Έρχονται τα φανάρια που «τιμωρούν» όσους τρέχουν

Μια διαφορετική τεχνολογία φωτεινών σηματοδοτών επιχειρεί να περιορίσει την ταχύτητα χωρίς πρόστιμα, κρατώντας περισσότερο στο κόκκινο όσους οδηγούν πάνω από το όριο.

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Έρχονται τα φανάρια που «τιμωρούν» όσους τρέχουν
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Νέα τεχνολογία φαναριών «Rest in Red» ρυθμίζει το χρόνο κόκκινου φωτός ανάλογα με την ταχύτητα των οχημάτων, περιορίζοντας όσους οδηγούν πάνω από το όριο.
  • Το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά στις ΗΠΑ, στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και στο Νέο Μεξικό, με στόχο τη μείωση της ταχύτητας χωρίς την επιβολή προστίμων.
  • Σε σημείο του Πόρτλαντ με αυξημένα ατυχήματα, η μέση ταχύτητα μειώθηκε από 63 χλμ./ώρα σε 48 χλμ./ώρα, που είναι το όριο.
  • Η τεχνολογία λειτουργεί ως «εικονικό σαμαράκι» και επιβραβεύει τους οδηγούς που τηρούν το όριο με μικρότερο χρόνο αναμονής στο φανάρι.
  • Σε αντίθεση με τις κάμερες ταχύτητας που επιβάλλουν πρόστιμα, εδώ η «ποινή» είναι η παρατεταμένη αναμονή στο κόκκινο για όσους τρέχουν.
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Του Γιάννη Σκουφή

Οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας βασίζονται συνήθως στην ίδια λογική: καταγράφουν την παράβαση και στη συνέχεια ακολουθεί το πρόστιμο. Μια διαφορετική προσέγγιση, όμως, αρχίζει να εφαρμόζεται στους δρόμους, χρησιμοποιώντας τα ίδια τα φανάρια για να κάνει τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα.

Η λογική είναι απλή. Αισθητήρες παρακολουθούν την ταχύτητα των αυτοκινήτων που πλησιάζουν σε μια διασταύρωση. Όποιος κινείται εντός του ορίου έχει περισσότερες πιθανότητες να βρει γρήγορα πράσινο. Αντίθετα, όποιος πλησιάζει με υψηλότερη ταχύτητα αναγκάζεται να περιμένει στο κόκκινο.

Το σύστημα, γνωστό ως «Rest in Red», εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και στο Νέο Μεξικό. Στο Πόρτλαντ έχει μάλιστα αποκτήσει την ανεπίσημη περιγραφή «εικονικό σαμαράκι», καθώς επιδιώκει να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς καμία επέμβαση στο οδόστρωμα.

Τα φανάρια παραμένουν από προεπιλογή κόκκινα όταν δεν υπάρχει κυκλοφορία. Μόλις εντοπιστεί ένα αυτοκίνητο που πλησιάζει, το σύστημα αξιολογεί την ταχύτητά του και προσαρμόζει ανάλογα τη λειτουργία του σηματοδότη. Έτσι, η τήρηση του ορίου μπορεί τελικά να σημαίνει και μικρότερο χρόνο διαδρομής.

Τα πρώτα αποτελέσματα από το Πόρτλαντ είναι ενδιαφέροντα. Σε συγκεκριμένο σημείο αυτοκινητόδρομου με αυξημένο αριθμό ατυχημάτων, η μέση ταχύτητα μειώθηκε από περίπου 63 χλμ./ώρα στα 48 χλμ./ώρα, όσο δηλαδή είναι και το προβλεπόμενο όριο. Η εφαρμογή επεκτάθηκε στη συνέχεια και σε άλλες διασταυρώσεις της περιοχής, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες.

Παρόμοια τεχνολογία χρησιμοποιείται και στο Νέο Μεξικό, σε δρόμους όπου είχαν καταγραφεί προβλήματα με υψηλές ταχύτητες και ατυχήματα. Εκεί συνδυάζεται με κάμερες ελέγχου και συγχρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών γύρω από το όριο των 48 χλμ./ώρα.

Η διαφορά σε σχέση με μια συμβατική κάμερα είναι ότι ο οδηγός δεν λαμβάνει απαραίτητα πρόστιμο. Η «ποινή» είναι πολύ πιο άμεση: όσο περισσότερο βιάζεται, τόσο πιθανότερο είναι να σταματήσει στο επόμενο κόκκινο.

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