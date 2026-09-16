Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη - Οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες

Snapshot Ένας 33χρονος οδηγός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες.

Ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο της Τροχαίας και προκάλεσε καταδίωξη στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός ανέπτυξε υψηλή ταχύτητα και παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες.

Το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα. Snapshot powered by AI

Με κλεμμένο αυτοκίνητο και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας εντοπίστηκε να κινείται, το απόγευμα της Τρίτης, 33χρονος, στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στο ύψος των Ν. Μαλγάρων, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Αγνοώντας σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από καταδίωξη, ο 33χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής.

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