Πόλεμος στο Ιράν: Οι Αμερικανοί πλήρωσαν επιπλέον 100 δισ. δολάρια για καύσιμα 

Snapshot Οι Αμερικανοί καταναλωτές πλήρωσαν περίπου 107 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για βενζίνη και ντίζελ τους έξι μήνες του πολέμου στο Ιράν και της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αύξησε τον συνολικό πληθωρισμό και επηρέασε τις οικονομικές προοπτικές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι αυξημένες τιμές των καυσίμων αναγκάζουν ορισμένα νοικοκυριά να μειώσουν τις αποταμιεύσεις τους και τις δαπάνες τους σε άλλους τομείς.

Η κρίση στην αγορά πετρελαίου συνδέεται με γεωπολιτικές εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ, τις απειλές Χούθι και επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Η αύξηση του κόστους του ντίζελ μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων λόγω επιβαρύνσεων στις γεωργικές και μεταφορικές δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι αύξησε κατακόρυφα το κόστος των καυσίμων για τα νοικοκυριά στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Εργαστηρίου Κλιματικών Λύσεων του Πανεπιστημίου Brown, οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν δαπανήσει συνολικά περίπου 107 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για βενζίνη και ντίζελ κατά τη διάρκεια των έξι μηνών του πολέμου με το Ιράν και των διαταραχών που προκάλεσε η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σε σύγκριση με το ποσό που θα είχαν δαπανήσει αν δεν υπήρχε πόλεμος.

Αυτό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε επιβάρυνση άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η άνοδος της τιμής του αργού πετρελαίου σημαίνει ότι ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται με μεγάλο ρυθμό τις επόμενες εβδομάδες.Πάντως το επιπλέον κόστος για αγορά καυσίμων παραμένει μικρό σε σύγκριση με τις δαπάνες των Αμερικανών για βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως η στέγαση και η υγειονομική περίθαλψη.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ προβλέπει ότι οι Αμερικανοί θα ξοδέψουν φέτος για προσωπικές ανάγκες άνω των 22 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.Επιπλέον υπολογίζεται ότι φέτος θα πληρώσουν 69 δισεκατομμύρια δολάρια για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τον συνολικό πληθωρισμό και συνέβαλε στο να ξεπεράσει η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου το 5% για πρώτη φορά εδώ και χρόνια.

Ταυτόχρονα η αύξηση του κόστους των καυσίμων επηρεάζει τις προοπτικές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, καθώς οι τιμές στα βενζινάδικα αναγκάζουν ορισμένες οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος να μειώσουν τις αποταμιεύσεις τους ή να περιορίσουν τις δαπάνες τους σε άλλους τομείς. «Αποτελεί σίγουρα εμπόδιο για την οικονομία», δήλωσε ο Μάικλ Πιρς, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στην Oxford Economics.

Το ποσοστό προσωπικών αποταμιεύσεων των Αμερικανών τον Ιούλιο έφτασε το 3%, σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα από την ύφεση του 2007-2009.Ο Πιρς επισήμανε ότι κάποιοι Αμερικανοί αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους για να καλύψουν το κόστος της ανόδου των τιμών των καυσίμων αλλά τόνισε ότι «αυτό προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα».

Η ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τα κέρδη των πλουσίων στο χρηματιστήριο, υποδηλώνουν ότι η αμερικανική οικονομία μπορεί να αντέξει επί του παρόντος τους κλυδωνισμούς. Ωστόσο, οι αυξημένες τιμές καυσίμων ρίχνουν τα ποσοστά της δημοτικότητας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και δημιουργούν νέους κινδύνους για την οικονομία, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Το πρόβλημα στην αγορά πετρελαίου συνδέεται με τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ που γίνονται με το σταγονόμετρο, τους μαχητές Χούθι της Υεμένης που απειλούν τα δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα και τις επιθέσεις των ουκρανικών δυνάμεων κατά διυλιστηρίων στη Ρωσία.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ εκτιμά ότι οι καταναλωτές ξόδεψαν πάνω από 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε καύσιμα όπως η βενζίνη πέρυσι, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα των επιχειρήσεων για το ντίζελ. Το μοντέλο του Πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αναλύει τις καθημερινές τιμές λιανικής και τα ιστορικά πρότυπα ζήτησης, εκτιμά ότι οι σωρευτικές δαπάνες για βενζίνη φέτος ήταν κατά 59 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερες από ό,τι θα ήταν χωρίς τον πόλεμο.

Τα επιπλέον έξοδα για το ντίζελ ανέρχονται σε περίπου 48 δισεκατομμύρια δολάρια.Οι εκτιμήσεις δεν υπολογίζουν τυχόν μείωση της ζήτησης λόγω των υψηλών τιμών, πράγμα που σημαίνει ότι τα πραγματικά στοιχεία ενδέχεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερα. «Αλλά κατά κάποιον τρόπο αυτό αποτελεί ένα ακόμη κόστος του πολέμου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να απομακρυνθούν από την κατανάλωση που διαφορετικά θα είχαν επιλέξει», δήλωσε ο Τζεφ Κόλγκαν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλιματικών Λύσεων του ιδίου πανεπιστημίου.

Εκτιμήσεις για αυξήσεις στις τιμές των τροφίμωνΤο ντίζελ, ένα βασικό καύσιμο για γεωργικά μηχανήματα, μηχανήματα κατασκευών και logistics, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πετρελαϊκής κρίσης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έκλεισαν την Τρίτη σε ιστορικό υψηλό στα 108,75 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές φαίνεται να πλησιάζουν σε μια επικίνδυνη ζώνη, στην οποία ορισμένες επιχειρήσεις περιορίζουν τις δραστηριότητές τους που δεν είναι πλέον κερδοφόρες, δήλωσε η Ρουκάγια Ιμπραήμ, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην BCA Research. «Πιθανότατα αυτό οδηγεί ήδη σε μείωση της ζήτησης», πρόσθεσε.

Οι καταναλωτές ενδέχεται τελικά να επιβαρυνθούν με μεγάλο μέρος του κόστους που θα προκύψει. «Πλησιάζουμε την εποχή της συγκομιδής για ορισμένες σημαντικές καλλιέργειες στις ΗΠΑ. Αυτό αποτελεί επίσης πηγή ανοδικής πίεσης [στα καύσιμα] που θα μπορούσε να μετακυλιστεί στις τιμές των τροφίμων», ανέφερε η Ρουκάγια Ιμπραήμ.