Με «σπασμένα φρένα» η ακρίβεια στα διαμερίσματα – Τρελές οι αυξήσεις σε καινούρια και μεταχειρισμένα
Με δαιμονιώδης ρυθμούς, πολύ μεγαλύτερους του πληθωρισμού, αυξάνονται οι τιμές των διαμερισμάτων στην Ελλάδα με τα καινούρια να πρωταγωνιστούν στις ανατιμήσεις συμπαρασύροντας μαζί τους και τα μεταχειρισμένα
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- Οι τιμές των διαμερισμάτων στην Ελλάδα αυξάνονται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους του πληθωρισμού, με τα νέα διαμερίσματα να παρουσιάζουν μεγαλύτερες αυξήσεις από τα παλαιά.
- Το β΄ τρίμηνο του 2026, οι τιμές των νέων διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,2% και των παλαιών κατά 5,0% σε ετήσια βάση.
- Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφονται σε μεγάλες πόλεις εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης (5,4%) και στις λοιπές περιοχές της χώρας (7,1%).
- Η μέση ετήσια αύξηση των τιμών διαμερισμάτων για το 2025 ήταν 8,3%, έναντι 9,1% το 2024, με σταθερή ανοδική πορεία παρά τη μείωση του ρυθμού αύξησης.
- Για το σύνολο των αστικών περιοχών το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 5,3% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2025.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στο β΄ τρίμηνο του 2026, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 5,5%, με τα νέα διαμερίσματα να ανεβαίνουν κατά 6,2% και τα παλαιά κατά 5,0%. Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για συνέχιση της ανοδικής πορείας των τιμών από το πρώτο τρίμηνο που τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν ακόμα μεγαλύτερα στο 6,6% συνολικά, με τα καινούρια να τσιμπάνε κατά 7% και τα παλαιότερα 6,3%.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση σε ότι αφορά τις αυξήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική θέση είναι ότι τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσιάζουν οι μεγάλες πόλεις εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης με 5,4% και οι λοιπές περιοχές της χώρας (7,1%) και μετά ακολουθούν η Πρωτεύουσα (5%) και Συμπρωτεύουσα (4,7%).
Συνολικά για το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,3% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 9,1% το 2024.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 6,2% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 5,0% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2025, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,8%, έναντι ρυθμού αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,6% το 2025, έναντι ρυθμού αύξησης 8,4% το 2024.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 5,0% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,6%, 9,7%, 10,3% και 9,6% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2025, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9% (αναθεωρημένα στοιχεία).
1) Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.
* Προσωρινά στοιχεία.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.