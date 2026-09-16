Γιατί μετά τα 65 είναι καλύτερα να μην κάνετε μπάνιο κάθε μέρα

Το δέρμα των ηλικιωμένων γίνεται πιο λεπτό, πιο ξηρό και λιγότερο ικανό να συγκρατεί την υγρασία, επομένως τα παρατεταμένα, καυτά μπάνια ή η υπερβολική χρήση σαπουνιού μπορούν να επιδεινώσουν την ξηρότητα και τον κνησμό (φαγούρα).

Για πολλούς άνω των 65 ετών, τα 2-3 πλήρη μπάνια την εβδομάδα μπορεί να είναι αρκετά, υπό την προϋπόθεση ότι καθαρίζονται τα βασικά σημεία του σώματος στα ενδιάμεσα διαστήματα και αυξάνεται η συχνότητα του πλυσίματος όταν κρίνεται απαραίτητο.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνει μπάνιο ένα άτομο άνω των 65 ετών;

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας που να ταιριάζει σε όλους. Οι δερματολόγοι προτείνουν συνήθως περίπου 2-3 πλήρη μπάνια την εβδομάδα για λιγότερο δραστήριους ηλικιωμένους, ή μπάνιο μέρα-παρά-μέρα εάν το δέρμα είναι ξηρό. Η συχνότητα θα πρέπει να αυξάνεται μετά από άσκηση, έντονη εφίδρωση, ζεστό καιρό, ακράτεια ή εμφανή βρωμιά στο σώμα.

Αυτή η συχνότητα αποτελεί πρακτική συμβουλή και όχι καθολικό κανόνα. Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας επιβεβαιώνει, ότι τα άτομα ηλικίας 60 και 70 ετών ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι δεν χρειάζεται να κάνουν μπάνιο καθημερινά.

Γιατί το καθημερινό μπάνιο μπορεί να επιβαρύνει το δέρμα των ηλικιωμένων;

Με την πάροδο της ηλικίας, το δέρμα παράγει λιγότερη λιπαρότητα και χάνει ευκολότερα την υγρασία του. Στην ηλικία των 60 ετών, η ξηροδερμία είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Το καυτό νερό, τα ισχυρά καθαριστικά, το έντονο τρίψιμο και τα παρατεταμένα μπάνια μπορούν να απομακρύνουν τα προστατευτικά έλαια της επιδερμίδας και να αποδυναμώσουν τον δερματικό φραγμό.

Τα σημάδια ότι η ρουτίνα καθαρισμού μπορεί να είναι πολύ επιθετική για το δέρμα:

Αίσθηση «τραβήγματος», τραχύτητα ή ξεφλούδισμα

Επίμονος κνησμός

Ρωγμές ή αιμορραγία

Αίσθημα καύσου ή ερεθισμός

Εξάρσεις εκζέματος

Το δέρμα με βαθιές ρωγμές μπορεί επίσης να αποτελέσει πύλη εισόδου για βακτήρια. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι απλώς πόσο συχνά κάνει κανείς μπάνιο, αλλά και πώς το κάνει.

Τι δείχνουν οι έρευνες;

Η σύσταση για περιορισμό στα 2-3 πλήρη μπάνια την εβδομάδα βασίζεται περισσότερο στην κλινική εμπειρία των δερματολόγων και στη φυσιολογία του δερματικού φραγμού παρά σε μεγάλες μελέτες που να έχουν συγκρίνει διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού.

Μια μελέτη παρατήρησης του 2024 επί 124 ηλικιωμένων στην Ιαπωνία, με μέσο όρο ηλικίας τα 84 έτη. Η καθημερινή χρήση ενυδατικής κρέμας και η αυξημένη σωματική δραστηριότητα συνδέθηκαν με καλύτερη ενυδάτωση της επιδερμίδας, ενώ η συχνότητα του μπάνιου δεν αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης.

Αυτό υποδηλώνει ότι η ενυδάτωση, η θερμοκρασία του νερού, η επιλογή του καθαριστικού και η διάρκεια του ντους ενδέχεται να έχουν εξίσου μεγάλη σημασία με τη συχνότητα.

Ποιος είναι ο πιο υγιεινός τρόπος, για να κάνετε ντους μετά την ηλικία των 65 ετών;

Οι δερματολόγοι συνιστούν σταθερά τα εξής:

Περιορίστε τη διάρκεια του ντους στα 5 με 10 λεπτά

Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό αντί για καυτό

νερό αντί για καυτό Επιλέξτε ένα ήπιο καθαριστικό χωρίς άρωμα

καθαριστικό χωρίς άρωμα Εστιάστε στα σημεία που το έχουν ανάγκη, όπως οι μασχάλες και η βουβωνική χώρα

που το έχουν ανάγκη, όπως οι μασχάλες και η βουβωνική χώρα Αποφύγετε το έντονο τρίψιμο και τις σκληρές βούρτσες μπάνιου

και τις σκληρές μπάνιου Στεγνώστε το δέρμα ταμποναριστά, χωρίς να το τρίβετε με την πετσέτα

χωρίς να το τρίβετε με την πετσέτα Εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα ή αλοιφή χωρίς άρωμα όσο το δέρμα είναι ακόμα ελαφρώς νωπό

Τις ημέρες που δεν κάνετε ντους, το πλύσιμο του προσώπου, των μασχαλών, της βουβωνικής χώρας, των ποδιών και τυχόν λερωμένων σημείων του δέρματος μπορεί να διατηρήσει την υγιεινή χωρίς να εκθέτετε ολόκληρο το σώμα σε σαπούνι και καυτό νερό.

Μπορεί να απαιτείται συχνότερο πλύσιμο μετά τη σωματική άσκηση, κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού, σε περιπτώσεις ακράτειας ή όταν το δέρμα εκτίθεται σε ρύπους ή ερεθιστικές ουσίες. Ορισμένες δερματικές παθήσεις ενδέχεται να απαιτούν εξατομικευμένες συμβουλές.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι επιβλαβές το καθημερινό ντους μετά την ηλικία των 65 ετών;

Όχι απαραίτητα. Εάν τα ντους είναι σύντομα, χλιαρά/δροσερά και ήπια και το δέρμα δεν παρουσιάζει δυσφορία, το καθημερινό ντους μπορεί να είναι μια λογική πρακτική. Προβλήματα προκύπτουν όταν το πλύσιμο συμβάλλει στην ξηρότητα, τη φαγούρα ή τον ερεθισμό.

Είναι το μπάνιο στη μπανιέρα (αφρόλουτρο) προτιμότερο από το ντους για το δέρμα των ηλικιωμένων;

Όχι απαραίτητα. Τα παρατεταμένα αφρόλουτρα μπορούν επίσης να ξηράνουν το δέρμα. Διατηρήστε το νερό χλιαρό αντί για καυτό και αποφύγετε την πολύωρη παραμονή στο νερό.

Πότε πρέπει να πάω σε δερματολόγο;

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν η ξηρότητα επιμένει παρά τις πιο ήπιες πρακτικές πλυσίματος και την ενυδάτωση, ή εάν το δέρμα παρουσιάζει πόνο, φλεγμονή, ρωγμές, αιμορραγία, σημάδια λοίμωξης ή έντονη φαγούρα.

Συμπέρασμα

Για πολλούς άνω των 65 ετών, τα δύο με τρία πλήρη ντους την εβδομάδα μπορεί να είναι αρκετά, ωστόσο δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα που να ισχύει για όλους. Ο σημαντικότερος κανόνας είναι η προστασία του δέρματος που γερνά: χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό, κάντε σύντομα ντους, καθαρίστε το δέρμα απαλά και ενυδατώστε το αμέσως μετά.

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