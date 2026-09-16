ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας από τις 12:00 και συγκέντρωση στο Σύνταγμα σήμερα

Snapshot Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάση εργασίας σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου από τις 12:00 έως τη λήξη της βάρδιας στην Αττική, λόγω της δεύτερης ψηφοφορίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Στις 13:00 σήμερα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα με αφορμή την ίδια ψηφοφορία.

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου θα γίνει σύσκεψη Ομοσπονδιών για την οργάνωση μαζικής αντίδρασης και τον προγραμματισμό περαιτέρω κινητοποιήσεων.

Στις 18 Σεπτεμβρίου καλείται συγκέντρωση στη μνήμη του Παύλου Φύσσα στο μνημείο του, στις 17:30.

Προγραμματίζεται πανελλαδική ημέρα δράσης την 1η Οκτωβρίου και απεργιακή κινητοποίηση μέσα στον Οκτώβριο, με κλιμάκωση και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Snapshot powered by AI

Σε στάση εργασίας προχωρά σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ στην Αττική, με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 12:00, ενώ στις 13:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Το πρόγραμμα:

«Τετάρτη, 16 Σεπτέμβρη, ημέρα 2ης ψηφοφορίας στη Βουλή, για τη Συνταγματική αναθεώρηση, πραγματοποίηση Στάσης Εργασίας στην Αττική από ώρα 12.00 έως τη λήξη της βάρδιας, για τους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση ώρα 13.00, στο Σύνταγμα.

Κάλεσμα σε Ομοσπονδίες να συνεδριάσουν άμεσα και να αποφασίσουν για την οργάνωση του αγώνα και να προχωρήσουν μαζί με τα σωματεία – μέλη τους σε συγκεκριμένο σχεδιασμό ενημέρωσης σε όλους τους χώρους ευθύνης τους.

Πέμπτη, 17 Σεπτέμβρη, σύσκεψη Ομοσπονδιών προκειμένου να οργανωθεί η μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για όλα τα μέτωπα πάλης και τα αιτήματά μας (οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά) και ο παραπέρα προγραμματισμός των κινητοποιήσεών μας.

Παρασκευή, 18 Σεπτέμβρη, ημέρα επετείου δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, κάλεσμα στη συγκέντρωση, που θα γίνει ώρα 17:30 στο μνημείο του Παύλου Φύσσα.

Οργάνωση Περιφερειακών Συσκέψεων ανά Περιφέρεια, σε συνεργασία μετά τα κατά τόπους Νομαρχιακά Τμήματα, με ταυτόχρονη πραγματοποίηση συγκεντρώσεων, συλλαλητηρίων, άλλων κινηματικών δράσεων, συνεντεύξεων τύπου κλπ. Δευτέρα, 28 Σεπτέμβρη, Περιφερειακή Σύσκεψη και οργάνωση δράσεων στη Θεσσαλονίκη.

Οργάνωση ποικιλόμορφης ενημερωτικής προπαγανδιστικής καμπάνιας, ανάδειξης των αιτημάτων μας και της ανάγκης ικανοποίησής τους.

Πέμπτη, 1 Οκτώβρη, Πανελλαδική Ημέρα Δράσης, με διάφορες μορφές, συγκεντρώσεις για όλους τους κλάδους του δημοσίου, σε όλους τους χώρους δουλειάς, καταλήψεις και κινηματικές δράσεις κάθε μορφής.

Απεργιακή κινητοποίηση μέσα στον Οκτώβρη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση θα φέρει για ψήφιση τα μέτρα – εξαγγελίες ΔΕΘ, με προοπτική κλιμάκωσης και συνάντησης με τον ιδιωτικό τομέα

Στήριξη κλαδικών κινητοποιήσεων».

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