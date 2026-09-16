Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Σε λίγες ημέρες το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» - Πότε θα το δούμε

Στις 26 Σεπτεμβρίου θα δούμε ξανά πανσέληνο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Σε λίγες ημέρες το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» - Πότε θα το δούμε
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  • Η πανσέληνος Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις 26 του μήνα, με κορύφωση στις 19:49 ώρα Ελλάδος.
  • Η πανσέληνος αυτή ονομάζεται «Φεγγάρι της Συγκομιδής» επειδή σχετίζεται με τη φθινοπωρινή ισημερία και τη δυνατότητα εργασίας των αγροτών μετά τη δύση του ηλίου.
  • Το φεγγάρι ανατέλλει αργότερα από το συνηθισμένο για αρκετές βραδιές γύρω από την πανσέληνο, προσφέροντας παρατεταμένο φως νωρίς το βράδυ.
  • Η παρατήρηση της πανσελήνου δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, αρκεί μια καθαρή νύχτα και μια τοποθεσία μακριά από τα φώτα της πόλης.
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Τα φαινόμενα του νυχτερινού ουρανού συνεχίζουν να μαγνητίζουν το ενδιαφέρον των αστροφίλων αλλά και του ευρύτερου κοινού. Επόμενος σημαντικός σταθμός είναι η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου 2026, η οποία φέρει ξεχωριστή ονομασία και παράδοση.

Πιο συγκεκριμένα, η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026. Η ακριβής κορύφωση του φαινομένου αναμένεται στις 19:49.

Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Η πανσέληνος αυτού του μήνα είναι ευρέως γνωστή ως το «Φεγγάρι της Συγκομιδής», καθώς είναι η πανσέληνος που βρίσκεται πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία.

Ιστορικά, το όνομα αυτό δόθηκε από τις αγροτικές κοινωνίες, επειδή το φως του φεγγαριού επιτρέπει στους αγρότες να συνεχίζουν τις εργασίες συγκομιδής των καλλιεργειών τους και μετά τη δύση του ήλιου. Επιπλέον, παράλληλα με τη φθινοπωρινή ισημερία, η σελήνη ανατέλλει λίγο αργότερα από το συνηθισμένο για αρκετές διαδοχικές νύχτες γύρω από την ημερομηνία της πανσελήνου, προσφέροντας παρατεταμένο φως νωρίς το βράδυ. Σε ορισμένες παραδόσεις, καταγράφεται επίσης και με την ονομασία «Φεγγάρι του Καλαμποκιού».

Πώς να απολαύσετε το φαινόμενο

Το φεγγάρι θα φαίνεται εντυπωσιακό και γεμάτο τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της 26ης Σεπτεμβρίου. Για την καλύτερη δυνατή θέαση, δεν απαιτείται κάποιος ειδικός εξοπλισμός, όπως τηλεσκόπια ή κιάλια, αν και αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην παρατήρηση των σεληνιακών κρατήρων.

Το μόνο που χρειάζεται είναι μια καθαρή νύχτα και, ιδανικά, μια τοποθεσία μακριά από τα έντονα φώτα της πόλης, ώστε να απολαύσετε το φθινοπωρινό τοπίο σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια.

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