Σαμ Άλτμαν: Ο κόσμος έχει δίκιο να φοβάται την Τεχνητή Νοημοσύνη, λέει το αφεντικό της OpenAI

Snapshot Ο Σαμ Άλτμαν αναγνωρίζει ότι ο κόσμος έχει δίκιο να φοβάται την Τεχνητή Νοημοσύνη λόγω των ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας.

Ο Άλτμαν ζητά εμπιστοσύνη στις εταιρείες τεχνολογίας ότι θα ενεργήσουν υπεύθυνα λόγω της σοβαρότητας του θέματος.

Η ανησυχία για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης ενισχύθηκε από την παραίτηση υπαλλήλου της Anthropic που προειδοποίησε για πιθανή καταστροφή της ανθρωπότητας έως το τέλος της δεκαετίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic ζήτησε επιβράδυνση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και ρύθμιση από τις κυβερνήσεις, θέση που υποστήριξαν δημόσια και ο Άλτμαν και ο Έλον Μασκ. Snapshot powered by AI

Συνεχίζει τις παραδοχές για τους κινδύνους που κρύβει η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) το αφεντικό της OpenAI, Σαμ Άλτμαν καθώς κορυφώνεται η ανησυχία του πλανήτη ότι η τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή την ανθρωπότητα.

Ο Σαμ Άλτμαν δήλωσε ότι ο κόσμος έχει δίκιο να φοβάται την ΑΙ αλλά θα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στις εταιρείες τεχνολογίες ότι θα πράξουν το σωστό. «Ο κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται ότι θα πράξουμε το σωστό, επειδή είναι το σωστό και αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα του θέματος», δήλωσε ο Άλτμαν την Τρίτη κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης στο Σαν Φρανσίσκο.

Ωστόσο, ο Άλτμαν σημείωσε ότι οι φόβοι του κόσμου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη είναι δικαιολογημένοι, καθώς οι δυνατότητες των εργαλείων έχουν εξελιχθεί ραγδαία. «Δεν χρειάζεται τόση φαντασία όσο παλιά για να φανταστούμε πώς αυτό θα μπορούσε να πάει στραβά. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει δίκιο να το φοβάται», σημείωσε ο Σαμ Άλτμαν.

Οι δηλώσεις του Άλτμαν έγιναν κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε η εταιρεία λογισμικού Salesforce. Ήταν η πρώτη φορά που μίλησε δημόσια από τότε που η κοινή γνώμη θορυβήθηκε από μία ανάρτηση υπαλλήλου στον τομέα της ασφάλειας που παραιτήθηκε από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic.

Ο ερευνητής ισχυρίστηκε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξοντώσει όλους τους ανθρώπους μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη. Στελέχη και εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι συμφωνούν με την εκτίμηση αλλά δεν εξήγησαν πώς οδηγήθηκαν σε αυτά τα συμπεράσματα και πώς η ΑΙ θα μπορούσε να βλάψει την ανθρωπότητα.

Αμέσως μετά ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ζήτησε να επιβραδυνθεί ο ρυθμός της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και προέτρεψε τις κυβερνήσεις να ρυθμίσουν τον κλάδο. Με την άποψη συντάχθηκαν δημόσια τόσο ο Σαμ Άλτμαν όσο και ο Έλον Μασκ.