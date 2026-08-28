Η Αθήνα λουσμένη στο φως του φεγγαριού – Εντυπωσιακές εικόνες από την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο

Ένα εντυπωσιακό ολόγιομο φεγγάρι έκανε απόψε (28/08) την εμφάνισή του στον αττικό ουρανό, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες πάνω από την Αθήνα.

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ουράνια φαινόμενα του καλοκαιριού, «έλουσε» την πόλη με το φως της, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό πάνω από τα φωτισμένα κτήρια και τα εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας, όπως τον Παρθενώνα.

Ο μεγάλος, φωτεινός δίσκος της Σελήνης ξεχώρισε στον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα σε κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας.

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