Το VW Mission Efficiency είναι εντυπωσιακά οικονομικό

Αυτή τη φορά, όμως, οι μηχανικοί της δεν ξεκίνησαν από μια ειδική και ιδιαίτερα ακριβή κατασκευή, αλλά από τεχνολογία που σχετίζεται άμεσα με το νέο ID. Polo.

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