Κορονοϊός: Ανακαλύφθηκε νέο στέλεχος σε νυχτερίδες της Βραζιλίας - Άγνωστη η μετάδοση στον άνθρωπο

Snapshot πιστήμονες ανακάλυψαν έναν νέο κορονοϊό σε νυχτερίδα στη Βραζιλία που διαθέτει φυσικά μια θέση διάσπασης της φουρίνης (FCS) στις πρωτεΐνες ακίδας.

Η ύπαρξη της FCS σε φυσικούς κορονοϊούς αμφισβητεί τη θεωρία ότι ο SARS-CoV-2 δημιουργήθηκε τεχνητά σε εργαστήριο.

Ο νέος ιός ανήκει σε βητακορονοϊούς, όπως ο SARS-CoV-2 και ο MERS-CoV, αλλά είναι εξελικτικά απομακρυσμένος από τον SARS-CoV-2.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία ότι ο SARS-CoV-2 προήλθε από εργαστήριο, σύμφωνα με τον ειδικό Markus Hoffmann.

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο νέος κορονοϊός μπορεί να μεταδοθεί από νυχτερίδες σε ανθρώπους και αν συνδέεται με ανθρώπινους υποδοχείς. Snapshot powered by AI

Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν νέο, άγνωστο μέχρι σήμερα κορονοϊό σε νυχτερίδα στη Βραζιλία. Το νέο εύρημα αμφισβητεί τη θεωρία σύμφωνα με την οποία η πανδημία της COVID-19 προκλήθηκε από έναν τεχνητά τροποποιημένο ιό που διέφυγε από κινεζικό εργαστήριο.

Ο SARS-CoV-2, ο ιός που προκαλεί την COVID-19, διαθέτει μια θέση διάσπασης της φουρίνης (FCS) στις πρωτεΐνες ακίδας που βρίσκονται στην επιφάνειά του. Η συγκεκριμένη θέση θεωρείται ότι συνέβαλε στην υψηλή μεταδοτικότητα του ιού κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας του 2020.

Ωστόσο, η FCS δεν είχε εντοπιστεί στο παρελθόν σε άλλους κορονοϊούς συγγενικούς με τον SARS που προέρχονται από νυχτερίδες. Αυτό είχε οδηγήσει σε θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες ο ιός της COVID-19 μπορεί να είχε δημιουργηθεί τεχνητά.

Η σπανιότητα της συγκεκριμένης θέσης διάσπασης συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης θεωρίας ότι η COVID-19 θα μπορούσε να είχε προέλθει από κινεζικό εργαστήριο και να «διέρρευσε» κατά λάθος στον πληθυσμό.

Ο Markus Hoffmann, ο οποίος ήταν μεταξύ των επιστημόνων που ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της θέσης διάσπασης της φουρίνης στη μόλυνση από τον SARS-CoV-2, αναφέρθηκε στις εικασίες γύρω από την προέλευση του ιού.

«Είναι κατανοητό γιατί υπάρχει καχυποψία», δήλωσε ο Hoffmann.

Και πρόσθεσε: «Η έξαρση ξεκίνησε σε μια πόλη, τη Γουχάν, όπου λειτουργούσε εργαστήριο ιολογίας που ειδικευόταν στους κορονοϊούς των νυχτερίδων. Επιπλέον, σε ερευνητικές προτάσεις του παρελθόντος είχε συζητηθεί η προσθήκη πολυβασικών θέσεων διάσπασης σε ιούς που προέρχονταν από νυχτερίδες. Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι συμπτωματικοί και όχι αποδεικτικά στοιχεία γενετικής τροποποίησης».

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών ανακάλυψε τώρα έναν προηγουμένως άγνωστο κορονοϊό σε μια νυχτερίδα του είδους Parnell’s moustached bat. Μετά την αλληλούχιση του γονιδιώματος του νέου ιού, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για βητακορονοϊό, μία από τις βασικές ομάδες κορονοϊών.

Στην ίδια ομάδα ανήκουν τόσο ο SARS-CoV-2 όσο και ο MERS-CoV, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή νόσο στους ανθρώπους. Το νέο στέλεχος ανήκει σε δικό του υπογένος και είναι εξελικτικά αρκετά απομακρυσμένο από τον SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί την COVID-19.

Ο Hoffmann, ο οποίος δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη έρευνα, δήλωσε: «Παρότι η παρούσα μελέτη δεν παρέχει άμεση απόδειξη ούτε διαψεύδει τη φυσική προέλευση του SARS-CoV-2 σε σχέση με την πολυβασική θέση διάσπασης στην πρωτεΐνη ακίδα, αναδεικνύει ότι οι πολυβασικές θέσεις διάσπασης στις πρωτεΐνες ακίδας μπορούν να εμφανίζονται με φυσικό τρόπο σε διαφορετικούς κορονοϊούς από πολλαπλές φυλογενετικές ομάδες».

Και πρόσθεσε: «Για μένα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία ότι ο SARS-CoV-2 δημιουργήθηκε σε εργαστήριο».

Προς το παρόν είναι άγνωστο αν ο νεοανακαλυφθείς κορονοϊός αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο. Ο Hoffmann υπογράμμισε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο συγκεκριμένος ιός έχει τη δυνατότητα να μεταδοθεί από τις νυχτερίδες στους ανθρώπους.

Ο ειδικός πρόσθεσε: «Αυτό περιλαμβάνει πειράματα που θα προσδιορίσουν την ικανότητα της πρωτεΐνης ακίδας να συνδέεται με υποδοχείς στα ανθρώπινα κύτταρα».

«Παρότι έχουν εντοπιστεί πολλοί κορονοϊοί σε νυχτερίδες τα τελευταία 25 χρόνια, μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτούς διαθέτει πρωτεΐνη ακίδα ικανή να συνδέεται με υποδοχείς στα ανθρώπινα κύτταρα».