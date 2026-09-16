Σύσκεψη στο Μαξίμου για τα καύσιμα: Τέλος του μήνα οι αποφάσεις

Snapshot Σήμερα πραγματοποιείται σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές των καυσίμων με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού και υπουργών.

Η σύσκεψη αποτελεί μέρος εβδομαδιαίας παρακολούθησης και αξιολόγησης των δεδομένων για τα καύσιμα.

Δεν αναμένεται λήψη αποφάσεων στη σημερινή σύσκεψη.

Οι αποφάσεις για πιθανά μέτρα σχετικά με τα καύσιμα αναμένονται προς το τέλος του μήνα. Snapshot powered by AI

Σύσκεψη πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τις τιμές των καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του πρωθυπουργού στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές πρόκειται για σύσκεψη που πραγματοποιείται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα σε εβδομαδιαία βάση και έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση της κατάστασης και την αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη σύσκεψη δεν αφορά τη λήψη αποφάσεων. Τα δεδομένα εξετάζονται και αξιολογούνται σε τακτική βάση, ενώ οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με ενδεχόμενα μέτρα αναμένεται να ληφθεί προς το τέλος του μήνα.

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