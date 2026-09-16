Βανς: Η εξωτερική μας πολιτική για τη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να υποτάσσεται σε Ισραήλ - ΝΑΤΟ

Snapshot Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική για τη Μέση Ανατολή δεν πρέπει να υποτάσσεται στο Ισραήλ.

Αναγνώρισε τη σημασία του Ισραήλ ως εταίρου σε στρατιωτική τεχνολογία και ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά επισήμανε τις διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο μόνος πρόεδρος των τελευταίων 40 ετών που διαφώνησε ανοιχτά με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου όταν τα αμερικανικά συμφέροντα διέφεραν.

Υπογράμμισε ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική πρέπει να βασίζεται στο συμφέρον των ΗΠΑ για να διατηρείται ορθολογικός διάλογος.

Επισήμανε ότι το ίδιο ισχύει και για τη σχέση των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ, όπου η αμερικανική πολιτική δεν πρέπει να υποτάσσεται πλήρως στις ευρωπαϊκές επιρροές. Snapshot powered by AI

Για την εξωτερική πολιτική της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή μίλησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, που εξήγησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν μπορεί να επιτρέψει η αμερικανική πολιτική να υποτάσσεται στο Ισραήλ.

«Προφανώς, το Ισραήλ αποτελεί σημαντικό εταίρο όσον αφορά τη στρατιωτική τεχνολογία και την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά μερικές φορές οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν… συμφωνούν με το Ισραήλ», είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Και συνέχισε: «Πιστεύω ότι, ειλικρινά, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο τα τελευταία 40 χρόνια, έχει δείξει την προθυμία να διαφωνήσει πραγματικά με τον Μπίμπι Νετανιάχου όταν θεωρεί ότι τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού διαφέρουν από τα συμφέροντα της ισραηλινής κυβέρνησης». Να σημειωθεί ότι «Μπίμπι» είναι το χαϊδευτικό του ονόματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουν η εξωτερική πολιτική μας στη Μέση Ανατολή να υποτάσσεται στο Ισραήλ. Θα συνεργαστούμε με τους ανθρώπους όταν συνεργαζόμαστε μαζί τους. Θα διαφωνούμε όταν διαφωνούμε», τόνισε ο Βανς.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος πρόεδρος των τελευταίων 40 ετών που ήταν πρόθυμος να πει: “Ξέρεις κάτι, ναι, ο Μπίμπι είναι καλός συνεργάτης, αλλά ο Μπίμπι και εγώ έχουμε διαφορετική άποψη σε αυτό το θέμα”, ή “ο Μπίμπι κάνει λάθος σε αυτό”, ή ίσως “ο Μπίμπι έχει δίκιο σε αυτό από την οπτική γωνία του Ισραήλ, αλλά ο αμερικανικός λαός χρειάζεται να πάμε σε διαφορετική κατεύθυνση”», τόνισε ο Τζέι Ντι Βανς.

Παράλληλα υποστήριξε ότι «το να βασίσουμε αυτή τη σχέση, όπως και όλες τις σχέσεις, στο συμφέρον της Αμερικής είναι ο τρόπος για να έχουμε πραγματικά έναν ορθολογικό διάλογο σε αυτό το θέμα».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ότι αυτό ισχύει και για το ΝΑΤΟ. «[Έχουμε] πολλές σημαντικές σχέσεις, πολλές σημαντικές συνεργασίες στο ΝΑΤΟ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποτάξουμε πλήρως την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική μας στο ΝΑΤΟ, με τον ίδιο τρόπο που δεν μπορούμε να αφήσουμε την εξωτερική πολιτική μας για τη Μέση Ανατολή να υποτάσσεται στο Κράτος του Ισραήλ.