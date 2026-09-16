Επιδόματα: Οι πληρωμές αυτής της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Snapshot Από 11 έως 18 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται συνολικά 65.037.607,92 ευρώ σε 64.261 δικαιούχους επιδομάτων από eΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Ο eΕΦΚΑ κατέβαλε στις 14 Σεπτεμβρίου 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ και προγραμματίζει την καταβολή 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους επιδομάτων ανεργίας και άλλων επιδομάτων.

Θα δοθούν 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Επιπλέον, 1.400.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα από τη ΔΥΠΑ. Snapshot powered by AI

Το χρηματικό ποσό των 65.037.607,92 ευρώ κατατίθεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 64.261 δικαιούχων επιδομάτων, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Σεπτεμβρίου καταβλήθηκαν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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