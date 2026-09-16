Το VW Mission Efficiency είναι εντυπωσιακά οικονομικό
Η Volkswagen επιστρέφει στην αναζήτηση της μέγιστης δυνατής ενεργειακής απόδοσης, σε ένα πεδίο που είχε εξερευνήσει στο παρελθόν με το ιδιαίτερο XL1.
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Αυτή τη φορά, όμως, οι μηχανικοί της δεν ξεκίνησαν από μια ειδική και ιδιαίτερα ακριβή κατασκευή, αλλά από τεχνολογία που σχετίζεται άμεσα με το νέο ID. Polo.
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