Κάγια Κάλας: Η Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της Ε.Ε.

Snapshot Η Κάγια Κάλας ζήτησε από την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα και αντιτίθεται στην απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Η επιχείρηση Aspides συνεχίζει να συμβάλλει στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και στην αντιμετώπιση της απειλής από τους αντάρτες Χούθι.

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνούν ότι οι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί αυστηρότερους περιορισμούς στο εμπόριο με τους ισραηλινούς εποικισμούς, με πιθανή έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα. Snapshot powered by AI

Στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχομένων αναφέρθηκε η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.

«Όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος έθεσε το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την 'Αγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της ΕΕ», είπε η Κάγια Κάλας.

Για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής τόνισε ότι η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα. «Οι υπουργοί ήταν σαφείς ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να διασφαλιστεί και ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η ΕΕ επιδιώκει στενότερους δεσμούς με τις χώρες του Κόλπου», ανέφερε η Κάγια Κάλας μετά το τέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας AP/Virginia Mayo

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως την ερχόμενη Πέμπτη θα επιθεωρήσει από κοντά την επιχείρηση Aspides και θα επισκεφθεί το ιταλικό πλοίο της αποστολής. Μάλιστα τόνισε τη σημασία της επιχείρσης στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και στην αντιμετώπιση της απειλής από τους αντάρτες Χούθι. «Η απειλή από τους Χούθι εξακολουθεί να υφίσταται και η επιχείρηση Aspides συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας», τόνισε η Κάγια Κάλας.

Επιπλέον μίλησε και για τους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη και επισήμανε ότι και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνούν πως είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο.

Υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρουσίασε επιλογές για την περαιτέρω αυστηροποίηση των περιορισμών στο εμπόριο με τους ισραηλινούς εποικισμούς. «Η ανάληψη δράσης κατά του εμπορίου με τους εποικισμούς συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη υποστήριξη από τα κράτη μέλη. Αναθέσαμε στους πρέσβεις να προωθήσουν το έργο αυτό και είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί και έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα», υπογράμμισε η Κάγια Κάλας.