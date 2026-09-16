Φαραντούρης: Ζήτησε επίσημη τοποθέτηση της Κάγια Κάλας για τη Συμφωνία της Μέκκας

Snapshot Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ζήτησε επίσημη θέση από την Κάγια Κάλας για τη Συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.

Η Συμφωνία της Μέκκας περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής και προώθηση κοινών στρατιωτικών και βιομηχανικών έργων.

Η συμφωνία θεωρείται σημαντική διπλωματική εξέλιξη που συνδέει στρατιωτικά την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.

Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το πλήρες περιεχόμενο και τις επιπτώσεις της συμφωνίας στην ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δημοσιεύματα αναφέρουν θετική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συμφωνία, αλλά απαιτείται επίσημη ενημέρωση για τη συμβατότητά της με την αρχιτεκτονική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ. Snapshot powered by AI

Την επίσημη θέση της αντιπροέδρου της Κομισιόν και ύπατης εκπροσώπου της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας για τη Συμφωνία της Μέκκας ανάμεσα σε Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία ζητά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε θετικά στη συμφωνία.

«Συμφωνία της Μέκκα που ανακοινώθηκε στις αρχές Αυγούστου είναι η σημαντικότερη διπλωματική εξέλιξη στη Μέση Ανατολή: «Ενώνει» στρατιωτικά την Τουρκία, η οποία συμμετέχει στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, με το Πακιστάν, το μόνο μουσουλμανικό κράτος που κατέχει πυρηνικά όπλα, και τη Σαουδική Αραβία, την πιο ισχυρή δύναμη του Κόλπου», ανέφερε ο Νικόλας Φαραντούρης.

«Πρόκειται για μια συμφωνία που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς σηματοδοτεί μια προσπάθεια άσκησης ανεξάρτητης διπλωματικής δράσης στην περιοχή. Το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιευτεί. Έχουν γίνει όμως γνωστοί ορισμένοι πυλώνες αυτής της συμφωνίας: ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, προώθηση κοινών στρατιωτικών-βιομηχανικών έργων, κλπ., ενώ πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Παρά τα ερωτήματα αυτά, δημοσιεύματα φέρουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αντιδράσει «θετικά» στη Συμφωνία», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα σημείωσε ότι ζήτησε από την Κάγια Κάλας την επίσημη θέση της για τη Συμφωνία, επίσημη ενημέρωση για το ακριβές περιεχόμενό της, δεδομένων των ανησυχιών που εγείρει για τις επιπτώσεις της στην ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και την τοποθέτηση της σχετικά με τη συμβατότητα των ρητρών της Συμφωνίας με τη νέα αρχιτεκτονική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ.