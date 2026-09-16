Αυλώνας: Έξι συλλήψεις για ναρκωτικά στις φυλακές - Ανάμεσά τους και σωφρονιστικός υπάλληλος

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή και αστυνομικών της ΕΚΑΜ, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού

Δημήτρης Δρίζος

Αυλώνας: Έξι συλλήψεις για ναρκωτικά στις φυλακές - Ανάμεσά τους και σωφρονιστικός υπάλληλος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Σε επιχείρηση στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.
  • Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, ακατέργαστη και κατεργασμένη κάνναβη, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα από τρία κελιά.
  • Πέντε έγκλειστοι συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών εντός του καταστήματος.
  • Ο σωφρονιστικός υπάλληλος συνελήφθη για κατοχή αυτοσχέδιου τσιγάρου με ακατέργαστη κάνναβη και αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή.
  • Οι συλληφθέντες, με παρελθόν σε παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
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Σε 6 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν, το απόγευμα της Δευτέρας, στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή και αστυνομικών της ΕΚΑΜ, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στο πλαίσιο διευρυμένης αστυνομικής επιχείρησης, που είχε ως στόχο την αποδόμηση εγκληματικών δικτύων που δρουν μέσα στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα και ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Κατά τις έρευνες σε 3 κελιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, όπως και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», αλλά και 4 κινητά τηλέφωνα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι 5 έγκλειστοι του Καταστήματος, οι οποίοι συνελήφθησαν για την κατοχή των ναρκωτικών, διακινούσαν από κοινού ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στους συγκρατούμενους τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, το οποίο και κατασχέθηκε.

Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο σωφρονιστικός υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερος.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

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