Έτσι φορτίζεις δωρεάν το ηλεκτρικό από τον ήλιο
Η ύπαρξη φωτοβολταϊκών στο σπίτι μπορεί να αλλάξει σημαντικά το κόστος χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
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Το μυστικό είναι να μη στέλνεις την περίσσεια της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο, αλλά απευθείας στην μπαταρία του αυτοκινήτου.
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