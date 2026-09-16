Έτσι φορτίζεις δωρεάν το ηλεκτρικό από τον ήλιο

Η ύπαρξη φωτοβολταϊκών στο σπίτι μπορεί να αλλάξει σημαντικά το κόστος χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

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Έτσι φορτίζεις δωρεάν το ηλεκτρικό από τον ήλιο
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Το μυστικό είναι να μη στέλνεις την περίσσεια της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο, αλλά απευθείας στην μπαταρία του αυτοκινήτου.

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