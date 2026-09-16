Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (16/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|16/9/2026 6:30:00 πμ
|16/9/2026 1:30:00 μμ
|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|ΠΥΡΓΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΚΡΗΤΗΣ
|384
|Συντήρηση
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΤΑΣΟΥ απο κάθετο: ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: Κ.ΚΑΒΑΦΗ έως κάθετο: Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1156
|Κατασκευές
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΕΡΓΟΤΙΜΟΥ απο κάθετο: ΙΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1009
|Λειτουργία
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ121 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ123 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ125 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1163
|Κατασκευές
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΑΝΕΙΑΣ ΝΟ2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1155
|Κατασκευές
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 1:00:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΠΙΕΡΙΑΣ - ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ
|383
|Κατασκευές
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 2:00:00 μμ
|ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|576
|Κατασκευές
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΕΩΣ Ι.ΠΑΓΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΣΥΝ.ΓΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΑΥΛΗ, ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ.
|577
|Κατασκευές
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΝΟ 136 έως κάθετο: ΝΟ 146 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 41 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΞΕΝΟ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΕΩΦ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|530
|Λειτουργία
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 4:00:00 μμ
|Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ.
|20
|Κατασκευές
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 5:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΛΕΩΦ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ, ΛΕΩ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΟΔΟΙ 6Η, 113Η, 115Η, 116Η, 7Η, 8Η, 1Η, 3Η, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, 108Η ΟΔΟΣ, ΜΟΥΣΩΝ, ΜΕΡΚΟΥΡΗ Ι, ΦΙΛΛΙΠΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣΜΑ, , 10Η ΟΔΟΣ, 4Η, ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΚΑΤΑΥΓΙ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΝΕΕΛΗΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ, 107Η ΟΔΟΣ, 110Η, 109Η, 103Η, 105, 104, 102, ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΤΑΦΥΓΙ, ΧΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΣΩΝ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΦΙΛΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΡΗ ΜΙΧΑΛΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΒΑΛΗ, ΤΑΥΓΕΤΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΝΘΕΩΝ, ΚΑΤΙΑΣ, ΚΕΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1739
|Λειτουργία
|16/9/2026 8:00:00 πμ
|16/9/2026 6:30:00 μμ
|Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ.
|Κατασκευές
|16/9/2026 9:00:00 πμ
|16/9/2026 11:00:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΩΝ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1160
|Λειτουργία
|16/9/2026 9:00:00 πμ
|16/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ έως κάθετο: ΛΗΜΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ ΝΟ63 - 65 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1157
|Κατασκευές
|6/9/2026 9:00:00 πμ
|16/9/2026 1:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ απο κάθετο: ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΝΟ3 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1158
|Κατασκευές
|16/9/2026 10:00:00 πμ
|16/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΣΤΡΑ, ΣΤΡ.ΔΑΓΚΛΗ, ΛΕΒΙΔΟΥ, ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΗΟΥΣ, ΚΑΝΑΡΗ, ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ.
|574
|Κατασκευές
|16/9/2026 10:00:00 πμ
|16/9/2026 12:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΕΙΜΑΡΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1161
|Κατασκευές
|16/9/2026 10:00:00 πμ
|16/9/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1010
|Λειτουργία
|16/9/2026 11:00:00 πμ
|16/9/2026 2:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1159
|Κατασκευές
|16/9/2026 12:00:00 μμ
|16/9/2026 4:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΜΑΛΑΧΙΑ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΒΕΡΓΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΛΑΧΙΑ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1154
|Κατασκευές
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