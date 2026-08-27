Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξε για το κοινό η επέκταση προς Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς
Στη διάθεση των επιβατών τέθηκε από τις 3 το μεσημέρι της 27ης Αυγούστου ο νέος κλάδος της γραμμής μετά τα πρωινά εγκαίνια από τον πρωθυπουργό.
Στη διάθεση των επιβατών παραδόθηκαν στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης οι πέντε νέοι σταθμοί που συνθέτουν την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο νέος κλάδος τέθηκε σε πλήρη εμπορική λειτουργία, ενσωματώνοντας στο υφιστάμενο δίκτυο τους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα». Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το πρωί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιβιβάστηκε στο πρώτο δρομολόγιο συνοδευόμενος από τον Αλέξανδρο Εξάρχου.
Η προσθήκη του νέου τμήματος, μήκους 4,8 χιλιομέτρων υπόγειας γραμμής, αλλάζει άμεσα τις καθημερινές μετακινήσεις από την ανατολική πλευρά της πόλης προς το κέντρο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό λειτουργίας, η διαδρομή από τη «Μίκρα» μέχρι τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» καλύπτεται σε 24 έως 26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά η πρόσβαση στο κέντρο διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Στο κοινό τμήμα του δικτύου, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τον σταθμό «25ης Μαρτίου», οι συρμοί θα διέρχονται περίπου ανά τρία λεπτά, ενώ στη διακλάδωση προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται στα 4,5 λεπτά.
Το πλήρες ωράριο και η 24ωρη λειτουργία στη ΔΕΘ
Με την ένταξη της επέκτασης στο δίκτυο, το Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες πρόγραμμά του. Οι συρμοί κινούνται από Δευτέρα έως Πέμπτη καθώς και τις Κυριακές από τις 05:15 έως τις 00:30, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο το ωράριο παρατείνεται έως τις 02:00. Την ίδια ώρα, ειδική ρύθμιση ισχύει για την 90η ΔΕΘ, κατά την οποία το μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση τα δύο Σαββατοκύριακα της διοργάνωσης, συγκεκριμένα στις 4-5 Σεπτεμβρίου και στις 11-12 Σεπτεμβρίου, εξυπηρετώντας συνεχόμενα το επιβατικό κοινό.