Ηλίας Κασιδιάρης: Από το κελί, στην προσπάθεια επιστροφής στα έδρανα της Βουλής

Με πανηγυρισμούς, συνθήματα, την παρουσία αρκετών εκατοντάδων υποστηρικτών και την ιαχή «νάτος νάτος ο πρωθυπουργός», αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο πρώην βουλευτής βγήκε από το σωφρονιστικό κατάστημα λίγο πριν από τις 12:00, έχοντας εκτίσει στο σύνολό της την ποινή κάθειρξης των 13 ετών που του επιβλήθηκε για την πολύκροτη υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη έρχεται σχεδόν επτά χρόνια μετά την έναρξη της κράτησής του και περίπου έξι χρόνια μετά την πρωτόδικη απόφαση του 2020. Στον δεύτερο βαθμό, τον Μάρτιο του 2026, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων διατήρησε την καταδίκη του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και του επέβαλε ποινή κάθειρξης 13 ετών, ενώ όλα τα αιτήματα του Ηλία Κασιδιάρη για πρόωρη αποφυλάκιση είχαν απορριφθεί.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 χρόνων και 6 μηνών και έμεινε στη φυλακή 7 χρόνια, αφού στην ποινή του υπολογίστηκαν και ημέρες εργασίας στο κατάστημα κράτησης.

Έξω από τις φυλακές του Δομοκού είχε διαμορφωθεί από νωρίς πανηγυρικό κλίμα. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους κυριαρχούσαν οι νεαρότερες ηλικίες, ενώ αρκετοί έφεραν σύμβολα πατριωτικού περιεχομένου και ελληνικές σημαίες.

Πολλοί φορούσαν μπλουζάκια με τη λέξη «αντισυστημικοί», επιδιώκοντας να δώσουν στη συγκέντρωση τον χαρακτήρα μιας πολιτικής υποδοχής και όχι απλώς μιας προσωπικής εκδήλωσης στήριξης. Στην αντίληψή τους, όπως εξήγησαν και στους δημοσιογράφους, η φυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη αποτελεί και την απόδειξη ότι πρόκειται για τον μοναδικό αντισυστημικό πολιτικό, που μπορεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα και να δώσει «πραγματικές λύσεις για την Ελλάδα μας», όπως χαρακτηριστικά έλεγαν.

Μόλις ο Ηλίας Κασιδιάρης πέρασε την πύλη των φυλακών, αμέσως έπεσε στις αγκαλιές των πιο στενών φίλων και υποστηρικτών του, ενώ ακούγονταν συνθήματα όπως «νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός».

Για τους υποστηρικτές του άλλωστε -πολλοί εκ των οποίων αναμφίβολα είναι πρώην ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής- η πολυετής κράτησή του φαίνεται να έχει ενισχύσει —και όχι αποδυναμώσει— το πολιτικό του αποτύπωμα. Και κυρίως, την προοπτική να δουν στο πρόσωπό του έναν ηγέτη για τη χώρα, σύμφωνα πάντα με τα δικά τους πρότυπα. Στη δική τους ανάγνωση, η παραμονή του Ηλία Κασιδιάρη στη φυλακή και η πλήρης έκτιση της ποινής μετατρέπονται σε στοιχείο της αντισυστημικής ταυτότητας που αποδίδουν στον ίδιο: ενός πολιτικού προσώπου που, όπως υποστηρίζουν, συγκρούστηκε με το πολιτικό σύστημα και επέστρεψε με μεγαλύτερη απήχηση στο ακροατήριο που τον ακολουθεί.

Είναι χαρακτηριστικές οι αναφορές των υποστηρικτών του που μίλησαν στην κάμερα του Newsbomb, άλλοι με… ανακούφιση για την «απελευθέρωση» του αγαπημένου τους πολιτικού, άλλοι με εμφανή σημάδια οργής.

Δείτε τις δηλώσεις τους:

«Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή των αγώνων»

Βγαίνοντας από τις φυλακές, κρατώντας ελληνική σημαία, ο Ηλίας Κασιδιάρης επιχείρησε να συνδέσει την αποφυλάκισή του με την επιστροφή του στην πολιτική δράση. Δεν δίστασε μάλιστα να συγκρίνει την περίπτωση του με ιστορικά εμβληματικά πρόσωπα που εξορίστηκαν ή φυλακίστηκαν, όπως ο Θεμιστοκλής και ο Κολοκοτρώνης, ενώ επικαλέστηκε και τον Έλον Μασκ, ο οποίος είχε αναφερθεί στο Χ στην περίπτωσή του.

«Σας είχα δώσει τον λόγο μου ότι μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Και απ’ ό,τι βλέπω, δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο, ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης», ανέφερε αρχικά, ενώ δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του.

Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του και σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για το ενδεχόμενο πολιτικής του επανόδου, ανέφερε: «Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς, όλες αυτές τις ημέρες, πώς κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν, και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στη Δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες».

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι η φυλάκισή του ήταν «μία βρώμικη και ύπουλη συνωμοσία των πολιτικών μου αντιπάλων», προσθέτοντας ότι βγαίνει από τη δοκιμασία «πιο ισχυρός», «αναβαθμισμένος» και «πιο σοφός». Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν τη δική του πολιτική τοποθέτηση απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Αναφερόμενος στην ελληνική σημαία που κρατούσε κατά την έξοδό του, δήλωσε: «Βγαίνοντας από τη φυλακή παίρνω μαζί μου μόνο αυτή τη σημαία», προσθέτοντας πως, όπως είπε, όλα αυτά τα χρόνια «ήταν υψωμένη» και δεν την «υπέστειλε». Ακολούθως έκανε λόγο για έναν «αγώνα που ξεκινά», καλώντας τους συγκεντρωμένους να ψάλουν τον Εθνικό Ύμνο.

Το διάγγελμα για το νέο κόμμα

Ο Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε διαδικτυακό διάγγελμα την ερχόμενη Δευτέρα, κατά το οποίο είπε ότι θα παρουσιάσει το όνομα του νέου κόμματος, το κυβερνητικό του πρόγραμμα, καθώς και πρόσωπα που, κατά τον ίδιο, είναι ήδη ενεργά στη Βουλή.

«Την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα στον ελληνικό λαό που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό μου δίαυλο στο διαδίκτυο, το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό πρόγραμμα, τους βουλευτές που είναι ήδη δραστήριοι μέσα στη Βουλή και κυρίως τους λόγους που αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές», ανέφερε.

Η εξαγγελία αυτή αφήνει ανοιχτά ερωτήματα ως προς τη νομική μορφή του εγχειρήματος, τα πρόσωπα που θα το συγκροτήσουν και, κυρίως, το κατά πόσον θα μπορεί να ανακηρυχθεί εκλογικά από τον Άρειο Πάγο.

Τι ισχύει νομικά

Εδώ βρίσκεται το βασικό θεσμικό εμπόδιο για τα πολιτικά σχέδια που περιγράφει. Η ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, όπως διαμορφώθηκε το 2023, δεν εξετάζει μόνο εάν ένας καταδικασμένος εμφανίζεται τυπικά ως πρόεδρος, γενικός γραμματέας ή νόμιμος εκπρόσωπος ενός κόμματος. Το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου μπορεί να μην ανακηρύξει έναν συνδυασμό εφόσον κρίνει ότι πρόσωπο με καταδίκη για τα προβλεπόμενα βαριά αδικήματα ασκεί την πραγματική ή υποκρυπτόμενη ηγεσία του.

Η «πραγματική ηγεσία» μπορεί να συναχθεί από το ποιος καθορίζει την πολιτική γραμμή, επιλέγει υποψηφίους, οργανώνει την προεκλογική δραστηριότητα ή προβάλλεται δημόσια ως ο πολιτικός καθοδηγητής του φορέα. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί η τοποθέτηση ενός άλλου προσώπου σε τυπική θέση προέδρου, εάν ο Άρειος Πάγος κρίνει ότι η ουσιαστική πολιτική καθοδήγηση ασκείται από τον Κασιδιάρη.

Σύμφωνα με την κυρίαρχη νομική ερμηνεία, ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε εκλογικό συνδυασμό ούτε να αποτελεί μέλος της δηλωμένης ή αφανούς-πραγματικής ηγεσίας κόμματος που επιδιώκει να μετάσχει στις εκλογές.

Η απαγόρευση συνδέεται με τη διάρκεια της ποινής και, με βάση την καταδίκη του 2020 σε 13 χρόνια κάθειρξης, η ισχύουσα ερμηνεία την τοποθετεί έως τον Οκτώβριο του 2033.

Ως διαφορετική δυνατότητα αναφέρεται η κάθοδος ως ανεξάρτητου υποψηφίου, η οποία δεν ταυτίζεται με συμμετοχή σε κομματικό συνδυασμό. Ωστόσο, το ζήτημα της πολιτικής παρουσίας του μέσω ενός οργανωμένου φορέα θα κριθεί τελικά από τη μορφή που θα λάβει το εγχείρημα και από την αξιολόγηση του Αρείου Πάγου.

Προσφεύγει στον Άρειο Πάγο η Βάσω Πανταζή

Η συνήγορος υπεράσπισης Βάσω Πανταζή υποστήριξε ότι ο εντολέας της αποφυλακίζεται αφού εξέτισε το σύνολο της ποινής του χωρίς, κατά τη δική της διατύπωση, να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα τεκμηρίου αθωότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, δήλωσε ότι η υπεράσπιση θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο κατά της τελεσίδικης απόφασης ενοχής: «Εμείς θα προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο για την τελεσίδικη αυτή απόφαση ενοχής, την οποία θεωρούμε ότι έχει νομικά σφάλματα και θα διεκδικήσουμε την οριστική απαλλαγή του στον τρίτο βαθμό εθνικής δικαιοδοσίας».

Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη προσφύγει σε διεθνή όργανα του ΟΗΕ, επικαλούμενοι —κατά τη θέση της υπεράσπισης— καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική συμμετοχή, η ίδια παραδέχθηκε ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα ούτε να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, υποστήριξε όμως ότι μπορεί να επιδιώξει κάθοδο μέσω άλλου πολιτικού σχηματισμού. «Είναι σίγουρη η κάθοδος του κ. Κασιδιάρη με μια νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή, η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 2023», είπε.

Η ίδια μίλησε για υφιστάμενη μη κοινοβουλευτική παράταξη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αναζήτηση πολιτικής «φόρμουλας» δεν περνά απαραίτητα από την τυπική ίδρυση νέου κόμματος με τον Κασιδιάρη σε εμφανή ηγετικό ρόλο. Αυτή ακριβώς η διάκριση, όμως, είναι πιθανό να αποτελέσει το κεντρικό πεδίο της μελλοντικής δικαστικής κρίσης.

Αυτό που διακυβεύεται τώρα, είναι το κατά πόσο ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να καταστεί υπολογίσιμος πολιτικός παράγοντας, όποια και αν είναι η «φόρμουλα» συμμετοχής του ή μη στις προσεχείς εκλογές.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στον πολιτικό κόσμο τόσο η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη όσο και η εξαγγελία του ότι προετοιμάζει νέο πολιτικό φορέα, με φόντο την πρόθεσή του να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης επισήμανε ότι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης είναι «ομόφωνη, απόλυτη και ενιαία», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το ζήτημα δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη εκλογική κάθοδο, η κυβερνητική γραμμή συνοψίζεται στη θέση ότι η κυβέρνηση ή τα πολιτικά κόμματα δεν αποφασίζουν για την ανακήρυξη ενός συνδυασμού: τον τελικό λόγο έχει ο Άρειος Πάγος, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση στη θεσμική θωράκιση της Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι το θέμα έχει ήδη κριθεί από τον Άρειο Πάγο, καθώς πρόσωπο καταδικασμένο για τέτοια αδικήματα δεν μπορεί να αποτελεί ούτε την τυπική ούτε την πραγματική ηγεσία πολιτικού κόμματος. «Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται», είναι η κεντρική θέση που προβάλλει η Χαριλάου Τρικούπη.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, χαρακτήρισε την αποφυλάκιση Κασιδιάρη, λίγες ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, «μνημείο βλασφημίας». Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, συνέδεσε την άνοδο της Ακροδεξιάς με τις κυβερνητικές πολιτικές, δηλώνοντας ότι «τους Κασιδιάρηδες στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης». Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ανοχή ή η κανονικοποίηση φασιστικών πολιτικών μορφωμάτων, αλλά η ενίσχυση του κράτους δικαίου και η αντιμετώπιση της κοινωνικής ανασφάλειας.

Το ΚΚΕ χαρακτήρισε την αποφυλάκιση «πρόκληση απέναντι στα θύματα της Χρυσής Αυγής και τις οικογένειές τους», επισημαίνοντας ότι αυτή ακολουθεί την αποφυλάκιση σχεδόν ολόκληρης της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, το κόμμα άσκησε κριτική τόσο στη σημερινή κυβέρνηση όσο και στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής και υποστηρίζοντας ότι ο φασισμός είναι «παιδί αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος».

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