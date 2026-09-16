Μετρό Θεσσαλονίκης: Μόνο στην Τροχιά 1 η κυκλοφορία «Πανεπιστήμιο»-«Ανάληψη» λόγω προβλήματος

Μόνο μέσω της Τροχιάς 1 πραγματοποιείται η η κυκλοφορία του Μετρό Θεσσαλονίκης, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως τον σταθμό «Ανάληψη», το πρωί της Τετάρτης, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσουν οι επιβάτες τη διαδρομή τους, θα πρέπει να μετεπιβιβαστούν στον σταθμό «Ανάληψη».

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τη THEMA, εταιρεία λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίον του σταθμού «Ευκλείδη».

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο τα τεχνικά συνεργεία, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ξεκίνησαν όλες οι ενέργειες αποκατάστασης του τεχνικού ζητήματος. Παράλληλα, τέθηκαν σε ισχύ οι παραπάνω ρυθμίσεις.

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