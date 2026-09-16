Τσαφούλιας κατά Αφροδίτης Μάνου: «Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής»

Η Αφροδίτη Μάνου είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε ούτε τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε τη δουλειά του, χαρακτηρίζοντας παράλληλα το λαϊκό προσκύνημα «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε»

Δημήτρης Δρίζος

Τσαφούλιας κατά Αφροδίτης Μάνου: «Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής»
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  • Η Αφροδίτη Μάνου δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε τη δουλειά του και χαρακτήρισε το λαϊκό προσκύνημα στη Νίκαια αρνητικά.
  • Ο Σωτήρης Τσαφούλιας απάντησε ότι το πρόβλημα δεν είναι η άγνοια για τον καλλιτέχνη, αλλά η κριτική στη συγκίνηση του κόσμου που τον γνώριζε και τον αγαπούσε.
  • Ο Τσαφούλιας τόνισε ότι η αγάπη του κοινού δεν υπόκειται σε αισθητικές εξετάσεις και δεν χρειάζεται έγκριση για να είναι αληθινή.
  • Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, το λαϊκό προσκύνημα ήταν αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο που συντρόφευσε προσωπικές στιγμές των ανθρώπων και όχι σε ένα μουσικό είδος.
  • Ο Τσαφούλιας κατηγόρησε την Αφροδίτη Μάνου για αλαζονεία και έλλειψη πολιτισμού, χαρακτηρίζοντας το σχόλιό της για το πένθος του κόσμου λυπηρό και άστοχο.
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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη και το λαϊκό προσκύνημα στη Νίκαια. Αυτή τη φορά, ο Σωτήρης Τσαφούλιας τοποθετήθηκε δημόσια, απαντώντας αναλυτικά στις αναφορές της τραγουδοποιού.

Η Αφροδίτη Μάνου είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε ούτε τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε τη δουλειά του, χαρακτηρίζοντας παράλληλα το λαϊκό προσκύνημα «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στη Νίκαια για να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή, ενώ αρκετοί καλλιτέχνες είχαν αναφερθεί δημόσια στην πορεία του.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είχε αποχαιρετήσει αρχικά τον Γιώργο Μαζωνάκη με τη φράση «Όσο ζω, MAZΩ». Στη νέα του ανάρτηση επέλεξε να απαντήσει στην Αφροδίτη Μάνου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί πως το ζήτημα είναι εάν γνώριζε ή όχι τον τραγουδιστή και το έργο του.

Όπως έγραψε, το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι, ενώ δεν γνώριζε τον καλλιτέχνη, σχολίασε τη συγκίνηση ανθρώπων που είχαν συνδεθεί με τη μουσική του.

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε τον άνθρωπο ούτε τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ δεν τα γνωρίζετε, σπεύσατε να κρίνετε τη συγκίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που τα γνωρίζουν. Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή», ανέφερε.

Ο σκηνοθέτης στάθηκε στη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε έναν καλλιτέχνη και το κοινό του, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν μπορεί να αξιολογηθεί με βάση προσωπικά αισθητικά κριτήρια ή μουσικές κατηγοριοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο λαϊκό προσκύνημα δεν πήγαν για να αποχαιρετήσουν ένα μουσικό είδος, αλλά έναν άνθρωπο που είχε συνδεθεί με στιγμές της προσωπικής τους ζωής.

«Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο τελευταίο μέρος της ανάρτησής του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η Αφροδίτη Μάνου τοποθετήθηκε για το πένθος του κόσμου.

«Το να χαρακτηρίζεις το πένθος ενός λαού ως “το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών” δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έφυγε. Λέει όμως πολλά για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία».

Ο σκηνοθέτης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του χαρακτηρίζοντας το σχόλιο της Αφροδίτης Μάνου «αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό».

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