Γεωργιάδης: «Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υγειονομική ασφάλεια της Σαντορίνης»

Snapshot Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη επιχειρησιακή πτήση αεροσκάφους του Νοσοκομείου Θήρας για διπλή αεροδιακομιδή ασθενών από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα.

Μεταφέρθηκε με ασφάλεια διασωληνωμένος ασθενής με σοβαρή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά με αυτό το αεροσκάφος.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Νοσοκομείου Θήρας, του ΕΚΑΒ, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και του πληρώματος του αεροσκάφους.

Η δωρεά του Ιδρύματος Νομικού αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την υγειονομική ασφάλεια της Σαντορίνης και των Κυκλάδων, ειδικά λόγω της τουριστικής κίνησης και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων.

Η ταχεία αεροδιακομιδή αναμένεται να βελτιώσει την παροχή υγειονομικής φροντίδας και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών στα νησιά. Snapshot powered by AI

Σημαντική εξέλιξη για την υγειονομική ασφάλεια της Σαντορίνης και των Κυκλάδων αποτελεί η πρώτη επιχειρησιακή πτήση του αεροσκάφους που προσέφερε το Ίδρυμα Νομικού στο Νοσοκομείο Θήρας, καθώς πραγματοποιήθηκε διπλή αεροδιακομιδή ασθενών από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα.

Η πρώτη αποστολή πραγματοποιήθηκε, μάλιστα, υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς μεταξύ των δύο περιστατικών ήταν και διασωληνωμένος ασθενής με σοβαρή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, ο οποίος έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα με εναέριο μέσο σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας. Οι δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην πρωτεύουσα και παραδόθηκαν στα νοσοκομεία υποδοχής τους, με τις επίγειες μονάδες του ΕΚΑΒ να βρίσκονται σε ετοιμότητα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως επισημαίνει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πρόκειται για την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο αεροσκάφος χρησιμοποιήθηκε για τη διακομιδή διασωληνωμένου ασθενούς, γεγονός που αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία της συγκεκριμένης δωρεάς για ένα νησί με αυξημένη τουριστική κίνηση και ιδιαίτερες γεωγραφικές ανάγκες.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία του Νοσοκομείου Θήρας, του ΕΚΑΒ, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και του πληρώματος του αεροσκάφους, ενώ χαρακτήρισε την προσφορά του Ιδρύματος Νομικού σημαντική ενίσχυση για τη δημόσια υγεία και την υγειονομική ασφάλεια της περιοχής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργού:

Ενημερώθηκα για ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη Σαντορίνη και το Νοσοκομείο Θήρας.

Πραγματοποιήθηκε εχθές το απόγευμα με επιτυχία η πρώτη επιχειρησιακή πτήση του αεροσκάφους που προσέφερε το Ίδρυμα Νομικού στο Νοσοκομείο Θήρας για χρήση, με μια απαιτητική διπλή αεροδιακομιδή ασθενών από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα.

Μάλιστα, η πρώτη αυτή αποστολή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς μεταξύ των δύο περιστατικών υπήρχε διασωληνωμένος ασθενής με σοβαρή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, που έπρεπε υποχρεωτικά να διακομιστεί με εναέριο μέσο σε εξειδικευμένο νοσοκομείο.

Η κινητοποίηση του Νοσοκομείου Θήρας, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του πληρώματος του αεροσκάφους και του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και συντονισμένη.

Οι δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αθήνα και παραδόθηκαν σε 2 διαφορετικά νοσοκομεία υποδοχής τους, με τις επίγειες μονάδες του ΕΚΑΒ να βρίσκονται ήδη σε αναμονή και πλήρη ετοιμότητα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η διακομιδή αυτή αποδεικνύει στην πράξη ότι η συνεργασία του Ιδρύματος Νομικού με το Γενικό Νοσοκομειο Θήρας και το συμφωνητικό που υπεγραφη με το Διοικητη του, δεν αποτελεί απλώς μια σημαντική υλικοτεχνική ενίσχυση του Νοσοκομείου Θήρας, αλλά ένα πραγματικό εργαλείο υγειονομικής ασφάλειας για τη Σαντορίνη και τις Κυκλάδες.

Ποτέ στο παρελθόν δεν ειχε διακομιστεί διασωληνωμένος ασθενής με το αεροσκάφος αυτό, αυτή ήταν η πρώτη φορά!

Σε ένα νησί με τόσο μεγάλη τουριστική κίνηση και με τις ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες των Κυκλάδων, η δυνατότητα ταχείας αεροδιακομιδής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική όταν ο χρόνος έχει κρίσιμη σημασία.

Θέλω να συγχαρώ τη Διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου Θήρας, τους ιατρούς και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επιχειρησιακή προσπάθεια, όπως επίσης και το προσωπικό του ΕΚΑΒ για την άριστη επιχειρησιακή τους ετοιμοτητα και συνεργασία. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο Ίδρυμα Νομικού για τη πολύ σημαντική αυτή προσφορά προς στη δημόσια υγεια.

Η Πολιτεία, οι φορείς της Σαντορίνης και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να πετυχαίνουν σημαντικά πράγματα όταν συνεργάζονται με έναν κοινό στόχο: Να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και να παρέχουμε στους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών μας το αίσθημα ασφάλειας που δικαιούνται.

Πλέον έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Σαντορίνη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια και το Νοσοκομείο ενα πολύτιμο εργαλείο για όφελος των ασθενών.

Συνεχίζουμε.