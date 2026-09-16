Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (16/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (16/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

16/9/2026 6:30:00 πμ16/9/2026 1:30:00 μμΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣΠΥΡΓΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΚΡΗΤΗΣ384Συντήρηση
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 11:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΤΑΣΟΥ απο κάθετο: ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: Κ.ΚΑΒΑΦΗ έως κάθετο: Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1156Κατασκευές
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΕΡΓΟΤΙΜΟΥ απο κάθετο: ΙΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ1009Λειτουργία
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ121 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ123 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ125 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1163Κατασκευές
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΑΝΕΙΑΣ ΝΟ2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1155Κατασκευές
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 1:00:00 μμΙΛΙΟΥΠΙΕΡΙΑΣ - ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ383Κατασκευές
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 2:00:00 μμΓΑΛΑΤΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.576Κατασκευές
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΕΩΣ Ι.ΠΑΓΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΣΥΝ.ΓΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΑΥΛΗ, ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ.577Κατασκευές
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΖυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΝΟ 136 έως κάθετο: ΝΟ 146 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 41 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΞΕΝΟ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΕΩΦ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΑ530Λειτουργία
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 4:00:00 μμΠ.ΨΥΧΙΚΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ.20Κατασκευές
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 5:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΛΕΩΦ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ, ΛΕΩ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΟΔΟΙ 6Η, 113Η, 115Η, 116Η, 7Η, 8Η, 1Η, 3Η, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, 108Η ΟΔΟΣ, ΜΟΥΣΩΝ, ΜΕΡΚΟΥΡΗ Ι, ΦΙΛΛΙΠΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣΜΑ, , 10Η ΟΔΟΣ, 4Η, ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΚΑΤΑΥΓΙ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΝΕΕΛΗΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ, 107Η ΟΔΟΣ, 110Η, 109Η, 103Η, 105, 104, 102, ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΤΑΦΥΓΙ, ΧΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΣΩΝ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΦΙΛΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΡΗ ΜΙΧΑΛΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΒΑΛΗ, ΤΑΥΓΕΤΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΝΘΕΩΝ, ΚΑΤΙΑΣ, ΚΕΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ.1739Λειτουργία
16/9/2026 8:00:00 πμ16/9/2026 6:30:00 μμΝ.ΠΕΡΑΜΟΥΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. Κατασκευές
16/9/2026 9:00:00 πμ16/9/2026 11:00:00 πμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΩΝ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1160Λειτουργία
16/9/2026 9:00:00 πμ16/9/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ έως κάθετο: ΛΗΜΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ ΝΟ63 - 65 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ1157Κατασκευές
6/9/2026 9:00:00 πμ16/9/2026 1:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ απο κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΝΟ3 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ1158Κατασκευές
16/9/2026 10:00:00 πμ16/9/2026 12:00:00 μμΚΗΦΙΣΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΣΤΡΑ, ΣΤΡ.ΔΑΓΚΛΗ, ΛΕΒΙΔΟΥ, ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΗΟΥΣ, ΚΑΝΑΡΗ, ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ.574Κατασκευές
16/9/2026 10:00:00 πμ16/9/2026 12:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΕΙΜΑΡΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ1161Κατασκευές
16/9/2026 10:00:00 πμ16/9/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ1010Λειτουργία
16/9/2026 11:00:00 πμ16/9/2026 2:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ1159Κατασκευές
16/9/2026 12:00:00 μμ16/9/2026 4:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΜΑΛΑΧΙΑ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΒΕΡΓΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΛΑΧΙΑ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ1154Κατασκευές
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