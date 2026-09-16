Φαραντούρης: Ζήτησε επίσημη τοποθέτηση της Κάγια Κάλας για τη Συμφωνία της Μέκκας

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Κομισιόν έχει αντιδράσει θετικά τη Συμφωνία της Μέκκας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Φαραντούρης: Ζήτησε επίσημη τοποθέτηση της Κάγια Κάλας για τη Συμφωνία της Μέκκας
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ζήτησε επίσημη θέση από την Κάγια Κάλας για τη Συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.
  • Η Συμφωνία της Μέκκας περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής και προώθηση κοινών στρατιωτικών και βιομηχανικών έργων.
  • Η συμφωνία θεωρείται σημαντική διπλωματική εξέλιξη που συνδέει στρατιωτικά την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.
  • Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το πλήρες περιεχόμενο και τις επιπτώσεις της συμφωνίας στην ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Δημοσιεύματα αναφέρουν θετική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συμφωνία, αλλά απαιτείται επίσημη ενημέρωση για τη συμβατότητά της με την αρχιτεκτονική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ.
Snapshot powered by AI

Την επίσημη θέση της αντιπροέδρου της Κομισιόν και ύπατης εκπροσώπου της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας για τη Συμφωνία της Μέκκας ανάμεσα σε Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία ζητά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε θετικά στη συμφωνία.

«Συμφωνία της Μέκκα που ανακοινώθηκε στις αρχές Αυγούστου είναι η σημαντικότερη διπλωματική εξέλιξη στη Μέση Ανατολή: «Ενώνει» στρατιωτικά την Τουρκία, η οποία συμμετέχει στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, με το Πακιστάν, το μόνο μουσουλμανικό κράτος που κατέχει πυρηνικά όπλα, και τη Σαουδική Αραβία, την πιο ισχυρή δύναμη του Κόλπου», ανέφερε ο Νικόλας Φαραντούρης.

«Πρόκειται για μια συμφωνία που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς σηματοδοτεί μια προσπάθεια άσκησης ανεξάρτητης διπλωματικής δράσης στην περιοχή. Το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιευτεί. Έχουν γίνει όμως γνωστοί ορισμένοι πυλώνες αυτής της συμφωνίας: ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, προώθηση κοινών στρατιωτικών-βιομηχανικών έργων, κλπ., ενώ πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Παρά τα ερωτήματα αυτά, δημοσιεύματα φέρουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αντιδράσει «θετικά» στη Συμφωνία», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα σημείωσε ότι ζήτησε από την Κάγια Κάλας την επίσημη θέση της για τη Συμφωνία, επίσημη ενημέρωση για το ακριβές περιεχόμενό της, δεδομένων των ανησυχιών που εγείρει για τις επιπτώσεις της στην ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και την τοποθέτηση της σχετικά με τη συμβατότητα των ρητρών της Συμφωνίας με τη νέα αρχιτεκτονική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:48ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Έκανε πάντα αυτό που ένιωθε, δεν κυνηγούσε τα λεφτά» αποκαλύπτει στενός συνεργάτης του - «Είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών» του έλεγε

11:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε υπνωτιστή φέρεται να έστειλε η Γάκα τη φωτογραφία του τραγουδιστή

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δουδωνής: Δες πώς κατάντησες Φλωρίδη!

11:36MEETING POINT

Ο Κυριάκος, ο Αλέξης και στο βάθος ο Αντώνης

11:36ANNOUNCEMENTS

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: €131,7 εκατ. κύκλος εργασιών με σταθερή αναπτυξιακή κατεύθυνση

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Στρασβούργο ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου 

11:32LIFESTYLE

«Δωσ’ το στον Γιώργο» - Η Ιουλία Καλλιμάνη άφησε ένα λευκό περιστέρι να πετάξει για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συναυλία της

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ανασκευάζει η Αφροδίτη Μάνου μετά τον σάλο: «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, καλό κατευόδιο» - Τι είπε για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ατυχής ανάρτησή της

11:21WHAT THE FACT

Επιστήμονες δημιούργησαν νερό σε μια νέα μορφή ύλης που δεν υπάρχει στη Γη

11:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Χαρούλης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είδα ένα βίντεό του και πήρα ένα μάθημα, τίποτα δεν είναι δεδομένο»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μυστήριο με το δεύτερο ιατρείο Θεοδωρόπουλου και Γάκα - Το άδειασαν την ώρα της έρευνας στην Καρνεάδου

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν: «Πέθαναν ως ήρωες» είπε για τον Έλληνα και τον Δανό πιλότο του ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Ψάθα

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Φαραντούρης: Ζήτησε επίσημη τοποθέτηση της Κάγια Κάλας για τη Συμφωνία της Μέκκας

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Live η συζήτηση στη Βουλή - Στις 13:00 η ομιλία του πρωθυπουργού

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανοίγει ξανά στο κοινό ο Κεραμεικός - Από τη σαρκοφάγο στα γλυπτά και τα αρχαία κατάλοιπα: Τι θα δουν οι επισκέπτες

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υγειονομική ασφάλεια της Σαντορίνης»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το VW Mission Efficiency είναι εντυπωσιακά οικονομικό

10:45ANNOUNCEMENTS

Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορά* για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 5 νεκροί και 7 τραυματίες σε επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το μοιραίο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο οποίο υπέστη ανακοπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

07:38ΕΥ ΖΗΝ

Τι πεντανόστιμο να προσθέσετε στο γιαούρτι για καλή λειτουργία στο έντερο και τα αιμοφόρα αγγεία

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεοδωρόπουλος προς ανακριτή: «Αν με βάλεις φυλακή θα κάνω απεργία πείνας»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ανασκευάζει η Αφροδίτη Μάνου μετά τον σάλο: «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, καλό κατευόδιο» - Τι είπε για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ατυχής ανάρτησή της

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από σήμερα - Υποχρεωτική η κτηματολογική διαμεσολάβηση

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας των Αζορών φέρνει ανατροπή – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» έγραψε ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Προφυλακίστηκαν οι δυο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή

09:45LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Μέσα στο σπίτι του στη Βούλα - Οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει από το καταφύγιό του

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μυστήριο με το δεύτερο ιατρείο Θεοδωρόπουλου και Γάκα - Το άδειασαν την ώρα της έρευνας στην Καρνεάδου

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η αλήθεια για τον Μεσογειακό Κυκλώνα που απειλεί την Ελλάδα - Σε ποιο σημείο βρίσκεται

07:12WHAT THE FACT

Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη τις επόμενες 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πώς

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ρωτούσε αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο η Γάκα - Ήθελε να κάνει βόλτα

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το μοιραίο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο οποίο υπέστη ανακοπή

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Η 78χρονη μητέρα του, Μέι, κοιμάται στο... γκαράζ όταν τον επισκέπτεται στο Τέξας - «Δεν με πειράζει»

07:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Καύσιμα: Με €200 εκατ. σχεδιάζει να μειώσει τις τιμές σε βενζίνη και diesel η κυβέρνηση

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Σε λίγες ημέρες το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» - Πότε θα το δούμε

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (15/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 8.500.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ