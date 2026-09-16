Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν συμμαθητή τους και του πέταξαν πέτρα έξω από σχολείο - Στο νοσοκομείο το θύμα

Snapshot Ένας 17χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν 16χρονο και έναν 17χρονο έξω από το Λύκειο Πεύκων στη Θεσσαλονίκη.

Οι δράστες έβρισαν, ξυλοκόπησαν και πέταξαν πέτρα στο θύμα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν. Snapshot powered by AI

Επίθεση από συμμαθητές του δέχτηκε το μεσημέρι της Τρίτης ένας 17χρονος έξω από το Λύκειο Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival.gr, το θύμα δέχθηκε επίθεση από έναν 16χρονο και έναν 17χρονο οι οποίοι αφού τον έβρισαν, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν και του πέταξαν πέτρα.

Το 17χρονο θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Οι δύο δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Νεάπολης- Συκεών.

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