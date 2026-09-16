Η... περίπλοκη σχέση ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ και η δύσκολη συγκατοίκηση στην πολυκατοικία της σοσιαλδημοκρατίας

Snapshot Η σχέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό και προσπάθεια κοινής παρουσίας στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει την ταύτιση της ΕΛΑΣ με τη σοσιαλδημοκρατία και τονίζει ότι μόνο το ίδιο εκφράζει αυτόν τον πολιτικό χώρο στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με αυτό του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που δυσκολεύει την ιδεολογική διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο.

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ως κύριο πολιτικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και επιδιώκει να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης, αποκλείοντας συνεργασία με τη ΝΔ.

Παρά τις διαφορές, το ΠΑΣΟΚ δεν τοποθετεί την ΕΛΑΣ ως αντίπαλο στην κεντρική πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Snapshot powered by AI

Μόλις λίγες ημέρες μετά τη ΔΕΘ, η σχέση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με αφορμή μία δήλωση του Απόστολου Πάνα που υποχρέωσε τη Χαριλάου Τρικούπη να πάρει γρήγορα αποστάσεις. Πίσω από το συγκεκριμένο επεισόδιο, ωστόσο, βρίσκεται μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση που δύσκολα θα κλείσει όσο τα δύο κόμματα επιχειρούν να κινηθούν στον ίδιο, σε μεγάλο βαθμό, χώρο και ταυτόχρονα να εμφανιστούν ως διαφορετικές προτάσεις απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Απόστολος Πάνας, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο κομμάτων, δήλωσε ότι βλέπει την ΕΛΑΣ ως «ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας». Η τοποθέτηση ήταν αρκετή για να προκαλέσει την κυβερνητική επίθεση περί ΠΑΣΟΚ που μετατρέπεται σε «δορυφόρο» του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την άμεση αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη δήλωση Πάνα «άστοχη προσωπική άποψη» και φρόντισε να τραβήξει καθαρή διαχωριστική γραμμή ως προς την πολιτική ταυτότητα των δύο κομμάτων, σημειώνοντας ότι «τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ».

Είναι σαφές ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλει να αφήσει χώρο στην ΕΛΑΣ να εμφανιστεί ως ισότιμος διεκδικητής της σοσιαλδημοκρατικής ταυτότητας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομη κυβερνητική πρόταση που μπορεί να εκφράσει τόσο το κέντρο όσο και την κεντροαριστερά. Άλλωστε, η πληροφορία ότι ο κ. Πάνας βρίσκεται στο «ραντάρ» της Αμαλίας, να μην περνά τελείως αδιάφορα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Υπάρχει, όμως, και μια ακόμη παράμετρος που κάνει την προσπάθεια ιδεολογικής οριοθέτησης πιο σύνθετη. Μετά την παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ είχε κάνει «copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ», ενώ έκανε λόγο και για πλήρη αντιγραφή της περυσινής ομιλίας Ανδρουλάκη σε συγκεκριμένα σημεία. Η συγκεκριμένη κριτική είχε προφανή στόχο να αμφισβητήσει την πρωτοτυπία του προγράμματος Τσίπρα. Ταυτόχρονα, όμως, περιπλέκει την προσπάθεια να παρουσιαστούν οι δύο πολιτικοί χώροι ως ιδεολογικά ευδιάκριτοι. Αν, σύμφωνα με την ίδια τη Χαριλάου Τρικούπη, το 80% των προτάσεων της ΕΛΑΣ προέρχεται από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι σε μεγάλο μέρος της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας οι δύο πλευρές κινούνται, αν όχι σε ταυτόσημες θέσεις, τουλάχιστον προς την ίδια πολιτική κατεύθυνση.

Την ίδια ώρα από τη Χαριλάου Τρικούπη εκπέμπεται και ένα δεύτερο μήνυμα. Μερικές ώρες πριν από την αντιπαράθεση που προκάλεσε η δήλωση Πάνα, ο Κώστας Τσουκαλάς είχε αποτυπώσει με αρκετά καθαρό τρόπο τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ: «Εμάς ο αντίπαλός μας είναι ο Μητσοτάκης, δεν είναι αντίπαλός μας η ΕΛΑΣ».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε μάλιστα τη συγκεκριμένη θέση με τον εκλογικό στόχο της Χαριλάου Τρικούπη, επιμένοντας ότι το κόμμα επιδιώκει να βρεθεί πρώτο στην κάλπη και, από αυτή τη θέση, να αποτελέσει τον κορμό της επόμενης κυβέρνησης. Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε ότι μια κυβέρνηση υπό το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να σχηματιστεί με δυνάμεις που θα προσαρμόζονταν στο δικό του πολιτικό πρόγραμμα, αποκλείοντας ρητά τη Νέα Δημοκρατία.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η... δύσκολη συγκατοίκηση στην πολυκατοικία της σοσιαλδημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να κατοχυρώσει για τον εαυτό του τον κεντρικό ρόλο στον χώρο και δεν αποδέχεται την ΕΛΑΣ ως φορέα που εκφράζει την ίδια πολιτική παράδοση. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν την τοποθετεί στην ίδια πλευρά της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία και αποφεύγει να κλείσει εκ των προτέρων κάθε συζήτηση για την επόμενη ημέρα.