καλά. Δεν ήταν καλά; Θα έβλεπες τον Γιώργο που δεν ήταν καλά. Ποτέ δεν προσποιούνταν και νομίζω η αλήθεια είναι το πιο δυνατό κομμάτι σε έναν καλλιτέχνη», ανέφερε.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα και η αγάπη για τα παλιά λαϊκά

Ο Θανάσης Βασιλάς αποκάλυψε και μικρές στιγμές από τις βραδιές τους στη σκηνή, περιγράφοντας έναν καλλιτέχνη που δεν ήθελε να επαναλαμβάνει μηχανικά το ίδιο πρόγραμμα.

«Ο Γιώργος όταν βαριόταν θα τον έβλεπες ότι βαριέται. Το έδειχνε, δεν το έκρυβε, ήταν πολύ αληθινός», είπε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, αρκετές φορές ο Μαζωνάκης τού ζητούσε να αλλάξουν το πρόγραμμα και να παίξουν τραγούδια που αγαπούσε. «Μου έλεγε, ας πούμε, “Βασίλα, πες κανένα άλλο κομμάτι, βαρέθηκα”. Λάτρευε τα παλιά λαϊκά, τον Στράτο Διονυσίου».

Ο Θανάσης Βασιλάς θυμήθηκε μάλιστα ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον τραγουδιστή και τη μητέρα του.

«Ο Διονυσίου ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής και ένα από τα τραγούδια που παίζαμε και το αφιέρωνε πάντα στη μητέρα του όταν ερχόταν ήταν “Τα βάσανά μου ένα φορτίο” και σηκωνόταν η κυρία Κλειώ και το χόρευε. Πολύ ξεχωριστές στιγμές και θα τις θυμάμαι πάντα», ανέφερε συγκινημένος.

Τα τραγούδια στο καμαρίνι

Ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις του έχουν και οι στιγμές πριν από τις εμφανίσεις.

«Με φώναζε για ζέσταμα στο καμαρίνι, ήθελε να κάνουμε ζέσταμα. Πήγαινα με το μπουζούκι, πίναμε ένα σφηνάκι και λέγαμε παλιά τραγούδια που δεν τα λέγαμε στο πρόγραμμα γιατί δεν θα τα ήξερε κανένας», περιέγραψε.

Και όπως εξήγησε, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναζητούσε διαρκώς το διαφορετικό: «Και αυτός βαριόταν τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Ήθελε να κάνει πάντα αυτό το κάτι το διαφορετικό».

«Δεν κυνηγούσε τα λεφτά»

Ο Θανάσης Βασιλάς μίλησε ακόμη για τη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τη δουλειά του, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής έδινε μεγαλύτερη σημασία στην επαφή του με το κοινό και στη χαρά που έπαιρνε από τη σκηνή παρά στο οικονομικό κομμάτι.

«Δεν πολύ κυνηγούσε τα λεφτά ο Γιώργος. Ήθελε να περνάει καλά, να κάνει αυτό που αγαπάει και να περνάει καλά και ο κόσμος», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος που ο Μαζωνάκης παρέμενε τόσο αυθεντικός στη δουλειά του. Δεν αντιμετώπιζε τη σκηνή απλώς ως επαγγελματική υποχρέωση, αλλά ως έναν χώρο όπου μπορούσε να εκφράζεται και να επικοινωνεί με το κοινό.

«Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει αυτό που ένιωθε. Και αυτό νομίζω ότι το εισέπραττε ο κόσμος», σημείωσε.

Πριν από λίγες ημέρες ο μουσικός με ανάρτησή του είχε αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ερχόσουν στο αυτί και μου έλεγες:"Βασιλαααα να ξέρεις είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών! "Βιάστηκες όμως πολύ να φύγεις Γιώργο και είναι πολύ κρίμα. Θα σε θυμάμαι πάντα».

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