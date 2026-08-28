Μετρό Θεσσαλονίκης: Οι πρώτες αντιδράσεις για την επέκταση - «Άλλαξε η ποιότητα ζωής μας»

Snapshot Παραδόθηκαν σε λειτουργία πέντε νέοι υπόγειοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, μήκους 4,8 χιλιομέτρων.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» μέχρι τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» διαρκεί 24 με 26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά στο κέντρο λιγότερο από 20 λεπτά.

Οι συρμοί περνούν κάθε τρία λεπτά στο κεντρικό τμήμα και κάθε 4,5 λεπτά στη διακλάδωση προς Καλαμαριά.

Οι πολίτες σχολιάζουν θετικά την επέκταση, επισημαίνοντας βελτίωση της ποιότητας ζωής και αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Υπάρχει γενική ικανοποίηση, με τον κόσμο να χαρακτηρίζει το έργο χρήσιμο και απαραίτητο για την πόλη. Snapshot powered by AI

Στη διάθεση των επιβατών παραδόθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι πέντε νέοι σταθμοί που συνθέτουν την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο νέος κλάδος τέθηκε σε πλήρη εμπορική λειτουργία, ενσωματώνοντας στο υφιστάμενο δίκτυο τους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα».

Η προσθήκη του νέου τμήματος, μήκους 4,8 χιλιομέτρων υπόγειας γραμμής, αλλάζει άμεσα τις καθημερινές μετακινήσεις από την ανατολική πλευρά της πόλης προς το κέντρο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό λειτουργίας, η διαδρομή από τη «Μίκρα» μέχρι τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» καλύπτεται σε 24 έως 26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά η πρόσβαση στο κέντρο διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Στο κοινό τμήμα του δικτύου, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τον σταθμό «25ης Μαρτίου», οι συρμοί θα διέρχονται περίπου ανά τρία λεπτά, ενώ στη διακλάδωση προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται στα 4,5 λεπτά.

Οι πρώτες αντιδράσεις των πολιτών της Θεσσαλονίκης ήταν ιδιαίτερα θετικές για την επέκταση του μετρό. Σε ρεπορτάζ του voria.gr, η πλειονότητα των πολιτών ανέφερε ότι πρόκειται για ένα «πολύ ωραίο» έργο, «πολύ χρήσιμο», με «προσεγμένους σταθμούς».

«Άλλαξε η ποιότητα της ζωής μας», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά στην κάμερα του voria.gr, μία κυρία, ενώ άλλη κάτοικος της πόλης αναφέρει πως «είναι ένα έργο που χρειαζόταν η Θεσσαλονίκη, χρήσιμο για όλους. Χρειαζόμασταν ένα μέσο να αποσυμφορήσει την κυκλοφορία».

«Είμαστε πολύ τυχεροί», αναφέρουν άλλοι, με όλους να εμφανίζονται ιδιαίτερα χαρούμενοι με αυτή την εξέλιξη στο μετρό της πόλης.

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