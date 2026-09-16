Βρετανία: Ολονύχτια επιχείρηση για τον εντοπισμό 3χρονου κωφού αγοριού

Snapshot Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα στη Βρετανία οι έρευνες για τον εντοπισμό 3χρονου αγοριού με απώλεια ακοής και αυτισμό που εξαφανίστηκε σε πάρκο στο Σάφολκ.

Περίπου 1.000 κάτοικοι και η αστυνομία συμμετέχουν σε ολονύχτια επιχείρηση αναζήτησης στην περιοχή του Μπράνθαμ.

Το παιδί δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, παρά τις εκτεταμένες έρευνες και τη χρήση ελικοπτέρου της Ακτοφυλακής.

Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να ελέγξουν ιδιωτικούς χώρους όπως κήπους και αποθήκες, ενώ τα τρένα στην περιοχή εκτελούν δρομολόγια με μειωμένη ταχύτητα λόγω των ερευνών.

Τα βρετανικά ΜΜΕ έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες του αγοριού, επισημαίνοντας τη δυσκολία επικοινωνίας λόγω του αυτισμού και της ακοής του. Snapshot powered by AI

Για δεύτερη μέρα συνεχίζονται οι έρευνες στη Βρετανία για τον εντοπισμό ενός 3χρονου αγοριού, το οποίο έχει χάσει τμήμα της ακοής του, είναι αυτιστικό και δεν μπορεί να μιλήσει.

Το παιδί εξαφανίστηκε όταν διέφευγε της προσοχής του παππού του σε ένα πάρκο στο Σάφολκ. Μαζί με την αστυνομία περίπου 1.000 κάτοικοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οι οποίες συνεχίστηκαν και στη διάρκεια της νύχτας.

Ο 3χρονος Νόα

Στις 05:00 τα ξημερώματα οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το παιδί δεν έχει εντοπιστεί. Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν για να βοηθήσουν την αστυνομία, καθώς η αναζήτηση συνεχίστηκε όλη τη νύχτα στην πόλη του Μπράνθαμ.

Στα βρετανικά ΜΜΕ έχουν δημοσιευθεί φωτογραφίες του 3χρονου Νόα, ο οποίος είναι αυτιστικός και είναι απίθανο να ανταποκριθεί όταν κάποιος φωνάξει το όνομα. Ο μεγάλος θείος του Νόα, Τόνι Μάλκολμ, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα αναζήτησης, τον περιέγραψε ως «ένα υπέροχο μικρό παιδί».

Στις έρευνες που ήταν ολονύχτιες συμμετείχαν και κάτοικοι

Ζητήθηκε από τους κατοίκους να ελέγξουν τους κήπους, τις αποθήκες και τα βοηθητικά κτίριά στα σπίτια τους μήπως και εντοπίσουν το παιδί. Ένα ελικόπτερο της Ακτοφυλακής πέταξε πάνω από το χωριό το οποίο βρίσκεται κοντά σε εκβολή ποταμού. Επίσης, οι επιβάτες των τρένων μεταξύ Μάνινγκτρι και Ίπσουιτς ενημερώθηκαν ότι τα δρομολόγια θα εκτελούνταν με μειωμένη ταχύτητα λόγω των ερευνών, καθώς το σημείο που εξαφανίστηκε το παιδί βρίσκεται κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές.