Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξε για το κοινό η επέκταση προς Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς

Στη διάθεση των επιβατών παραδόθηκαν στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης οι πέντε νέοι σταθμοί που συνθέτουν την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο νέος κλάδος τέθηκε σε πλήρη εμπορική λειτουργία, ενσωματώνοντας στο υφιστάμενο δίκτυο τους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα». Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το πρωί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιβιβάστηκε στο πρώτο δρομολόγιο συνοδευόμενος από τον Αλέξανδρο Εξάρχου.

Έναρξη των δρομολογίων του μετρό Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 Eurokinissi

Η προσθήκη του νέου τμήματος, μήκους 4,8 χιλιομέτρων υπόγειας γραμμής, αλλάζει άμεσα τις καθημερινές μετακινήσεις από την ανατολική πλευρά της πόλης προς το κέντρο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό λειτουργίας, η διαδρομή από τη «Μίκρα» μέχρι τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» καλύπτεται σε 24 έως 26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά η πρόσβαση στο κέντρο διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Στο κοινό τμήμα του δικτύου, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τον σταθμό «25ης Μαρτίου», οι συρμοί θα διέρχονται περίπου ανά τρία λεπτά, ενώ στη διακλάδωση προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται στα 4,5 λεπτά.

Έναρξη των δρομολογίων του μετρό Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Το πλήρες ωράριο και η 24ωρη λειτουργία στη ΔΕΘ

Με την ένταξη της επέκτασης στο δίκτυο, το Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες πρόγραμμά του. Οι συρμοί κινούνται από Δευτέρα έως Πέμπτη καθώς και τις Κυριακές από τις 05:15 έως τις 00:30, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο το ωράριο παρατείνεται έως τις 02:00. Την ίδια ώρα, ειδική ρύθμιση ισχύει για την 90η ΔΕΘ, κατά την οποία το μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση τα δύο Σαββατοκύριακα της διοργάνωσης, συγκεκριμένα στις 4-5 Σεπτεμβρίου και στις 11-12 Σεπτεμβρίου, εξυπηρετώντας συνεχόμενα το επιβατικό κοινό.

Έναρξη των δρομολογίων του μετρό Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Τελετή εγκαινίων επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό «Μίκρα», 27 Αυγούστου 2026. SOOC

Έναρξη των δρομολογίων του μετρό Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Έναρξη των δρομολογίων του μετρό Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Έναρξη των δρομολογίων του μετρό Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Έναρξη των δρομολογίων του μετρό Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

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